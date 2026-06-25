【推しを語って、グッズを交換！】世界とつながる本屋さん Bookbird、『タイ沼ファミリーセールスピンオフ企画・タイ沼グッズ交換会』を2026年7月4日（日）御茶ノ水にて開催

日販アイ・ピー・エス株式会社

日販アイ・ピー・エス株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：沼田大輔）が企画・運営する、海外雑誌や海外書籍などを中心に常時約3000点を取り扱う個人向けECサイト「世界とつながる本屋さん Bookbird」（ https://store.shopping.yahoo.co.jp/nippanips/ ）は、タイ俳優・アーティストの公式グッズを持ち寄り、タイ沼民同士で交換を楽しめるイベント『タイ沼ファミリーセールスピンオフ企画・タイ沼グッズ交換会』 を、2026年７月４日（日）に御茶ノ水にて開催します。

あわせて、2026年6月25日（水）よりLivePocket(https://livepocket.jp/e/thainuma-goods)にて入場券（無料・整理番号なし）の申込受付を開始します。

タイ俳優・アーティストの公式グッズを持ち寄り、ファン同士で交換を楽しめる「タイ沼グッズ交換会」を開催します。会場では、「タイ沼歴は何年？」「推し活スタイル」「タイに行ったことはある？」などの質問にシールで回答する参加型アンケートも実施。集まった回答を見ながら、ほかのファンとの共通点を見つけて交流をお楽しみいただけます。

さらに、入場時には「タイ沼フレーズ検定」の問題をランダムで1問お渡しします。問題を解いてSNSに投稿してからご入場ください。正解・不正解は問いません。「このフレーズ知ってる！」「あのドラマでよく聞いた！」など、ファン同士の会話のきっかけとしてお楽しみください。グッズ交換はもちろん、推しへの愛やタイ沼トークをシェアできる交流イベントです。

■イベント概要

名称 ：タイ沼ファミリーセールスピンオフ企画・タイ沼グッズ交換会

開催日時：2026年７月４日（土）1３:00～1６:00（最終入場15：30）

会場 ：オチャノバ

東京都千代田区神田駿河台4丁目3番地 新御茶ノ水ビルディング7F

東京メトロ「新御茶ノ水」駅徒歩1分、JR「御茶ノ水」駅徒歩1分、

東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅徒歩6分

入場券 ：無料（LivePocketによる事前申込制） ※到着順にご入場いただけます

来場特典：オリジナルステッカー

■入場券の申込受付 概要

入場券詳細・申込：https://livepocket.jp/e/thainuma-goods

受付開始 ：2026年6月25日（木）

受付方法 ：先着順

入場料 ：無料

※お申込みには事前のLivePocket会員登録（ https://livepocket.jp/login ）が必要です。

＜入場・会場内に関する注意事項＞

・ご来場には入場券が必要です。入場券は、７月４日（日）15時まで取得いただけます。

・整理番号はございません。到着した順にご入場いただけます。QRコードをお見せいただければ再入場可能です。

・入れ替え制ではございません。閉場時間までご滞在いただけます。

・トレーディングカード以外、タイ沼グッズであれば交換可能です。但し飲食物の交換は禁止させていただきます。

また有料のお取引はできません。疑わしい行為があった場合は退場いただきます。

・グッズの交換は、参加者ご自身の責任においてお願いいたします。

・交換に関するトラブルについて、主催者は責任を負いかねます。

・お申込みは1組4枚までとなります。年齢に関わらず、ご入場される方全員分の入場券が必要です。

・会場周辺での早朝待機・徹夜・座り込み等の行為はご遠慮ください。

・その他当日に関する注意事項等は、公式Xアカウント（ https://x.com/bookbird_mag ）よりご確認ください。

■タイドラマ・タイカルチャーを愛する“タイ沼民”に向けた『タイ沼フレーズ検定』開催決定！

特設サイト https://www.nippan-ips.co.jp/thainuma/(https://www.nippan-ips.co.jp/thainuma/)



『タイ沼フレーズ検定』は、「#推しに会う準備に妥協なし」を合言葉に、タイドラマで頻出するフレーズや、ファンミーティング・現地イベント・SNSなどで使われる表現を楽しく学べる、“推しの言葉がわかる・自分の想いを届けられる”を叶える“タイ沼民”に向けた検定です。

合格者にはオリジナル合格認定証のほか、教材音声を担当するパース・ナクンさんによる録り下ろしメッセージなどの特典があります。

なお、本検定は、2024年にKADOKAWAより発行された書籍『タイドラマにときめきながら覚える きほんのタイ語フレーズ』全面協力のもと実施します。

≪ご好評により早期申込キャンペーンの期間延長！！≫

2026年７月12日（日）までにお申し込みいただいた方全員を対象に、福冨先生 × WELCOMEタイ沼さんによる「オンライン タイ語フレーズ講座」へ無料ご招待します。

参加者から事前に“学びたいフレーズ”を募集し、タイドラマや推し活をもっと楽しむためのタイ語表現を、楽しく学べる特別講座です。

講座名 ：オンライン タイ語フレーズ講座

登壇者 ：福冨先生、WELCOMEタイ沼さん

開催日時：2026年7月25日（土）18:00～（約1時間）

※詳細はお申し込み後にご案内します。

■『世界とつながる本屋さん Bookbird』とは

海外雑誌や海外絵本などを中心に常時約3000点の紙出版物を取り扱っています。人気アイドル・俳優が表紙で海外でしか購入することのできない海外・アジア雑誌の入荷に定評があります。

サイト https://store.shopping.yahoo.co.jp/nippanips/

■会社概要

社名 ：日販アイ・ピー・エス株式会社（NIPPAN IPS Co., Ltd.）

URL ：https://www.nippan-ips.co.jp/

所在地 ：東京本社 〒113-0034 東京都文京区湯島1-3-4

設立日 ：1994年（平成6年）12月21日

資本金 ：１億円

代表者 ：代表取締役社長 沼田大輔（ぬまた・だいすけ）

従業員数：８３名（2026年4月1日時点）

事業内容：輸出卸売事業、輸入卸売事業、出版流通代行事業、海外勤務者及び帯同家族向け生活支援eコマース事業