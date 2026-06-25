8/23、声優・高塚智人 バースデーイベント開催決定 井上雄貴、梶原岳人、新垣樽助、平川大輔がゲスト出演

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、2026年8月23日（日）に、声優・高塚智人の34歳の誕生日を祝うバースデーイベント「高塚智人 バースデーイベント2026 supported by animelo」をところざわサクラダウン（埼玉県所沢市）にて開催します。

本イベントは、昼の部・夜の部の二部構成で実施し、高塚智人の誕生日を祝う特別なトークや企画をお届けします。昼の部には高塚智人と親交のある声優・井上雄貴と梶原岳人、夜の部には同氏が憧れる先輩声優である新垣樽助と平川大輔をゲストに迎えます。なお、MCは昼の部・夜の部共に末次純が担当します。 また、チケットは全席食事付きとなっており、ところざわサクラタウン内の角川食堂が、高塚智人の好物を取り入れたオリジナルメニューを提供します。昼の部ではベーグルを取り入れた「LUNCH BOX」、夜の部ではナポリタンを取り入れた「DINNER BOX」をご用意します。さらに、本イベント限定グッズがセットになったグッズ付きチケットも用意しており、グッズ付きチケットには、マグカップ、トートバッグ、アクリルスタンド、ブロマイドL版の4種セットが付属します。グッズ付きチケットのグッズは、イベント当日に会場で高塚智人本人より直接お渡しします。

井上雄貴梶原岳人新垣樽助平川大輔

末次純

┃高塚智人 コメント

昨年に引き続き、今年もバースデーイベントを開催できることになり、とてもうれしいです！

昼の部には普段から仲良くしていただいている井上雄貴くん、梶原岳人くんをお迎えします。そして夜の部にはなんと、新垣樽助さん、平川大輔さんに来ていただけることになりました！！！！

そして今回は、僕の大好きなベーグルやナポリタンを取り入れたフードメニューもご用意いただきました。皆さんと同じものを食べながら特別な時間を過ごせるのも、このイベントならではと思っています。

34歳最初の思い出を皆さんと一緒に作れたらうれしいです。会場でお会いできるのを楽しみにしています！！！

┃「高塚智人 バースデーイベント2026 supported by animelo」イベント概要

【昼の部】

■日時：2026年8月23日（日）13:00開演

■出演者：高塚智人 ■ゲスト：井上雄貴、梶原岳人

■MC：末次純

■場所：ところざわサクラタウン本棟6階 IN THE LIBRARY hotel and books 内 イベント スペース「Banquet」

■提供メニュー：【LUNCH BOX】

＜メニュー内容、含まれる特定原材料9品目＞

・ブルーベリーベーグル（ブルーベリークリーム付き） ※小麦、乳が含まれています。

==惣菜==

・モチコチキン ※小麦が含まれています。

・フライドポテト ※小麦、乳が含まれています。

・いぶりがっことコーンのポテトサラダ ※小麦、乳、卵が含まれています。

・人参グリル

・スモークサーモンと枝豆のオムレツ ※乳、卵が含まれています。

・タコさんウインナー

・ブロッコリー

【夜の部】

■日時：2026年8月23日（日）17：00開演

■出演者：高塚智人 ■ゲスト：新垣樽助、平川大輔

■MC：末次純

■場所：ところざわサクラタウン本棟6階 IN THE LIBRARY hotel and books 内 イベント スペース「Banquet」

■提供メニュー：【DINNER BOX】

＜メニュー内容、含まれる特定原材料9品目＞

・ナポリタン ※小麦、乳が含まれています。

==惣菜==

・ジャークチキン ※小麦が含まれています。

・かぼちゃコロッケ ※小麦、乳が含まれています。

・いぶりがっことコーンのポテトサラダ ※小麦、乳、卵が含まれています。

・スモークサーモンと枝豆のオムレツ ※乳、卵が含まれています。

・タコさんウインナー

・ブロッコリー

┃チケット概要

■グッズ付きチケット22,825円

■グッズなしチケット17,325円

※価格は税込み価格です。

※チケット価格は昼の部・夜の部共通です。

※別途サービス料がかかります。

※会場提供メニューを含む価格です。

※提供メニューは変更となる場合がございます。 ※グッズ付きチケットには、マグカップ、トートバッグ、アクリルスタンド、ブロマイドL版の4種セットが含まれます。

※animelo＋の会員は、チケット料金より750円引きの会員割引がございます。

【チケット販売スケジュール】

■「animelo+」チャンネル会員先行抽選

＜販売期間＞2026年7月15日（水）12:00～7月21日（火） 23:59

＜当選発表＞2026年7月23日（木）12:00

■一般先行抽選：

＜販売期間＞2026年7月29日（水）12:00～8月4日（火）23:59

＜当選発表＞2026年8月6日（木）12:00

■一般先着販売：

＜販売期間＞2026年8月13日（木）12:00～

┃高塚智人 プロフィール

1992年8月25日生まれ、東京都出身。声優・アーティスト。主な出演作品は、『アイドルマスター SideM』渡辺みのり役、『スタンドマイヒーローズ PIECE OF TRUTH』荒木田蒼生、『LOOPERS』タイラ役など。

┃ニコニコチャンネル「animelo+」概要

「animelo+」は声優・アニソンアーティストのコンテンツを専門に配信する、ニコニコ内のチャンネルです。

人気声優・アーティストのライブ映像配信や特番生放送、「Animelo Summer Live」の関連動画をお届けします。

「animelo+」会員は、会員限定の生放送視聴や番組の見逃し視聴、プレゼント企画など特典が満載！

◇animelo+チャンネル：https://site.nicovideo.jp/animelo-plus/

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