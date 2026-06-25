夏の眠り支度を【昭和西川大阪ショールーム】で3日間限定「初夏の大感謝祭」を開催！＜6月26（金）～28日（日）＞

昭和西川株式会社

昭和西川株式会社（所在地：東京都中央区、代表：西川元一朗）は2026年6月26日（金）から28日（日）までの3日間、大阪ショールームにて「初夏の大感謝祭」を開催します。会場では今年55周年を迎える「MuAtsu」（ムアツ）の体験に加え、まくらや掛け寝具、初夏の時期だからこそお得に選べる羽毛ふとんなどをご用意しました。

今回は、これからの季節に備えてお得に選べる多彩な寝具をラインアップ。冷房対策にも使いやすい軽めの掛け寝具から、季節を先取りして選びたい羽毛ふとんまで、暮らし方や使用シーンに合わせてお選びいただけます。買い替えを検討している方はもちろん、ご家族分をそろえたい方にもおすすめです。

販売55周年を迎えたMuAtsu（ムアツ）シリーズもすべてご体感可能

今回も！大阪ショールームだけのスペシャル7大特典

【昭和西川大阪ショールーム・初夏の3日間限定セール】

開催期間：6月26日（金）～28日（日）10時～17時

開催場所：〒541-0052 大阪市中央区安土町1-7-20 新トヤマビル7F

電話 ：0120-711-095（平日10時～17時）

※開催当日の電話番号につきましては、来場予約のメールにてご案内させていただきます。 また駐車場はございません、ご了承ください。

URL：https://www.nishikawa-store.com/pages/lp-osaka

【会社概要】

会社名：昭和西川株式会社

本社所在地：〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-4-15

代表者：西川 元一朗

URL：https://www.showanishikawa.co.jp/