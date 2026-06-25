日本初※　夏休みの中高生を対象に電子食事チケット「さかエール!!︎Pay」を配布ー茨城県境町とGigiが連携

Gigi株式会社

Gigi株式会社（代表取締役：今井了介、所在地：東京都港区）は、デジタル食事券を発行・運営する「GOCHIプラットフォーム」を活用し、茨城県境町（町長：橋本正裕）と連携し、学校給食のない夏休み期間における中高生の食事支援施策として、電子食事チケット「さかエール!!︎Pay」2,000円分の配布申し込みを2026年7月10日（金）より開始します。電子チケットを活用した町域全体での夏休み期間中の中高生向け食事支援は、日本初※の取り組みとなります。

※2026年6月、Gigi調べ。夏休み期間中に町内在住の中高生を対象とした食事支援を、地域の飲食店で利用可能な電子チケットを活用して町域展開する取り組みとして。

詳細を見る :https://sakai.gochi.site/■背景

境町は2020年3月より、ふるさと納税による支援金を活用した「境町子ども食堂」を運営しています。対象は町内に住民登録があるまたは境町へ通園・通学している18歳以下のお子さまです。

なかでも、学校給食のない夏休み期間は子どもたちの食の課題が特に顕在化しやすい時期です。物価高による食材費の上昇や家庭の事情から十分な食事を確保できない場合、孤食・食事の質の低下といった、実態が把握しづらい課題があります。

こうした状況を踏まえ、境町はこれまでの子ども食堂による支援のさらなる強化を目指し、今回の日本初となる取り組みが実現しました。

■「中・高生支援飲食用電子クーポンさかエール!!︎Pay」の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/45433/table/343_1_b02fd017e427436c207fca234d5db926.jpg?v=202606250251 ]

※利用可能店舗にて、利用期間内のみご利用いただけます。

※現金への換金およびお釣りのお渡しはできません。

■GOCHIプラットフォームとは

デジタル食事券を発行・運営するプラットフォームです。利用者はスマートフォンの画面を提示するだけで店舗サービスを受けられるシンプルな仕組みで、自治体が発行するプレミアム付き商品券や食事支援施策のデジタル化に幅広く活用されています。

■今後の展望

Gigiは引き続き、GOCHIプラットフォームを通じた自治体との連携を全国へ拡大してまいります。今回のような電子チケットを活用した施策を横展開することで、地域の実情に合わせた食支援・地域経済活性化など、自治体が抱える多様な課題に対して共に取り組んでいきます。

■Gigi株式会社 概要

所在地：東京都港区六本木一丁目3番40号

設立日：2018年9月13日

代表取締役：今井 了介

事業内容：インターネットサービス事業

ホームページ：https://www.gigi.tokyo