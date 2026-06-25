【数量限定】ヘアセットの先生みかみプロデュースのKANTAN SERIESより、人気ヘアスプレー「かちっと」のミニサイズが数量限定で新登場！

株式会社NUVI

株式会社NUVI（所在地：福岡県福岡市、代表取締役：江口南斗）は、ヘアセットの先生みかみプロデュースのヘアスタイリングブランド「KANTAN SERIES（カンタンシリーズ）」より、人気ヘアスプレー「かちっと」のミニサイズ（50g）を数量限定で発売いたします。2026年6月27日(土)より全国のロフト*およびロフトネットストアにて先行発売し、2026年7月中旬より順次一般発売を開始予定です。

「かちっと」は、ヘアワックスでつくったスタイルや質感をそのままキープできるヘアスプレーとして発売以来多くのお客様にご愛用いただいています。

今回発売するミニサイズは、「学校や職場でも持ち歩きたい」「旅行やお出かけ先でお直し用として使いたい」というお客様の声をもとに開発。バッグやポーチにも収まりやすいコンパクトサイズで、いつでもどこでも理想のスタイルをキープできます。

*一部お取り扱いのない店舗がございます

商品詳細

KANTAN SERIES カンタン かちっと ミニサイズ

〈ヘアスプレー〉※数量限定

どんな髪型*も質感そのまま１日中*キープ

ヘアワックスで作った質感をそのまま“かちっと”キープするヘアスプレー。

１. ワックスでつくった質感をそのままキープ

固めすぎず、自然な束感や毛流れをキープ。

スタイリングしたての仕上がりをサポートします。

２. ベタつきにくく、バリバリになりにくい

ヘアスプレー特有の不自然な固まり感を抑え、自然な仕上がりを実現。

３. 白くなりにくい微細ミスト処方

粒子の細かいミストが均一に広がり、白浮きしにくく自然にセットできます。

４. 持ち運びに便利な50gサイズ

旅行や出張、学校、職場など外出先でも使いやすいコンパクト設計。

ミニサイズ ※数量限定

容量：50g

価格：990円（税込）

通常サイズ

容量：165g

価格：1,980円（税込）

*使用量・髪質・環境により、仕上がりには個人差が出ることがあります

KANTAN SERIES

メンズ美容のインフラ化を目指し、Z世代が求める「かっこよくなりたい」を叶えるために開発された簡単にスタイリングできる次世代プロダクトです。現役美容師兼美容系インフルエンサーでもあるみかみ。がSNSや顧客の声を基に開発し、髪への馴染ませやすさとヘアセット初心者でも使いやすさを追求しました。洗練されたデザインと香水調の香りで、日常を特別なものに彩ります。

みかみ プロフィール

Z世代メンズから圧倒的支持率を誇る次世代のスタイリスト兼美容系インフルエンサー。

18歳からYouTube活動を始め、21歳でフリーランスのスタイリストとしての活動をスタート。YouTubeを通じてZ世代のメンズから人気を集め、現在登録者数約39.6万人。

YouTubeではヘアセットだけでなく、メンズメイクや垢抜けについても発信し、メンズ美容のアドバイザーとして活動を広げている。動画で紹介したアイテムは欠品するほどの影響力を持つ。スタイリストという概念に囚われず、メンズ美容業界を牽引する次世代のメンズ美容インフルエンサー。

YouTube: https://www.youtube.com/@mikami_official/featured

Instagram:

https://www.instagram.com/mikami_fuk/

KANTAN SERIESに関するお問い合わせ

メディア掲載用：info@kantanseries.com

KANTAN SERIES公式インスタグラム: https://www.instagram.com/kantanseries_official