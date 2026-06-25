社内勉強会「VEG Workshop 2026」にて「知っておきたいメンタルヘルスの基礎知識」をテーマとしたワークショップを開催

ビクターエンタテインメント株式会社

ビクターエンタテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小野 朗）では2024年2月より「VEG Workshop」と題して、スタッフのスキルアップや知見の拡大を目的としたグループスタッフに向けた社内勉強会をスタートいたしました。これまでにソーシャルメディア戦略、知財戦略、コピーライティング、ワークライフバランスなどをテーマに、さまざまな分野から 講師を招き開催しています。

5月に開催した「VEG Workshop 2026」では、経営企画部と人事部の連携企画として 「知っておきたいメンタルヘルスの基礎知識」をテーマに、 講師に石井由里さん（ユリコンサルティング合同会社代表／人財開発コンサルタント）をお招きし、 全スタッフ向け、アーティストマネージャー向け、役職者向けの３回に分けて開催しました。 石井さんにはこれまでにもワークライフバランスやストレスをテーマとした講座でお話しいただいており、今回は「メンタルヘルス」をテーマに、より日常に根ざした視点からお話しいただきました。

メンタルヘルスというと「不調のときの話」「自分には関係なさそう」と感じる方も少なくありませんが、本ワークショップは、メンタルヘルスを“特別なテーマ”ではなく、日常の中で誰にとっても関わりのあるものとして捉えることを出発点としています。不調が起きたときの対応だけでなく、不調になる前の予防や、日常的に自分を整えていく視点を大切にした内容で構成しました。 全スタッフ向けの回では、メンタルヘルスの基礎知識に加えて、ストレスへの気づきや対処のヒント、 セルフケアの方法を中心に学びました。座学に加え、職場や日常ですぐに実践できる呼吸法（4-4-8呼吸法）、耳たぶ回し、バタフライハグといった具体的なセルフケアを体験する時間も設けました。アーティストマネージャー向けの回では、自分もアーティストも守る、をテーマに、アーティストマネジメント特有の課題や日常業務の中で起こり得る場面を切り口にケーススタディをもとにお話いただきました。役職者向けの回では前半は全スタッフ向けと共通の基礎知識を扱いつつ、後半は役職者として知っておきたい現場対応の基本や、チームメンバーが安心・安全に働ける環境づくり、役職者自身のセルフケアの重要性にフォーカスして進行しました。

ワークショップ後には「メンタルヘルスを自分ごととして考えるきっかけになった」 「セルフケアの具体的な方法を学べてすぐに実践したいと思った」「役職者として、一人で抱え込まず つなぐことの大切さを改めて確認できた」などの感想が寄せられました。本ワークショップは、すぐに答えや解決策を得ることを目的としたものではなく、日々の対応や判断を考えるためのヒントを持ち帰る場として位置づけています。今後も当社では、スタッフ一人ひとりが心身ともに健やかに働き続けられる環境づくりに向け、学びと気づきの機会を継続的に提供してまいります。

【ビクターエンタテインメント株式会社】

ビクターエンタテインメントは、1928年に日本ビクター株式会社（現・株式会社JVCケンウッド）の音楽事業部門としてレコード生産を開始しました。1972年にレコード会社として分離独立して以来、一貫してビクターグループ（現・JVCケンウッドグループ）のエンタテインメント事業の中核を担う総合ソフト会社として、音楽ソフトの企画・制作・販売を中心に幅広く事業を展開して参りました。その長い歴史の中では、時代の変遷と共に音楽そのものだけでなく、人々の音楽の楽しみ方も変化して来ています。しかし、人々が音楽に「夢」や「感動」を求め、豊かな生活をおくりたいと思う気持ちは何時の時代も変わりません。

私達は、夢や感動を創造し、有機的な人との繋がりによって、人々を音楽で幸せにすることを私達の使命として、また経営理念として常に念頭に置きながら、従業員一丸となり努力とチャレンジを続けています。

公式サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/