【Green Parks】『適ON』シリーズから夏の新作が続々登場！「超冷感」「UV対策」「汗染み防止」の機能性アイテムを発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Green Parks（グリーンパークス）」は、シーズンごとのニーズに応える機能シリーズ『適ON（テキオン）』の新作アイテムを全国のGreen Parks店舗および公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて発売いたしました。

特集ページ：https://stcl.page.link/m8io

今回は、猛暑が予想されるシーズンに向けて、暑さや紫外線対策に嬉しいUVカット機能や超冷感素材、汗染み防止機能を備えたアイテムをラインアップいたしました。

現在ご好評をいただいている「超冷感」シリーズから、新作トップス2型が登場。タック入りのオーバーサイズプルオーバーは、立体感のあるデザインで体のラインをカバーしながら、洗練された印象を演出。フレンチプルオーバーは裾を絞ることで、シルエットのアレンジを楽しめる一枚に仕上げました。

また、汗ばむ季節でも見た目を気にせず着用できる、汗染み防止Tシャツも2型展開。デイリー使いしやすいロゴデザインで幅広いスタイリングに活躍します。

さらに、Green Parks初となるオリジナルのUV対策アイテムをご用意。夏のお出かけに活躍するUVカットパーカーをはじめ、アームカバーやフェイスマスクを取り揃えております。

Green Parksの機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムで、快適な夏のおしゃれをお楽しみください。

■Green Parks『適ON』アイテム販売概要

販売中

販売場所：全国のGreen Parks店舗

公式WEBストア「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/m8io）、ZOZOTOWN

販売アイテム：トップス5型、アームカバー、フェイスマスク 全7型

特集ページ :https://stcl.page.link/m8io

■Green Parks『適ON』アイテム詳細

※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

【適ON】超冷感ドロストフレンチプルオーバー

カラー：Off White/Red/Blue/Camel/Black

価格：\2,990

機能：接触冷感

【適ON】超冷感タック入りオーバーサイズプルオーバー

カラー：Off White/Red/Camel/Black

価格：\2,990

機能：接触冷感

【適ON】汗染み防止ボックスロゴTシャツ

カラー：Off White/Red/Brown/Charcoal Gray

価格：\2,990

機能：汗染み防止

【適ON】汗染み防止フレンチロゴTシャツ

カラー：Off White/Red/Khaki/Charcoal Gray

価格：\2,990

機能：汗染み防止

フード付きUVカットパーカー

カラー：Ecru/lilac/Black

価格：\3,990

機能：UVカット/接触冷感/抗菌防臭

UVカットフェイスマスク

カラー：Black

価格：\1,999

機能： UVカット/接触冷感/抗菌防臭

UVカットアームカバー

カラー：Black

価格：\1,999

機能：UVカット/接触冷感/抗菌防臭

Green Parks（グリーンパークス）

毎日を、ここちよく。

今日のわたしを、ちょっと素敵に。

Green Parksは、ライフスタイルやシーンに寄り添うスタイリングで、自然体で毎日を楽しむあなたを後押しします。

https://stripe-club.com/brand/greenparks/