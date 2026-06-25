【Green Parks】『適ON』シリーズから夏の新作が続々登場！「超冷感」「UV対策」「汗染み防止」の機能性アイテムを発売

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株式会社ストライプインターナショナル


株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Green Parks（グリーンパークス）」は、シーズンごとのニーズに応える機能シリーズ『適ON（テキオン）』の新作アイテムを全国のGreen Parks店舗および公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて発売いたしました。


特集ページ：https://stcl.page.link/m8io



今回は、猛暑が予想されるシーズンに向けて、暑さや紫外線対策に嬉しいUVカット機能や超冷感素材、汗染み防止機能を備えたアイテムをラインアップいたしました。



現在ご好評をいただいている「超冷感」シリーズから、新作トップス2型が登場。タック入りのオーバーサイズプルオーバーは、立体感のあるデザインで体のラインをカバーしながら、洗練された印象を演出。フレンチプルオーバーは裾を絞ることで、シルエットのアレンジを楽しめる一枚に仕上げました。


また、汗ばむ季節でも見た目を気にせず着用できる、汗染み防止Tシャツも2型展開。デイリー使いしやすいロゴデザインで幅広いスタイリングに活躍します。



さらに、Green Parks初となるオリジナルのUV対策アイテムをご用意。夏のお出かけに活躍するUVカットパーカーをはじめ、アームカバーやフェイスマスクを取り揃えております。



Green Parksの機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムで、快適な夏のおしゃれをお楽しみください。




■Green Parks『適ON』アイテム販売概要


販売中


販売場所：全国のGreen Parks店舗


公式WEBストア「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/m8io）、ZOZOTOWN


販売アイテム：トップス5型、アームカバー、フェイスマスク　全7型



特集ページ :
https://stcl.page.link/m8io



■Green Parks『適ON』アイテム詳細


※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー




【適ON】超冷感ドロストフレンチプルオーバー


カラー：Off White/Red/Blue/Camel/Black


価格：\2,990


機能：接触冷感






【適ON】超冷感タック入りオーバーサイズプルオーバー


カラー：Off White/Red/Camel/Black


価格：\2,990


機能：接触冷感






【適ON】汗染み防止ボックスロゴTシャツ


カラー：Off White/Red/Brown/Charcoal Gray


価格：\2,990


機能：汗染み防止






【適ON】汗染み防止フレンチロゴTシャツ


カラー：Off White/Red/Khaki/Charcoal Gray


価格：\2,990


機能：汗染み防止









フード付きUVカットパーカー


カラー：Ecru/lilac/Black


価格：\3,990


機能：UVカット/接触冷感/抗菌防臭







UVカットフェイスマスク


カラー：Black


価格：\1,999


機能： UVカット/接触冷感/抗菌防臭







UVカットアームカバー


カラー：Black


価格：\1,999


機能：UVカット/接触冷感/抗菌防臭





Green Parks（グリーンパークス）


毎日を、ここちよく。


今日のわたしを、ちょっと素敵に。


Green Parksは、ライフスタイルやシーンに寄り添うスタイリングで、自然体で毎日を楽しむあなたを後押しします。


https://stripe-club.com/brand/greenparks/