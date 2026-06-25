【Green Parks】『適ON』シリーズから夏の新作が続々登場！「超冷感」「UV対策」「汗染み防止」の機能性アイテムを発売
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Green Parks（グリーンパークス）」は、シーズンごとのニーズに応える機能シリーズ『適ON（テキオン）』の新作アイテムを全国のGreen Parks店舗および公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて発売いたしました。
特集ページ：https://stcl.page.link/m8io
今回は、猛暑が予想されるシーズンに向けて、暑さや紫外線対策に嬉しいUVカット機能や超冷感素材、汗染み防止機能を備えたアイテムをラインアップいたしました。
現在ご好評をいただいている「超冷感」シリーズから、新作トップス2型が登場。タック入りのオーバーサイズプルオーバーは、立体感のあるデザインで体のラインをカバーしながら、洗練された印象を演出。フレンチプルオーバーは裾を絞ることで、シルエットのアレンジを楽しめる一枚に仕上げました。
また、汗ばむ季節でも見た目を気にせず着用できる、汗染み防止Tシャツも2型展開。デイリー使いしやすいロゴデザインで幅広いスタイリングに活躍します。
さらに、Green Parks初となるオリジナルのUV対策アイテムをご用意。夏のお出かけに活躍するUVカットパーカーをはじめ、アームカバーやフェイスマスクを取り揃えております。
Green Parksの機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムで、快適な夏のおしゃれをお楽しみください。
■Green Parks『適ON』アイテム販売概要
販売中
販売場所：全国のGreen Parks店舗
公式WEBストア「STRIPE CLUB」（https://stcl.page.link/m8io）、ZOZOTOWN
販売アイテム：トップス5型、アームカバー、フェイスマスク 全7型
特集ページ :
https://stcl.page.link/m8io
■Green Parks『適ON』アイテム詳細
※価格はすべて税込、サイズはすべてフリー
【適ON】超冷感ドロストフレンチプルオーバー
カラー：Off White/Red/Blue/Camel/Black
価格：\2,990
機能：接触冷感
【適ON】超冷感タック入りオーバーサイズプルオーバー
カラー：Off White/Red/Camel/Black
価格：\2,990
機能：接触冷感
【適ON】汗染み防止ボックスロゴTシャツ
カラー：Off White/Red/Brown/Charcoal Gray
価格：\2,990
機能：汗染み防止
【適ON】汗染み防止フレンチロゴTシャツ
カラー：Off White/Red/Khaki/Charcoal Gray
価格：\2,990
機能：汗染み防止
フード付きUVカットパーカー
カラー：Ecru/lilac/Black
価格：\3,990
機能：UVカット/接触冷感/抗菌防臭
UVカットフェイスマスク
カラー：Black
価格：\1,999
機能： UVカット/接触冷感/抗菌防臭
UVカットアームカバー
カラー：Black
価格：\1,999
機能：UVカット/接触冷感/抗菌防臭
Green Parks（グリーンパークス）
毎日を、ここちよく。
今日のわたしを、ちょっと素敵に。
Green Parksは、ライフスタイルやシーンに寄り添うスタイリングで、自然体で毎日を楽しむあなたを後押しします。
https://stripe-club.com/brand/greenparks/