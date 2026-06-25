米国株オプション投資をサポートする新コンテンツ「米国株オプション・デイリー・レポート」の配信を開始

ウィブル証券株式会社

デジタル投資プラットフォーム大手、米国Webull Corporation (NASDAQ：BULL) の日本拠点であるウィブル証券株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：小島 和）は、米国株オプション取引をご利用のお客様向けに、新たな投資情報コンテンツ「米国株オプション・デイリー・レポート ～オプション価格分析と戦略シミュレーション～」の配信を開始いたしましたので、お知らせいたします。

本レポートは、米国市場の取引開始前に毎営業日配信されるもので、オプション市場の分析や相場環境に応じた戦略例を分かりやすく解説し、お客様の投資判断をサポートします。

※当社にご登録のメールアドレス宛のメールおよびWebullアプリのプッシュ通知で配信します。

※配信の対象は当社の米国株オプション口座をお持ちの方です。

米国株オプション投資をより身近に

オプション取引は、相場の上昇・下落だけでなく、ボラティリティや時間価値など多様な要素を活用できる投資手法です。一方で、戦略の選択肢が多く、初心者にとっては難しく感じられる側面もあります。

当社では、より多くのお客様に米国株オプション取引を活用いただけるよう、日々の相場分析と具体的な戦略例をまとめたデイリーレポートの提供を開始いたしました。

レポートの主な内容

その日のオプション取引イチオシ戦略を紹介

市場環境やオプション価格の状況を踏まえ、その日の戦略を分かりやすく解説します。

リスク許容度に応じた3段階の戦略比較

「手堅い」「本命」「攻め」の3つの戦略を提示し、それぞれのリスク・リターン特性を比較しながら検討できます。

オプション市場の重要指標を分析

Put WallやCall Wallなど、オプション市場で注目される指標を解説し、相場の見通しや市場参加者の動向を読み解きます。

リスク管理の考え方も明示

戦略ごとに想定損益や損切り・利確の目安を示し、リスク管理の参考情報を提供します。

初心者向け「読み方ガイド」も公開

本レポートを初めてご覧になるお客様向けに、「米国株オプション・デイリー・レポート（読み方ガイド）」も公開しております。

オプション取引の基本用語や損益図の見方、各種指標の読み解き方などを解説しており、オプション取引が初めての方でも安心してご活用いただけます。

米国株オプション・デイリー・レポート（読み方ガイド）(https://www.webull.co.jp/learn/courseware/4Kk8cK/?courseId=OCfJDe)

Webull Corporationについて

Webull Corporation (NASDAQ：BULL)は、次世代のグローバル・インフラストラクチャ上に構築された、リーディングデジタル投資プラットフォーム「Webull」を所有・運営しています。世界16地域で事業を展開しており、米国、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの個人投資家の支持を得ています。Webull Groupは、世界中の2,700万人以上のユーザーにサービスを提供しており、個人投資家の皆様に24時間365日、グローバル金融市場へのアクセスを提供しています。ユーザーの皆様は、市場データ・市場情報・ユーザーコミュニティ・投資技能が統合されたWebullの取引プラットフォームを通じて、世界の株式、ETF、オプション、端株を取引する投資戦略が実行できます。詳細については、https://www.webullcorp.comをご覧ください。(https://www.webullcorp.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

本レポートに含まれる内容はお取引の参考となる情報の提供を目的として作成したものであり、金融商品取引を行うに際しての投資助言、推奨、または勧誘を構成するものではありません。また、本レポートの情報については万全を期しておりますが、その情報の正確性、完全性について保証するものではありません。万一本レポートで提供される情報に基づき被った被害について当社は一切責任を負わないものとします。 すべての投資商品にはリスクが含まれています。投資商品の価値およびそこからの収益は上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。また、信用取引・オプション取 引・先物取引の利用においては、委託保証金・証拠金の差し入れが必要となり、価格変動等によっては差し入れた委託保証金・証拠金以上の損失が生ずる恐れがあります。

本レポートは、一般的な情報提供を目的としており、個々のお客様のニーズ、投資目的および特定の財務状 況を考慮していません。 本レポートで示される見解は作成時点での市場データおよび予測をもとに構成されておりますため、今後の 経済動向や市場環境の変化、さらに金融取引手法の多様化に伴う変化などに対応し、予告なく変更される場合があります。 事前の承諾のない本レポート内容の全部または一部の使用（引用、複製、転載、転記等）を禁じます。 また、各取扱商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引にあたっては、取引約款および契約締結前交付書面等の書面をあらかじめお読みいただき、商品の性質、 取引の仕組み、手数料およびリスクの存在等を十分にご理解のうえ、ご自身の判断と責任にてお取引くださいますようお願い申し上げます。 ウィブル証券の各取扱商品等をお取引いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。

手数料等については、以下のページでご確認ください。 https://www.webull.co.jp/pricing

ウィブル証券株式会社 金融商品取引業者 登録番号：関東財務局長（金商）第48号 加入協会：日本証券業協会