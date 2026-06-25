暑い日のおでかけに、5色の“ひんやり相棒”携帯用氷のう「ICE BUDDIES」を発売

株式会社ビックカメラ

株式会社ビックカメラ(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：秋保 徹)のオリジナルブランド「ビックアイデア」は、携帯用氷のう「ICE BUDDIES(アイスバディーズ)」を2026年6月下旬から、全国のビックカメラグループ各店舗およびインターネット通販サイトにて順次発売してまいります。

「ICE BUDDIES」は、シリコーン製の氷のうに水を入れて冷凍庫で凍らせ、ステンレス製真空二重構造の専用ホルダーに入れて持ち歩ける商品です。使用時はホルダーから氷のうを取り出し、首元や手首など、冷やしたい部分にあてて使用できます。

カラーは、アオ、アカ、キ、シロ、クロの5色展開。それぞれに異なる個性を持ったキャラクターを設定し、暑い日のおでかけに連れて歩きたくなる“ひんやり相棒”として仕上げました。

URL： https://www.biccamera.com/bc/item/15130647/

■開発の背景

近年、氷のうはスポーツ後のアイシングや発熱時だけでなく、暑い日の外出先で身体を直接冷やす、携帯用の冷却アイテムへと進化しています。水を入れて凍らせるシリコーン製の氷のうと、冷たさを保ちながら携帯できる真空二重構造の専用ホルダーを組み合わせることで、通勤・通学やレジャーなど、日常のさまざまな場面へ持ち出せるようになりました。「ICE BUDDIES」は、こうした現代の携帯用氷のうに、持ち歩きたくなる楽しさを加えた商品です。

アオ、アカ、キ、シロ、クロの5色を、それぞれ異なる姿と個性を持つ“ひんやり相棒”としてキャラクター化。冷たさを持ち歩くための道具から、暑い日のおでかけに連れていきたくなる存在へ。機能とキャラクターの両面から、新しい携帯用氷のうの選び方を提案します。

■商品特長

・凍らせたシリコーン氷のうで、外でも直接ひんやり

シリコーン製の氷のうに水を入れてキャップを閉め、冷凍庫で凍らせて使用します。外出先では専用ホルダーから取り出し、首元や手首など、冷やしたい部分に直接あてられます。

水を入れて凍らせるため、繰り返し使用できます。

・ステンレス製真空二重構造ホルダーで持ち歩きやすい

凍らせた氷のうを収納する専用ホルダーには、ステンレス製の真空二重構造を採用しています。

本体サイズは約 幅54.2× 高さ162.1× 奥行54.2mm、重さは約141g。

バッグに入れて持ち歩きやすいスリムな形状で、通勤・通学、レジャー、屋外イベントなど、暑い日のさまざまな外出シーンで使用できます。

・5色から選べる、夏の“ひんやり相棒”

「ICE BUDDIES」は、「フロスト世界」からやってきたどこかとぼけた不思議なキャラクターです。アオ、アカ、キ、シロ、クロの5体が、それぞれ異なる姿と個性を持っています。

アオイノ

極地の深海のように静かで鋭いアオ。

2本の角を持つ、冷静で知的なフロスト世界の住人です。

性格：「冷静まったり担当。焦りは凍らせる。」

アカイノ

内に強いエネルギーを秘めた、まっすぐで力強いアカ。

フロスト世界に熱量をもたらす、存在感のあるキャラクターです。

性格：「瞬発力MAX。熱さも冷たさに変える。」

キイロイノ

親しみやすく、やさしいぬくもりを感じるキイロ。

フロスト世界で仲間をつなぐ、平和主義なキャラクターです。

性格：「太陽キャラ。みんなの気分を上げる。」

シロイノ

ふわりと軽く、雲のように漂うシロ。

のんびりしているようで、核心を突く一面を持っています。

性格：「ふわっと優しい、氷原の世話役。」

クロイノ

夜の静けさをまとった、やさしいクロ。

落ち着いた佇まいと安心感で、自然と頼られる存在です。

性格：「無口だけど、いちばん頼れる。」

好きな色だけでなく、それぞれの姿や性格から、自分の“相棒”を選べます。

【使用方法】

1、シリコーン製の氷のうに水道水を入れ、キャップを閉めます。

2、冷凍庫に入れて凍らせます。

3、凍らせた氷のうを専用ホルダーに入れて携帯します。

4、使用時はホルダーから取り出し、冷やしたい部分にあてます。

※水以外のものは入れないでください。

※飲用ではありません。

※同じ部分に長時間あて続けないでください。

※異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。

■商品概要

商品名 ：ICEBUDDIES(アイスバディーズ)

価格 ：1,980円(税込)

本体サイズ：約 幅54.2×高さ162×奥行54.2mm

本体質量 ：約141g(本体のみ)

耐冷温度 ：マイナス20℃

■「ビックアイデア」について

ビックアイデアは、当社が創業以来売場の最前線で培ってきた顧客理解と専門販売員の知見を基盤に、「良いより、よくぞ。」の思想のもと、“欲しい”との出会いを設計するオリジナルブランドです。購買が予定調和になりつつある時代に、物欲を科学するアプローチで、納得感と発見性を両立する商品開発を推進していきます。

ブランドページ ： https://www.biccamera.com/bc/c/bicidea/index.jsp

ブランドムービー： https://youtu.be/eKz4qCU6CzE

■会社概要

会社名 ： 株式会社ビックカメラ

本店所在地： 東京都豊島区高田3-23-23

創業 ： 1978年5月

代表者 ： 代表取締役社長 秋保徹

事業内容 ： カメラ、ビジュアル製品、オーディオ製品、パソコン、OA機器、携帯電話、家電製品、

時計、ゲーム、メガネ・コンタクト、医薬品、玩具、スポーツ用品、寝具、酒類等の販売

URL ： https://www.biccamera.co.jp/