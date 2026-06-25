【スカパー! プロ野球アンバサダー企画】バッテリィズと＝LOVE瀧脇笙古のゆるっと副音声

スカパーＪＳＡＴ株式会社

スカパー! プロ野球アンバサダー バッテリィズ ＝LOVE 瀧脇笙古

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長：米倉英一、以下「スカパー! 」）は、7月21日（火）にGAORA SPORTSで放送する「阪神タイガース vs 横浜DeNAベイスターズ」にて、スカパー! プロ野球アンバサダーを務めるバッテリィズのエースさん、寺家さんのお二人と、横浜DeNAベイスターズファンとして知られる＝LOVE瀧脇笙古さんによる副音声企画「【バッテリィズと＝LOVE瀧脇笙古のゆるっと副音声】タイガース中継2026 阪神vs横浜（7.21甲子園）」を実施いたします。

阪神ファンのエースさんとDeNAファンの瀧脇さん、それぞれの球団愛あふれる目線で試合を語るほか、中日ファンで中立の立場となる寺家さんを交えて、ファンならではの本音トークをお届けします。

本企画では、GAORA SPORTSをご視聴可能な方（プロ野球セット契約者を含む）限定で、プロ野球セットアプリおよびスカパー! 番組配信にて副音声出演者の映像も配信いたします。試合映像とあわせて、バッテリィズや瀧脇さんのリアクションやトークをお楽しみいただける、スカパー! ならではの観戦体験をお届けします。

■概要

日時：7月21日（火）17時30分～放送開始（副音声開始は17時58分予定）

対戦カード：阪神タイガース VS 横浜DeNAベイスターズ

チャンネル：GAORA SPORTS

番組名： 【バッテリィズと＝LOVE瀧脇笙古のゆるっと副音声】タイガース中継2026 阪神vs横浜（7.21甲子園）

GAORA SPORTSをご視聴可能な方（プロ野球セット契約者を含む）限定で、プロ野球セットアプリおよびスカパー! 番組配信にて、副音声の出演者映像も視聴いただけます。

プロ野球セットアプリについてはこちら：

https://baseball.skyperfectv.co.jp/app/

スカパー! 番組配信はこちら：

https://streaming.skyperfectv.co.jp/genre-30

■出演者紹介

今回の副音声企画には、スカパー! プロ野球アンバサダーとして活動するバッテリィズのお二人と、アイドルグループ＝LOVEの瀧脇笙古さんが出演いたします。大阪府出身で阪神タイガースファンのエースさん、神奈川県出身で横浜DeNAベイスターズファンの瀧脇さん、そしてプロ野球ファンの寺家さんが、それぞれの視点から試合を観戦します。球団愛あふれるトークやファンならではの見どころ紹介など、本企画ならではのトークとともにゆるっと熱戦をお届けします。

【スカパー! プロ野球アンバサダー バッテリィズ】

2025年、スカパー! プロ野球アンバサダーに就任。

12の公約を掲げ、念願の甲子園ファーストピッチ実現や各球団の深掘り企画でプロ野球ファンを盛り上げたバッテリィズ。

2026シーズンもその溢れんばかりの野球愛とファン目線の等身大の発信をお届けしてまいります。

エース

生年月日：1994年11月2日

身長/体重：182cm /67kg

出身地：大阪府 大阪市

趣味：野球(阪神タイガースファン)、ONE PIECE関連

特技：野球、ONE PIECE

出身/入社/入門：NSC大阪36期

寺家

生年月日：1990年8月7日

身長/体重：176cm /72kg

血液型：B型

出身地：三重県 津市

趣味：草野球(上方ホンキッキーズ) 、競馬、ラーメン巡り

特技：キャッチャー◯ 流し打ち

出身/入社/入門：一般36期

瀧脇 笙古（たきわきしょうこ）

生年月日：2001年7月9日

身長：158cm

血液型：O型

出身地：神奈川県

趣味：料理、ヘアアレンジ、横浜散策、カフェ巡り

特技：マラソン

■スカパー! について

スカパー! は、スカパーＪＳＡＴ株式会社が提供する日本最大級の有料多チャンネル放送サービスです。スポーツ、映画、アニメ、音楽、バラエティなど多彩なジャンルの専門チャンネルを提供し、視聴者の多様なニーズに応えています。特にスポーツでは、サッカー、野球、ゴルフなど国内外の試合を生中継で楽しめる点が魅力になっています。1チャンネルから契約可能で、契約チャンネルは毎月自由に変更可能。ご加入月は無料でお楽しみいただけます。

また、番組は録画も可能なため繰り返し視聴でき、さらに「スカパー! 番組配信」を使用すれば、スマホやタブレットでの視聴も可能です。ライフスタイルに合わせて柔軟にお楽しみいただけます。

スカパー! は2026年10月1日に30周年を迎えます。

これからもユーザーの“本気の好き”に、どこまでも深く寄り添い、視聴に留まらない「！」な体験をもっと広げてまいります。

■スカパーＪＳＡＴ株式会社について

スカパーＪＳＡＴ株式会社は、宇宙事業とメディア事業を両輪とする国内唯一の「宇宙実業社」です。

宇宙事業では静止軌道衛星による衛星通信に加え、低軌道地球観測衛星の自社保有による衛星画像データビジネス、安全保障をはじめとする多様な領域へ事業を展開。

メディア事業では、「スカパー! 」の放送・配信事業やメディアソリューション事業、光回線経由再送信サービスなどの光アライアンス事業、グローバルIP事業を展開。

2026年4月に持株会社と事業会社を統合し、新たな価値創出に挑戦し続けます。