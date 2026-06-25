映画『ブリング・ハー・バック』公開記念 コラボカフェが開催!!

株式会社HLC

東京都杉並区方南町を拠点とする株式会社HLC 方南町お化け屋敷オバケン(以下 オバケン)は、運営するカフェ「呪物cafeジュジュ」にて、2026年7月16日(木)～7月31日(金)の期間（定休日を除く）、映画『ブリング・ハー・バック』(ハピネットファントム・スタジオ配給)の7月10日(金)日本公開を記念してコラボカフェを開催いたします。

映画『ブリング・ハー・バック』はA24製作×『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』の監督が仕掛ける禁断の“儀式体験”ホラー映画。

恐怖没入体験を次々と世に送り出す「お化け屋敷オバケン」が運営する、世界の呪われた品々が並ぶ呪物カフェの空間が融合し、ホラースイーツ専門職人の「中西怪奇菓子工房。」の映画の登場人物をイメージした『ローラおばさんと愛犬pompom』やオリジナルコラボメニュー 『新しい体へ』 （ブルーベリーラッシー）や『兄弟の合言葉』 （グレープフルーツ+カシスアイス）も販売される。

映画をイメージしたコラボメニューや限定コースターも

「新しい体へ」 \850（税込） 内容：ブルーベリー／カシスラッシー

「兄弟の合言葉」\900（税込）内容：グレープフルーツ／ジュレ／カシスアイス

「ローラおばさんと愛犬pompom」\850（税込）内容：クッキーセット

【特典情報】

コラボメニュー１品ご注文ごとに映画『ブリング・ハー・バック』限定コースターを１枚プレゼント!!

決して願ってはいけないお得なキャンペーン

１.X・SNSフォローリポストキャンペーン

該当ポストをリポスト & 呪物cafeジュジュ公式アカウントをフォローすることで、

「ムビチケ」を抽選で５名様にプレゼントいたします！

▼ 呪物cafeジュジュ公式Xアカウント

https://x.com/Occult_Cafe

※キャンペーンの応募にはXアカウントが必要となります。

※応募はお一人様おひとつのアカウントに限らせていただきます

※当選者の方へはXのダイレクトメッセージで連絡いたします

※当選者以外への連絡はございません

２.呪物cafeジュジュにて映画『ブリング・ハー・バック』劇場の半券（購入履歴）提示で呪物フロア無料

劇場鑑賞での半券をお持ちの方、または購入証明ができる方は、呪物cafeジュジュの２F呪物フロアのチャージ料600円が無料となります。世界から集められた呪物達と共にお食事をお楽しみいただけます。

※呪物フロアは最大90分までのご利用となります

※１枚の半券につきお一人様有効

開催概要

・ イベント名称：映画『ブリング・ハー・バック』コラボカフェ at 呪物cafeジュジュ

・ 開催日程：2026年7月16日（木）～7月31日（金） ※火・水曜定休

・ 営業時間：平日12:00～18:00（L.O.17:30）/土日祝12:00～19:00（L.O.18:30）

・ 会場：呪物cafeジュジュ（東京都杉並区方南2-4-27）

・ 座席数：1F 14席／2F 13席 計27席

・ 料金：ドリンク600円～／2F呪物フロアチャージ600円（90分ごと）

・ 公式HP：https://obaken-event.wixsite.com/cafe-joujou

・ 公式X：@Occult_Cafe

映画『ブリング・ハー・バック』 （7月10日(金)公開）について

A24製作×『TALK TO ME／トーク・トゥ・ミー』の監督が仕掛ける禁断の“儀式体験”ホラー この夏、一線を超えた禁断の儀式体験ホラーが、始まるーー。

【STORY】

父親を亡くしたアンディと目の不自由なパイパー兄妹は、とても親切な里親ローラ

の元で暮らし始めることになる。そこには言葉を話さない男の子オリバーが一緒に住んでいた。

ローラの異様なまでの愛情にアンディは違和感を覚えながらも新たな生活を始める。

ある日を境にこの家で次々と不穏な出来事、家の周りに点在する謎の円のモチーフ、

そしてオリバーの存在。それらが全て繋がった時、隠されていたローラの＜恐るべき願い＞が明かされるーー。

7/10（金) 新宿ピカデリーほか全国公開

【作品概要】

タ イ ト ル：ブリング・ハー・バック

公 開 表 記： 7 月 10 日（金）より新宿ピカデリーほか全国公開

監督：ダニーフィリッポウ＆マイケル・フィリッポウ

脚本：ダニー・フィリッポウ、ビル・ハインツマン

出演：ビリー・バラット、ソラ・ウォン、サリー・ホーキンス、ジョナ・レン・フィリップス ほか

2025｜オーストラリア｜104 分｜英語・ロシア語｜5.1ch｜

英題：BRING HER BACK｜字幕翻訳︓佐藤恵子 | R15

配給：ハピネットファントム・スタジオ

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公 式 サイト：https://happinet-phantom.com/bhb/

公式 X：https://x.com/bhb_movie?s=20 @bhb_movie

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