ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター 特別企画「ホグワーツからの招待状」のフィナーレはスタジオツアー東京で映画『ハリー・ポッターと賢者の石』を観よう！

ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社

世界中で愛される映画「ハリー・ポッター」や「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）では、スタジオツアー東京での通常体験に加えて、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』25周年を記念した特別上映を組み合わせた「鑑賞パッケージ」を8月28日(金)から9月3日(木)の期間限定で実施。6月25日（木）15時よりチケット販売を開始いたします。

映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念して、スタジオツアー東京では、特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催中。作品に登場した組分け帽子の儀式や透明マント、浮遊術の授業など、印象的なシーンをデモンストレーションとともに体験いただける期間限定の特別企画です。本特別企画のフィナーレを迎える８月28日（金）から9月3日（木）の間、ツアー体験と約12分間の初公開のボーナスメイキング映像を含む本編鑑賞がセットになった特別イベント「『ハリー・ポッターと賢者の石』鑑賞パッケージ」を実施いたします。映画「ハリー・ポッター」の世界を巡るツアー体験の後、スタジオツアー内のシアターのビッグスクリーンでの映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の鑑賞は、ツアーの余韻とともに楽しむ、ここでしか味わえない特別な体験です。

特別企画「ホグワーツからの招待状」

また、同日8月28日（金）より、期間限定で映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の劇場公開が決定。今回の再上映は全国規模での公開となり、今なお世界中で愛され続ける不朽の名作が、映画館ならではの圧倒的な臨場感とともに、再び日本全国のスクリーンに登場します。上映フォーマットには、映画の世界へ完璧に没入できるIMAX(R)に加え、最高峰の映像・音響を誇るDolby Cinema（ドルビーシネマ）、多くのファンに愛され五感を刺激する体験型上映の4D（MX4D/4DX）といった、過去大好評を博したプレミアムラージフォーマットを網羅。本編終了後には、初公開のボーナスメイキング映像を上映いたします（※一部劇場を除く。詳細は後日発表）。この再上映でしか見られない貴重な映像にご注目ください。

※詳細は『ハリー・ポッターと賢者の石』25周年記念上映 概要をご確認ください

ハリー・ポッター映画とスタジオツアーは、一方を体験することで、もう一方をさらに楽しみたくなる特別な関係です。

映画の世界に入り込み、実際に使用されたセットや小道具、映画制作の舞台裏に触れることで、新たな発見や作品への理解が深まります。また、魔法の世界を五感で楽しめる没入型体験に加え、フードやショッピングを通じても作品の魅力を存分に味わうことができます。スタジオツアーでの体験は、映画を新たな視点で楽しむきっかけとなり、作品への理解をより深めます。

2001年に世界30ヶ国以上で公開されたシリーズ第1作『ハリー・ポッターと賢者の石』は、公開当時9億7,400万ドルの世界興行収入を記録し、英国では5週連続、米国では3週連続で興行収入ランキング1位を獲得しました。その後の再上映なども含め、現在では累計世界興行収入10億ドルを突破し、世界最大級の映画シリーズの幕開けとなりました。日本でも興収203億円を記録し、2002年の年間興行収入ランキング1位を獲得するなど、多くの人々を魅了してきた作品です。

25周年という節目に、作品の魅力を改めて楽しみながら、世代を超えて愛され続ける魔法の始まりを新たな形で体験いただけます。スタジオツアーで魔法の世界を楽しんだ後に本編を鑑賞、また、劇場での映画鑑賞をきっかけにスタジオツアーでその世界を体感する。映画とスタジオツアー、それぞれの魅力を存分に味わえるこの機会をお見逃しなく。

■「『ハリー・ポッターと賢者の石』鑑賞パッケージ」概要

映画シリーズ誕生25周年を記念して実施する、期間限定の特別イベントです。スタジオツアーにて作品の世界観や制作の舞台裏をご体感いただいた後、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』（初公開ボーナスメイキング映像付き）をご鑑賞いただくことで、物語の理解や没入感をより一層深めていただける体験をご提供します。

実施期間：8月28日（金）～9月3日（木）

チケット発売開始：6月25日（木）15:00

内容：平日13:30／土日15:00のツアー体験

ツアー体験後、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』鑑賞（初公開ボーナスメイキング映像付き 日本語吹替版）

価格：大人 8,800円～ 中人 7,700円～ 小人 6,200円～

※実施日によってスケジュールが異なります。詳細は各日程の案内をご確認ください。

※ツアー時刻の1時間前からスタジオに入館できます。

※1名様につき、ドリンクとポップコーンをご提供します。

特設サイト https://www.wbstudiotour.jp/screening-package/

【スケジュール】

・8/28(金)、8/31(月)～9/3(木)

13:30 ツアーご入場

17:15 ツアー体験後ロビーに集合、フードホールにてドリンクとポップコーンお渡し

17:30 シアターにて上映開始

20:15 上映終了

20:30 イベント終了

・8月29日（土）、30日（日）の2日間

15:00 ツアーご入場

18:45 ツアー体験後ロビーに集合、 フードホールにてドリンクとポップコーンお渡し

19:00 シアターにて上映開始

21:45 上映終了

22:00 イベント終了

■『ハリー・ポッターと賢者の石』25周年記念上映 概要 ＜全国の映画館で期間限定上映＞

上映タイトル：25周年記念 『ハリー・ポッターと賢者の石』

公開期間：2026年8月28日（金）より期間限定上映

上映フォーマット：2D吹替版、IMAX(R)3D吹替版、Dolby Cinema3D字幕版、4DX3D吹替版、MX4D3D吹替版

上映劇場：シアターリストURL ： https://eigakan.org/theaterpage/schedule.php?t=harrypotter25thann

配給：東和ピクチャーズ・東宝

＜特別企画「ホグワーツからの招待状」概要＞ 好評開催中

All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. WBSHIELD: (C) & (TM) WBEI. Publishing Rights (C) JKR.

映画シリーズ誕生から25周年を迎える本年、その原点となる物語を映画の世界を体感するうえで最もふさわしい場所・スタジオツアー東京では、新たな体験として味わえる特別企画「ホグワーツからの招待状」を開催中。本企画は、シリーズ第1作目・映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマに、長年のファンはもちろん、これから作品に触れる人にとっても、ハリー・ポッターの冒険のはじまりを体験できる企画です。 期間中は、無数のキャンドルが灯る大広間が、＜組分けの儀式＞の舞台へと変貌するなど、ハリーが初めて出会い、胸を躍らせた驚きと興奮に満ちた日々をたどるように、“魔法の世界”が次々と広がります。

ハリーのもとに届いた一通の手紙のように、この企画は魔法の世界への扉をひらき、「ハリー・ポッター」の映画の世界に足を踏み入れる一歩となる、すべての人に向けた「招待状」です。

実施期間：2026年3月18日（水）～2026年9月６日（日）

特設サイト：https://www.wbstudiotour.jp/invitation-from-hogwarts/

■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターとは

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、2023年6月16日(金)にとしまえん跡地に開業しました。ここスタジオツアー東京では、ホグワーツ魔法魔術学校の象徴的な大広間、ダイアゴン横丁、禁じられた森をはじめとする息を呑むような映画のセットにファンを誘い、映画制作の裏側を学びながら、魔法動物に遭遇したり、豪華な衣装を目にしたりすることができます。またほうきに乗ったり、爽やかなバタービールを飲んだり、ホグワーツの廊下で動く肖像画になってみたり、クィディッチの試合の観衆に加わったり、スタジオツアー東京限定のグッズのショッピングなど、たくさんの楽しいアクティビティを満喫できます。

さらに、ここスタジオツアー東京には、13のテーマに分かれた世界最大のハリー・ポッターのショップがあります。店内は特別に作られた1,500を超える小道具で装飾されており、ハニーデュークス、 オリバンダーの店、フローリシュ・アンド・ブロッツ書店をはじめとするダイアゴン横丁の数々のお店のエレメントからインスピレーションを得た美しいデザインが施されています。ここでしか手に入らない限定アイテムも数多く販売されます。またレストランやカフェでは、フィッシュ・アンド・チップス、ローストビーフ、イングリッシュ・ブレックファースト、アフタヌーンティーなど英国の伝統料理をお楽しみいただけます。

アジアでは初のオープンとなり、「ハリー・ポッター」の屋内型施設としては世界最大規模の大きさを誇るこの施設をまわるのには、４時間ほど要します。2012年のオープン以来、ご好評をいただいているワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン - メイキング・オブ・ハリー・ポッターの成功に続き、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京では、東京でしか見られないセットも用意されており、他では味わえない体験をすることができます。

【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京】

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▼ワーナー ブラザース スタジオツアー東京のチケットは公式ホームページにて、

事前に購入する必要があります https://www.wbstudiotour.jp/

チケット料金は公式ウェブサイトのチケットページでご確認いただけます。

【ハリー・ポッター ショップ】

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■「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了します。さらに、フルキャストや単独ナレーターによるオーディオブックが文字で綴られた物語に命を吹き込み、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界6カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、そしてキングス・クロス、ニューヨーク、シカゴ、赤坂と原宿にある「ハリー・ポッター ショップ」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

■ワーナーブラザース・ディスカバリーについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。 ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、TNT Sports、Eurosport、HBO、Max、HGTV、Food Network、OWN、Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナーブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースアニメーション、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。