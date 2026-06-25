壁画アーティスト『OVER ALLs』によるMLBオリジナル壁画アートキャンバスをMLB SHOPにて販売開始

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）とミューラル（壁画）アートカンパニーの株式会社OVER ALLs（本社：東京都港区、代表取締役社長：赤澤岳人、以下「OVER ALLs」）は、MLBオリジナルミューラルアートキャンバスコレクションを、2026年6月26日（金）よりMLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下、MLB SHOP）にて販売開始いたします。

本コレクションは、MLBを代表するスーパースターたちをダイナミックな壁画アートとして表現した特別な作品です。昨年9月に発売した、日本人選手を含む6名のメジャーリーガーをモチーフに、それぞれの個性や魅力をアートで表現した限定Tシャツは、多くのMLBファンの皆さまから大きな反響をいただきました。

そしてこのたび、Tシャツにも採用された壁画デザインを含む全7種類の壁画の原画キャンバスを、各1点限定の特別アイテムとして販売することを決定いたしました。世界にたった1点しか存在しない、アート作品としても価値の高い貴重なキャンバス作品です。

ラインナップは、大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）、ダルビッシュ有投手（サンディエゴ・パドレス）、フェルナンド・タティス Jr選手（サンディエゴ・パドレス）、アーロン・ジャッジ選手（ニューヨーク・ヤンキース）、ピート・クロウ＝アームストロング選手（シカゴ・カブス）、ポール・スキーンズ投手（ピッツバーグ・パイレーツ）の6選手・全7作品です。

世界に1点だけの特別なMLBアートを手に入れることができる貴重な機会となっております。ぜひこの機会にお買い求めください。

株式会社OVER ALLs

住所：東京都港区南青山2-26-35

代表取締役社長：赤澤 岳人

Web: http://www.overalls.jp

Instagram：@overalls_art(https://www.instagram.com/overalls_art)

■販売サイト

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品ページ

https://www.mlbshop.jp/ja/c-17040(https://www.mlbshop.jp/ja/c-17040?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-06-25)

※6月26日（金）12時頃より発売予定

■商品情報

Fanatics MLB OVER ALLs ミューラルアートキャンバス

価格 ｜2,500,000円（税込）

サイズ ｜F50（1167mm×910mm）

素材 ｜麻キャンバス

画材 ｜ペンキ・スプレー

コーティング ｜UVカットクリア仕上げ

○ 大谷翔平 選手

○ 大谷翔平 選手（MVP）



○ ダルビッシュ有 投手



○ フェルナンド・タティスJr. 選手

○ アーロン・ジャッジ 選手



○ ピート・クロウ＝アームストロング 選手

○ ポール・スキーンズ 投手

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジング・ディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ7クラブ、Bリーグ4クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

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