【初協業】サンケイビルの都市型複合開発プロジェクト「S-LINKS 北新宿」竣工。ルフォンプログレ北新宿に、滞在日数連動型の家賃システム「リレント」を導入

株式会社Unito

帰らない日は家賃がかからない住まい「unito（ユニット）」を提供する株式会社Unito（本社：東京都目黒区、代表取締役：近藤佑太朗、以下「当社」）は、株式会社サンケイビル（本社：東京都千代田区大手町、代表取締役社長：飯島一暢）が竣工した、都市型複合開発プロジェクト“S-LINKS 北新宿”（東京都新宿区）内の、賃貸レジデンス「ルフォンプログレ北新宿」一部住戸に滞在日数連動型の家賃システム「リレント」を初導入したことをお知らせします。

「ルフォンプログレ北新宿」一部住戸には、当社独自の家賃システム「リレント」を導入しています。「リレント」導入住戸は「unito residence SHINJUKU Okubo」として運営しています。「unito residence SHINJUKU Okubo」は、家具家電を完備しており、「住む」と「泊まる」の2つの用途に最適化されたサービスアパートメントです。「ルフォンプログレ」ブランドにおいて初めて、賃貸契約・宿泊利用双方が可能になります。

■ 賃貸レジデンスブランド「ルフォンプログレ」について

フジサンケイグループのデベロッパーである、サンケイビルが展開する分譲マンションブランド「ルフォン」。「生き方を、自由にする住まい。」をコンセプトに、住むひとを真ん中に考え、「ルフォン＝住むひとの可能性を拡げる住まい」というメッセージを込めています。なかでも「進化」を意味する「プログレ」は、都心に住まうシングルや DINKS の、幅広い価値観や進化し続けるライフスタイルにお応えする賃貸レジデンスブランドです。今後も従来の住まいの機能にとらわれない商品・サービスを提供し、皆様に愛されるマンションブランドを構築していきます。

■ 滞在日数連動型の家賃システム「リレント」について

家賃システム「リレント」とは、当社が特許を取得して独自展開（※1）する、滞在日数連動型の家賃システムです。居住者が外泊する日をオンラインで申請すると、申請した日数に応じて家賃が減額される仕組みです。

入居者は「リレント」の際に、当社が居室を宿泊施設として提供することで、居住者は家賃を「住んだ日数分」に調節できます（※2）。また物件オーナーには、シーズン問わず安定的な高稼働率による収益を最大化したレジデンス経営を提供します。

宿泊者の募集は当社が行い、宿泊の有無にかかわらず、「リレント」を利用した日の家賃が減額されます。「リレント」により、二拠点生活や出張、長期の旅行など、さまざまなライフスタイルに対応し、フレキシブルな暮らしを実現します。

※1：リレントにおけるビジネスモデル特許「特許第6844050号」「特許第7504404号」

※2：リレント適用時は、初月に限り2カ月契約が条件となります。毎月のリレント適用日数には上限（最大15日間/月）がございます。

◼︎「unito residence SHINJUKU Okubo」について

「unito residence SHINJUKU Okubo」は「住む」と「泊まる」の 2 つの用途に最適化した、最短即日入居が可能なサービスアパートメントです。家具家電・インフラ各種、さらにキッチン用品や生活備品を完備しているため、入居直後から新生活を始めることができます。居住者が外泊する際には、荷物を備え付けの鍵付き収納に保管することができます。

リレント適用前後には、当社運営スタッフが清掃を行った上で居室の貸し出しを実施。そのため宿泊利用者はもちろん、リレント適用を終え、居室を再び利用する「unito residence SHINJUKU Okubo」入居者にも「ホテルのような快適な滞在体験」を提供します。

◼︎「ルフォンプログレ北新宿｜unito residence SHINJUKU Okubo」物件概要

◼︎ S-LINKS 北新宿 / 建物構成について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/33908/table/204_1_edcd344e10ced070a47f716e823ea3ae.jpg?v=202606250251 ]左：正面外観、右：南東外観

“S-LINKS 北新宿” は、シェアオフィスブランド「NOW/HERE（ノーウェア）」と賃貸レジデンスブランド「ルフォンプログレ」に加え、店舗やラウンジなど多様な機能を備えています。多様なラウンジや Sky Terrace 等、充実した共用施設・設備を通して、入居者がその日の目的に応じた過ごし方を選べる環境をご提案します。

北新宿エリアは、多様な文化が自然に調和する国際色豊かな街並みと、西新宿エリアに近接する高いビジネス利便性を併せ持つ、都市の活気と落ち着きが共存するエリアです。

本物件は、1階にコインランドリー「Baluko Laundry Place」及びコンビニエンスストア「セブンイレブン」、2・3 階にシェアオフィス「NOW/HERE」、4 階以上に賃貸レジデンス「ルフォンプログレ」を備えた都市型複合施設です。また、1 階には入居者専用の「Entrance Lounge」「Ground Lounge」、14 階には新宿を望む「Sky Terrace」を設け、用途やシーンに応じて利用できる多彩な共用空間を設けています。

◼︎株式会社Unitoについて

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/33908/table/204_2_5c75a5dd809275c786ec3a4d9ac675b2.jpg?v=202606250251 ]

「暮らしの最適化の追求」を掲げ、帰らない日は家賃がかからないホテル・サービスアパートメントの企画・開発・運営、そしてオンラインで契約完結・最短即日で住むことができる暮らしのプラットフォーム「unito」を開発・運営しています。支払う家賃が ”住んだ日数分” だけになる、当社独自のビジネスモデル「リレント（Re-rent）」を軸に、暮らしの最適化を追求していきます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社Unito（読み：ユニット）

所在地：東京都目黒区東山三丁目7番11号 大橋会館

代表者：代表取締役 近藤佑太朗

事業開始日：2020年2月25日

URL：https://unito.life/company

事業内容：滞在日数連動型家賃システム「リレント」（特許取得済※）を起点にする、下記4事業の展開

１. 留守の日は家賃が下がる住まい「unito」の企画・システム開発・運営

２. 最短即日入居 / 宿泊できるハイブリッドお部屋探しプラットフォーム「unito」（https://unito.life/）の開発・運営

３. 不動産企業の宿泊ブランド立ち上げ支援システム「unito OS」の開発・運営

４. フレキシブル賃貸・ホテル・民泊に特化した不動産ファンド「ジャパン・リビング・グロース・ファンド」

※家賃システム「リレント」：居住者が外泊する日をオンラインで申請すると、申請した日数に応じて家賃が減額される仕組み。リレント時に当社が居住者の部屋を宿泊施設として提供することで、居住者は家賃を「住んだ日数分」に調節可能。（リレントにおけるビジネスモデル特許「特許第6844050号」「特許第7504404号」）

◼︎株式会社サンケイビルについて

＜会社概要＞

会社名：株式会社サンケイビル

所在地：東京都千代田区大手町一丁目7番2号

代表者：代表取締役社長 飯島一暢

設立日：1951年6月11日

URL：https://www.sankeibldg.co.jp/

【 報道関係者お問い合わせ先 】

・株式会社Unito 広報担当：平岡

MAIL：pr@unito.me