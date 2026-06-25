HISHITANK(TM)、NSF Japan Water Forum 2026に登壇

三菱ケミカルインフラテック株式会社

三菱ケミカルインフラテック株式会社（東京都千代田区 代表取締役：阪上 明彦、以下「当社」）は、「NSF Japan Water Forum 2026」においてパネルディスカッションに登壇し、当社の主力製品であるHISHITANK(TM)（ヒシタンク(TM)）のNSF61認証取得および認証活用事例について紹介しました。

画像提供：NSF

本フォーラムは、米国の第三者認証機関であるNSFと在日米国大使館 商務部が共催し、飲料水業界の専門家や企業関係者を対象に、最新の規格動向や認証制度、市場動向について情報共有を行うイベントです。

当社が製造・販売するHISHITANK(TM)（ヒシタンク(TM)）は、ボルト組立式FRP製水槽として60年以上にわたり国内外で親しまれています。

学校や病院、工場、マンションなど様々な施設で採用されており、飲料水をはじめ防火用水や冷却・空調設備用水の貯水など、人々の暮らしや社会インフラを支える製品として活用されています。

北米市場への展開を見据え取得したNSF61認証

Gaylord Pacific Resort & Convention Centerに納入されたHISHITANK(TM)

HISHITANK(TM)（ヒシタンク(TM)）の海外展開を推進する取り組みの一環として、2019年にNSF/ANSI/CAN 61（以下、NSF61）認証を取得しました。 NSF61は、飲料水に接触する製品や材料の安全性を評価する国際的な規格であり、製品から有害物質が溶出しないことを確認するための基準として広く認知されています。

認証取得後、当社はアメリカ市場において雨水再利用や防火用途に加え、飲料水用途を含めたさまざまな分野へ製品を供給してきました。また、NSF認証を通じて製品の衛生性や安全性を客観的に示すことで、新たな市場や用途への提案機会の拡大にもつながっています。

今回のパネルディスカッションでは「NSF認証を取得している企業による導入事例、課題、市場への影響」をテーマに、認証取得の背景や研究開発・マーケティング・販売活動への影響について意見交換が行われました。

NSF認証がもたらした事業への効果

当社はパネルディスカッションにおいて、NSF認証取得によって従来の非飲料用途に加え、飲料用途への提案機会が拡大したことを紹介しました。

当社パネリスト：住環境ビジネスユニット 設備機器部 海外 杉原伊津樹

また、NSF認証は世界的に認知度の高い衛生規格であり、国内外で初めてHISHITANK(TM)（ヒシタンク(TM)）をご採用いただくお客様に対しても、製品の衛生性や安全性を客観的に示すことができる点についても説明しました。

こうした信頼性を維持するため、NSF認証では継続的な品質管理や定期的な監査への対応が求められます。当社では厳格な認証要件への対応を通じて、より安全で信頼性の高い製品づくりに取り組んでいます。

技術開発と認証維持への取り組み

NSFが定める衛生基準は、日本国内の基準と比べて対象となる物質が多く、基準値も厳しいため、材料選定や製品開発においてもその要件への対応が求められます。

パネルディスカッションでは、こうした要件に対応しながら製品開発を進めていることや、認証維持に継続的に取り組んでいることについても紹介しました。

今後も当社は、HISHITANK(TM)（ヒシタンク(TM)）の品質向上と国際的な安全基準への対応を通じて、安全で安心な水インフラの実現に貢献してまいります。

■ NSF Japan Water Forum 2026について

NSFジャパン ウォーターフォーラムは、飲料水に関わる規格、認証制度、市場動向などをテーマに開催される業界向けフォーラムです。業界関係者や専門家による講演やパネルディスカッションを通じて、最新情報の共有や意見交換が行われています。

■ HISHITANK(TM)（ヒシタンク(TM)）について

HISHITANK(TM)（ヒシタンク(TM)）は、三菱ケミカルインフラテック株式会社が製造・販売するボルト組立式FRP製受水槽です。

飲料水、防火用水、冷却水など幅広い用途に対応し、衛生性・耐震性・施工性に優れた製品として国内外で60年以上にわたり利用されています。

【関連リンク】

三菱ケミカルインフラテック株式会社 コーポレートサイト

https://mchem-infratec.com/

パネルタンクナビゲーター 専門サイト

https://mchem-infratec.com/setu/tank/



NSF

https://www.nsf.org/