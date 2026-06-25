サンサンスポンジ初の夏季限定シリーズ、日本の夏の情景を描いたデザインを6月25日より発売開始

株式会社ダイニチ・コーポレーション

食器洗い用固形洗剤やスポンジなどのキッチン回りアイテムを製造・販売する株式会社ダイニチ・コーポレーション（東京都世田谷区；代表取締役 吉田元之、以下ダイニチ）は、サンサンスポンジ夏期限定シリーズを2026年6月25日より自社ECサイトにて発売開始します。また、6月下旬から順次全国の小売店での販売も予定しています。近年、企業におけるお歳暮、周年記念品などの贈答需要が見直されるなか、ダイニチは「Shine life. ささやかに、晴れやかに。」というフィロソフィーのもと、日々の暮らしに寄り添う実用品を通じて、人と人とのつながりを育むギフトを提案します。ダイニチは、会社のフィロソフィーである「Shine life. ささやかに、晴れやかに。」を大切にしながら、感謝やねぎらいの気持ちを届ける新しい贈り物のかたちを広げ、日常にときめきと笑顔を広げてまいります。

楽天：https://item.rakuten.co.jp/dainichi-corp/4571342444631/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6F2WCZ1

自社EC：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge/products/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B8-%E5%A4%8F-2026-4%E8%89%B2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88?variant=45579408244915

■ 商品概要

【商品名】

「サンサンスポンジ 夏 2026」4個セット

価格：1,584円（税込）

今回の夏シリーズは、日本の夏の情景をテーマに、時間の移ろいとともに変わる風景や心の動きを、4つのモチーフで表現しました。

朝の清々しい空気を感じさせる朝顔は、スポンジのホワイトに合わせ、一日のはじまりの爽やかな気持ちをそっと届けます。

太陽が高く昇る昼には、まっすぐに咲くひまわりを。スポンジのブルーが青空を思わせ、元気と明るさに満ちた時間を表現しています。

夕方には、涼やかな音色を運ぶ風鈴をあしらい、スポンジのオレンジにやさしく溶け込むことで、ほっと心がゆるむひとときを描きました。

夜の静けさの中、空に舞う蛍の光は、スポンジのブラックと調和し、夏の終わりを感じさせる幻想的な夜をやさしく包み込みます。

使うたびに、季節の移ろいや日本の夏の美しさを感じていただけるように。

サンサンスポンジとともに、心地よい夏の時間をお過ごしください。



楽天：https://item.rakuten.co.jp/dainichi-corp/4571342444631/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6F2WCZ1自社EC：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge/products/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B8-%E5%A4%8F-2026-4%E8%89%B2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88?variant=45579408244915(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6F2WCZ1%E8%87%AA%E7%A4%BEEC%EF%BC%9Ahttps://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge/products/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B8-%E5%A4%8F-2026-4%E8%89%B2%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88?variant=45579408244915)

■ダイニチ・コーポレーションについて

株式会社ダイニチ・コーポレーションは、単なる製品メーカーではありません。私たちは、1973年の創業から50年以上にわたり三代続く家族経営企業です。これは単なる歴史ではなく、短期的な利益に左右されない品質への揺るぎないコミットメント、長期的な経営安定性、そして一貫したビジョンを保証するものです。私たちの事業の根幹には、創業者から続く「毎日の洗い物時間を、より豊かに。」という哲学があります。

この想いが、私たちのすべての製品開発とお客様への約束の基盤となっています。この一貫した哲学と長年の歴史が、国内外のお客様やお取引先の皆様にとって最も重要な「信頼」の証となると、私たちは確信しています。

ロゴデザインでは、ブランドの核心となる価値観を象徴的に表現しています。スポンジを手に取り泡立てる日常のひとコマ、社名やサンサンスポンジのサンサンが象徴する太陽、感謝を受け渡す人々の手。そして「ダイニチ」の「大」の字が、シンプルで力強いデザインと温かみのあるカラーに昇華されています。この一つひとつの要素は、ただ商品を届けるだけでなく、「洗う」という行為を通じてお客様の暮らしを明るく照らしたいという私たちの変わらない願いを体現しています。

■タグライン

タグライン「Shine life.」には、今までもこれからもお客様の暮らしに輝きを届ける存在であり続けるという決意を込めています。短い言葉ではありますが、私たちのこれまでの歩み、そしてこれからの未来へのビジョンが凝縮されています。

50年の歴史を礎に、さらにその先の50年、100年へ。ダイニチ・コーポレーションは、お客様とともに、暮らしに新たな輝きを届ける企業として歩み続けます。

ブランドストーリー：https://prtimes.jp/story/detail/bAv774ijkZB



ブランド

▪️Sunsun Sponge（サンサンスポンジ）

洗い物に費やす時間に“ときめき”を

https://dainichi-corp.co.jp/

▪️TEILE（テイレ）

食器洗いを「お手入れ」に

ミニマルに、日常生活や旅先で

https://teile.co.jp/

▪️ao（アオ）

人と地球に寄り添う、肌にも環境にも優しいキッチンブランド

https://ao-lifestyle.jp/

▪️SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）

食器洗いの新定番の食器用固形洗剤

https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunwash

■サンサンスポンジ

ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。

泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。

そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で6年連続掃除用品スポンジ部門1位を獲得※1、2025年3月には楽天市場総合リアルタイムランキング1位を獲得※2するなど、当社を代表するアイテムです。

※1 2018年8月～2026年3月現在 ※2 2025年3月9日21:52時点

■「SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）」

限られた時間を効率的に、心地よく過ごしたい。サンサンウォッシュは、そんな現代の暮らしに応えるために生まれました。軽くタッチするだけで高い洗浄力を発揮する固形洗剤は、肌の弾力や潤いを守るコラーゲンや保温効果の高い温泉成分をたっぷり配合されているため手肌へも優しく、毎日の食器洗いを手軽で快適なものにします。シンクにそっと佇み、馴染むデザインは、キッチンの景観を損ねません。

私たちは52年前から固形洗剤のパイオニアとして発展・普及に取り組み、魅力と可能性を世の中に広める努力を続けてきました。サンサンウォッシュは、その長年の知見とオリジナルレシピから生まれた自信作です。

使いやすさと美しさを兼ね備えた新しい食器用洗剤サンサンウォッシュは、ダイニチの代表商品であるサンサンスポンジの最強の相棒です。発売開始からわずか2週間で先行発売分が完売し、楽天市場食器洗剤部門でダイニチ史上初の第2位※を獲得しました。

※ 2025年2月27日現在 食器洗剤部門

■サンサンスポンジ海外取扱国・地域

【北米】

アメリカ

カナダ

【アジア】

韓国

台湾

香港

タイ

インドネシア

【ヨーロッパ】

ベルギー

フランス

スイス

イギリス

ドイツ

■会社概要

会社名：株式会社ダイニチ・コーポレーション

本社所在：〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25

電話番号：03-6432-1789

代表者名：吉田元之

設立：1973年12月

公式サイト：https://dainichi-corp.co.jp/

公式オンラインショップ：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge