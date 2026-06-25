“ミニコスメ需要”の高まりに対応　累計出荷数600万個越え※1「ザ・プロダクト　ヘアワックス」ミニサイズを7月24日(金)に数量限定発売

株式会社オンワードホールディングス

株式会社KOKOBUY（本社：東京都港区 代表取締役社長：阿部 聖樹）は、オーガニックで楽しさや驚きを提供する『product （ザ・プロダクト）』（https://theproduct.jp/）において、「ザ・プロダクト ヘアワックス」の“ミニサイズ”を数量限定で7月24日(金)に発売します。



持ち運び用としてはもちろん、オーガニックコスメ初心者の方へのトライアル商品として導入しやすい商品です。

発売の背景

近年、コスメ市場では「まず試してから購入したい」「無駄なく使い切りたい」といったニーズを背景に、ミニサイズ商品の人気が高まっています。また、猛暑によるヘアスタイルの崩れや旅行やレジャーなど外出機会の増加により、持ち運びやすい美容アイテムへの需要も拡大しています。

こうした背景を受け、当社は、2011年の日本展開開始以降、累計出荷数600万個を越える※1「ザ・プロダクト ヘアワックス」を、より気軽に試せるミニサイズとして発売します。

※1 2018年1月～2026年4月まで、ヘアワックス（ブルーラベル）の自社出荷実績

■商品概要

ザ・プロダクト ヘアワックス 12g

価格：880円（税込）

■発売日

2026年7月24日(金)

■取扱店舗

・公式オンラインストア（https://theproduct.jp/）

・Cosme Kitchen、Biople、Biop各店舗ならびにWEB STORE、全国のバラエティストア・ドラッグストアにて

※一部取り扱いのない店舗もございます。

商品の特長

ザ・プロダクト ヘアワックス

自然由来原料でつくられたマルチバーム

○成分はそのまま、ミニサイズに！

○髪に濡れ感、ツヤ感、程よい束感を演出

○スタイリングだけでなく、ハンド＆ネイル、ボディまで全身にうるおいを与え保湿ケアができるマルチバーム

○男女問わず使いやすい爽やかなマンダリンオレンジ精油の香り

ご使用方法について

◇ヘアスタイリングとして

１.指先に適量を取り、手のひらで伸ばして温めオイル状にします。

２.スタイリングしたい部分を中心に髪になじませます。保湿として乾燥が気になる毛先にも使用可能です。

◇ハンド＆ネイルケアとして

手になじませた後はそのまま肌にも使用可能です。

少し硬めのテクスチャーのため、「程よい重み（ホールド力）」が、髪の頑固な広がりや、くせ毛のうねりを抑えてスタイリングするのにおすすめです。

シアバターベースのバームは時間が経っても固まらず、手ぐしが通るナチュラルな「ツヤ感」と「束感」をキープしてくれます。

会社概要

株式会社KOKOBUYは、オンワードグループにおいてウェルネス領域を担い、アメリカ西海岸発のオーガニックヘアケアブランド『product（ザ・プロダクト）』を展開する化粧品事業会社です。

主力商品である「ザ・プロダクト ヘアワックス」は、マルチバームの先駆けとして2011年の日本展開開始以降、累計出荷数600万個を超える※1ブランドの中核商品へと成長しました。オーガニックへのこだわりを軸に、ヘアケアにとどまらない商品展開を通じて、生活者の“自分らしさ”を引き出す価値提供を行っています。

※1 2018年1月～2026年4月まで、ヘアワックス（ブルーラベル）の自社出荷実績

代表者：代表取締役社長：阿部 聖樹

本社：〒108-8439東京都港区海岸3-9-32 オンワードベイパークビルディング 2F

事業内容：化粧品の製造販売

HP：https://theproduct.jp/