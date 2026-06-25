ミドルステージ向けの投資ファンド「Coreline Strategy Fund I, LP」への出資について

株式会社りそなホールディングス

りそなグループのりそな銀行(社長 千田 一弘)は、ベンチャーキャピタルCoreline Ventures(以下、Coreline)が運用する「Coreline Strategy Fund I, LP（以下、本ファンド）」に単独で出資しました。

Ø シリコンバレーの知見を活用して、スタートアップ企業の成長を支援します

Corelineは、投資先企業の成長を長期的に支援し経営に伴走するシリコンバレー型の投資手法を強みとしています。本ファンドへの出資を通じて、主にミドルステージ以降のスタートアップ企業を対象にした資金支援を強化します。加えて、同社が有する起業家との緊密なパートナーシップを活かして、グローバルかつ最先端の知見を支援企業に提供することで、企業の持続的な成長を後押しします。

今後の展望について

国内ベンチャーキャピタル(以下、VC)市場の成長に対して、足元での資金供給は十分とは言えず、企業年金などの機関投資家の参入が求められています。当社は、約60年にわたり年金資産の運用に携わってきた実績を有しており、資産運用ビジネスの拡大に向けて、運用の高度化やオルタナティブ投資の推進などに積極的に取り組んできました。今回の出資を通じて、VC投資に関するノウハウおよびネットワークを一層強化するとともに、今後は当社が運用を受託する企業年金などの機関投資家や成長性の高い投資を志向される個人のお客さま向けに国内VC市場への投資機会を提供し、日本経済の持続的成長に貢献します。

ファンド概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/100027/table/8_1_bf8ecc4425656e88601a4c70672ecb86.jpg?v=202606250251 ]

※ 本ファンドは、Corelineが既に運用しているファンドと並行して、支援企業へのミドルステージ以降の追加投資を主たる目的として運用される予定