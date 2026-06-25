【STRI×OZmall】先着200名限定！夏のヘアトリートメントプランを新発売！ホームケアでサロン帰りのツヤ髪を維持。6月25日（木）～8月19日（水）まで

スターツ出版株式会社

スターツ出版株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：関根赴治）が運営する「OZmall（オズモール）」（会員数500万人)は、紫外線量の増加や猛暑の長期化により、夏の髪・頭皮環境がより過酷になっている現状を受け、サロンケアとホームケアの両方が叶う夏限定の特別プランを先着200名限定で発売いたします。水素に着目したビューティブランド「STRI（ストリ）」とのコラボレーションで、「エクスチェンジプラス H2プレミアムヘアミルク」がセットになっています。OZmallユーザーへのアンケート（※）によると、サロンでのケアだけでなく自宅での継続的なケアを求めるニーズが多く、夏のヘアケアとして、”ホームケア需要”が高まっています。

（※）2026年6月 OZmallユーザーアンケート492名分を集計

■特集ページ：https://www.ozmall.co.jp/hairsalon/feature/45670/

サロン帰りの髪を維持するにはホームケアが重要！

約9割が「サロン帰りの髪を維持するにはホームケアが重要」と回答。また、約6割が「夏は普段よりヘアケアに力を入れたい」と回答し、サロンケアだけでなく自宅での継続的なヘアケアへの関心の高さが明らかになりました。

夏特有の乾燥や紫外線、汗による髪・頭皮悩みが浮き彫りに。

■ユーザーの声（一部抜粋）

「紫外線によりカラーの退色が早くなる。ダメージヘアに見られがちになるのが悩みです。」

「紫外線がとにかく気になって、髪もパサつく」

「汗で、カラーリングの色落ちが早い気がする」

約8割が「夏になると髪や頭皮の悩みが増える」と回答。夏特有の乾燥や紫外線、汗による髪・頭皮悩みが浮き彫りとなりました。

高まるホームケア需要に着目！サロンと自宅の両方で髪をケアできる特別プラン

◇水素に着目したビューティブランド「STRI（ストリ）」とは？

STRIは、「エビデンスのある美と健康を届ける」をコンセプトに、水素に着目した商品・サービスを展開するビューティブランドです。

ヘアケアシリーズ「Exchange+」では、毎日のホームケアを通じて髪や頭皮を健やかに保つためのアイテムを展開。サロンでも使用されており、美容師からも関心を集めています。

■ブランド公式サイト：https://stri.bz/

◇POINT1：夏のヘアケア需要に応える集中トリートメントプラン※画像はイメージです

ベタつきにくい軽やかな使用感が魅力の「エクスチェンジプラス H2プレミアムヘアミルク」を使用した、ＯＺ厳選サロン限定の集中トリートメントプランが登場。施術では、ブロー前のケアとしてヘアミルクを使用。タオルドライ後の髪になじませることで、うるおいを与えながらなめらかな質感へ整えます。紫外線や冷房による乾燥が気になりやすい季節にもおすすめです。

また、有名ブランドを手がける調香師がブレンドした香りにも注目。ベルガモットやペア、ザクロのみずみずしさに、ジャスミンやローズ、サンダルウッド、バニラが重なる華やかな香りが広がります。

カット付きやカットカラー付きなど、多彩なプランからお選びいただけます。

◇POINT2：サロン帰りの髪を自宅でも。STRIのヘアミルクで継続ケア

本プランでは、「エクスチェンジプラス H2プレミアムヘアミルク」を自宅でも使用いただけます。

“未来の髪に差がつく”をコンセプトに開発されたヘアミルクで、乾燥やパサつき、アイロンやコテによる熱ダメージが気になる方にもおすすめです。

STRI独自処方で、2種類の水素成分とアミノ酸やケラチンなどの成分を配合。うるおいのあるまとまり髪へと導きます。軽やかな使用感で毎日のアウトバスケアにも取り入れやすく、アルコール、合成着色料、パラベン、鉱物油、石油系界面活性剤フリーの処方も特徴です。

＜セットプランアイテム＞

・STRI「エクスチェンジプラス H2プレミアムヘアミルク」内容量：100ml（4,400円相当）

※数量に達し次第、プラン販売を終了します

OZmall30周年特設サイト

OZmallは2026年にサイト開設30周年を迎えました。「信じられる、ときめきだけ。」をメッセージに掲げ、30周年YEARを通じて読者参加型イベントや限定コラボ企画を展開しています。今後も、これからの時代により求められる“安心して選べる体験価値”を発信し続けてまいります。

オズモール30周年YEAR 特設サイト :https://www.ozmall.co.jp/campaign/30th/

■OZmall（オズモール）とは？ https://www.ozmall.co.jp/

「OZmall」は、1996年に女性ライフスタイル誌「OZmagazine（オズマガジン）」 のWEB版としてスタート。独自の編集力を活かした特集記事や、高級ホテル・レストラン・ ヘアサロンなどの贅沢なプランがお得に予約できるプレミアム予約サービスを掲載。ユーザーを“女友達”と考えたサイト展開で、会員500万人の支持を獲得しています。

■お問い合わせ先 ： スターツ出版株式会社 広報 白土 TEL:03-6202-0311 Mail : contact-stp@starts-pub.jp