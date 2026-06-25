AIエージェント「Agent i」の「レシピ」に新機能を追加 冷蔵庫の食材画像からレシピを提案、料理画像から再現レシピも作成

LINEヤフー株式会社

「レシピ」エージェント：https://yahoo.jp/9BiK7U ※スマートフォン版のみ

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、日常に寄り添いだれでも簡単に使えるAIエージェント「Agent i」の「レシピ」エージェントにおいて、画像からレシピを提案する新機能の提供を開始しました（※1）。ユーザーがスマートフォンなどで撮影した冷蔵庫内の食材やレシートの画像から認識した食材で調理可能なレシピの提案（※2）や、外出先などで撮影した料理の画像から自宅で再現できるレシピの作成も可能です。これにより、毎日の献立作成をサポートし、食事作りの悩みを軽減します。

毎日の食事作りにおいて、献立を考えることに負担を感じる人は少なくありません。冷蔵庫に食材があっても献立が思い浮かばず、レシピ検索に時間を費やしてしまうこともあります。こうした背景を受け、「レシピ」エージェントでは、AIが冷蔵庫内の食材やレシートの画像から認識した食材で調理可能なレシピの提案や、料理画像から再現レシピを作成する機能の提供を開始しました。

提案されるレシピには、材料費の目安、調理時間、カロリー、たんぱく質や脂質などの栄養情報に加え、「初心者」「中級者」「上級者」の3段階の調理難易度が表示されます。

■冷蔵庫内の食材やレシートの画像からレシピを提案

冷蔵庫内やレシートを撮影した画像から食材を自動認識し、その食材を使ったレシピを提案します。また、冷蔵庫内やレシートの画像が無い場合でも、上部にある食材ボタンの選択や、入力欄に食材などを入力すると、要望に沿ったレシピを提案します。

1）「Agent i」トップ画面で「レシピ」をタップ

2）「レシピ」トップ画面で「食材からレシピ提案」をタップ

3）「冷蔵庫・レシートから読み取り」で写真を撮影、もしくはライブラリから画像を選択

4）画像から読み取った食材が表示されるので送信ボタンをタップ。食材は追加や削除ができ、他に要望があれば入力欄からテキストで入力可能

5) 提案されたレシピから気になるレシピをタップすると、材料や調理手順などの詳細を確認可能

■料理の画像から再現レシピを作成

外出先などで食べた料理の画像から見た目や食材を分析し、自宅で再現するためのレシピを作成します。

1）「レシピ」トップ画面から「料理写真から再現」をタップ

2）「写真を撮る」をタップし写真を撮影、またはライブラリから画像を選択

3) 作成された再現レシピをタップして詳細を確認可能。別の再現レシピを作成したい場合は、「別の写真を送信」をタップ

LINEヤフーは、『WOW Our Users!』をミッションに掲げ、ユーザーに感動を与えるサービスを提供し続けるとともに、インターネットの力を通じてより豊かで便利な暮らしの実現に貢献していきます。

■「Agent i」について

「Agent i」はこれまで提供していた「Yahoo! JAPAN」の「AIアシスタント」と「LINE」の「LINE AI」を統合し、「毎日のそばに、だれでも使えるAIを。」をコンセプトとしたAIエージェントの新ブランドです。今後も新たな機能の追加や領域エージェントの拡大などの拡充を予定しています。

「Agent i」特設サイト：https://events.yahoo.co.jp/agent-i/

※1「レシピ」エージェントは、「Yahoo! JAPAN」アプリ、「LINE」アプリ、およびスマートフォンブラウザー版「Yahoo! JAPAN」で利用できます。ヤフーサービスからのご利用の場合、Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です。

※2「冷蔵庫・レシートから読み取り」機能は「Yahoo! JAPAN」アプリ、およびスマートフォンブラウザー版「Yahoo! JAPAN」で利用できます。「LINE」アプリは順次対応予定です。

※「レシピ」エージェントで提案されるレシピは、AIが画像から生成・推定した結果であり、特定のレシピサイトや店舗などの公式のレシピを提供・再現するものではありません。

※「Agent i」は「Yahoo! JAPAN」アプリ iOS 4.132.0 以上、 Android 3.187.0 以上、「LINE」アプリから利用できます。その他の環境についても、スマートフォン、タブレット、PCの「Yahoo! JAPAN」推奨ブラウザーにて利用できます。各Android版のカメラ起動による写真撮影機能は、順次対応予定です。

※13歳未満の方はご利用をお控えください。ヤフーサービスからのご利用の場合、自由入力にはYahoo! JAPAN IDでのログインが必要です。

※本機能はOpenAIのAPIを使用しています。

※本機能はLINEヤフー共通利用規約(https://www.lycorp.co.jp/ja/company/terms/)が適用されます。生成AIを用いた回答・画像生成機能の利用に関するガイドライン（https://search.yahoo.co.jp/guidelines/generativeaiguideline）に即してご利用ください。生成AIにより出力される結果について、LINEヤフーはその信頼性、正確性、完全性、有効性を保証するものではありません。