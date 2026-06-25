【LYZON】Web担当者向け無料ウェビナーを開催

株式会社LYZON

株式会社LYZON（本社：東京都文京区、代表取締役：藤田 健）は、企業のWeb担当者・マーケティング担当者を対象とした無料ウェビナー「【明日からできるAI×マーケ術】会議録音1本→ブログ記事へ。AIで変わるWebマーケティングの新常識」を2026年7月2日に開催します。

検索やSNSの利用行動が変化し、広告中心の集客では見込み顧客に届きにくくなる中、大規模サイトや複数チャネルでの継続的な情報発信、コンテンツ制作コストの最適化、運用の属人化解消への対応が求められています。

本ウェビナーでは、生成AIを活用したコンテンツ制作・運用の効率化と、明日から実践できるWebマーケティングの新しい進め方を解説します。

ウェビナー概要

■タイトル

【明日からできるAI×マーケ術】会議録音1本→ブログ記事へ。AIで変わるWebマーケティングの新常識

■開催日時

2026年07月02日（木） 13:00～14:00

■開催場所

オンライン開催

■参加費

無料（事前登録制）

■登壇者

株式会社LYZON 代表取締役 藤田 健

■登壇内容

本ウェビナーでは、以下のようなテーマを中心に解説します。

エントリー方法

- なぜ今、AI活用の出発点が「マーケティング」なのか- AI検索・SEO・SNS・動画など、変化する検索行動への対応方法- 会議録音からブログ記事・SNS投稿を自動生成するワークフローの実演- AIによるコスト低下で実現する、ハイパーパーソナライゼーション- AI活用を大規模サイトや会員サイトの運用へ展開するためのポイント

ウェビナーへのエントリー及びお問い合わせは、以下のURLよりお願いいたします。

https://www.lyzon.co.jp/news/2026/0625/

本ウェビナーは「生成AIをマーケティング業務に活用してみたい」「コンテンツ制作・運用の内製化やコスト最適化を検討している」など、Webマーケティングの効率化や成果向上に関心のある方であればどなたでもご参加可能ですので、ぜひご参加ください。

LYZONは今後も、企業の課題解決や事業成長に役立つ情報を発信するウェビナーを継続的に開催し、お客様のデジタル活用を支援してまいります。