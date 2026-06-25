アスエネ、代表取締役CEO 西和田浩平がM&Aカンファレンス「MAP」に登壇
アスエネ株式会社（本社：東京都港区、Founder 代表取締役CEO：西和田浩平、以下「当社」）のFounder 代表取締役CEO 西和田浩平は、2026年7月8日（水）に開催される「M&Aカンファレンス MAP」のメインセッションステージ「何から始める？ グローバルM&A相談会」（時間 15:30～16:30）に登壇します。
本セッションでは、海外展開やM&Aを通じた成長を実践してきた経営者や事業会社の担当者とともに、グローバルM&Aを進める上での考え方や実務上の課題、買収後の成長戦略について議論します。
申し込みページ：https://map.crowdworks.co.jp/(https://map.crowdworks.co.jp/)
登壇背景
近年、スタートアップや成長企業を取り巻く経営環境は大きく変化しています。IPOに加え、M&Aやセカンダリー取引など、企業価値を高めるための選択肢が広がり、企業の成長戦略としてM&Aへの関心が高まっています。
「M&Aカンファレンス MAP」は、「M&Aをフラットに知り、企業の新たな進み方を考える場」をコンセプトに開催されるイベントです。M&Aを企業同士の可能性を引き出し、成長を加速させるプロセスとして捉え、多様な経営者や実務家による議論を通じて、新たな選択肢や知見を共有します。
当社はこれまで国内外で複数のM&Aを実施し、グローバル事業基盤の拡大を進めてきました。本セッションでは、その実践経験をもとに、グローバルM&Aを進める際の意思決定や買収後のPMI（Post Merger Integration）などについて議論します。
イベント概要
・イベント名：M&Aカンファレンス MAP
・日時：2026年7月8日（水）12:00～21:00（開場12:00）
・会場：ベルサール九段（東京都千代田区九段北1-8-10 3F・4F）
・主催：株式会社クラウドワークス
西和田は、メインセッションステージで開催される「何から始める？ グローバルM&A相談会」に登壇します。
・セッション名：何から始める？ グローバルM&A相談会
・時間：15:30～16:30
・登壇者：
忍足 大介 氏（株式会社NTTドコモ アライアンス推進室長）
福山 太郎 氏（Rice Capital 代表パートナー）
西和田 浩平（アスエネ株式会社 Founder 代表取締役CEO）
籔 和弥 氏（MOSH株式会社 代表取締役）
・モデレーター：
星 直人 氏（一般社団法人インパクトスタートアップ協会 代表理事）
主な登壇者（※敬称略、順不同）
小島 秀毅 氏（株式会社SHIFTグロース‧キャピタル 代表取締役）
本間 真彦 氏（インキュベイトファンド株式会社 代表パートナー)
石川 亮太朗 氏（株式会社Coral Capital Head of DPI）
石井 芳明 氏（独立行政法人中小企業基盤整備機構創業・スタートアップ支援部長）
長野 泰和 氏（株式会社ANOBAKA 代表取締役社長兼代表パートナー）
アスエネ 会社概要
会社名：アスエネ株式会社
事業内容：
・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」
・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」
・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」
グループ会社：
・カーボンクレジット統合AIプラットフォーム 「Carbon EX」
・第三者保証/検証・開示アドバイザー「ASUENE VERITAS」
・AIデータ連携プラットフォーム「Anyflow」
・AIエネルギー削減プラットフォーム「NZero」
資本金：83億円（資本剰余金含む）
代表者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平
住所：東京都港区虎ノ門1-3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア6階
拠点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン
URL：https://corp.asuene.com/