スマートラウンドSREの和田 友助が「2026 Japan AWS Top Engineers」に選出されました！

株式会社スマートラウンドスマートラウンドSREの和田 友助が「2026 Japan AWS Top Engineers」に選出されました！

「スタートアップが可能性を最大限に発揮できる世界をつくる」をミッションに掲げる株式会社スマートラウンド（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：砂川大、以下「スマートラウンド」）のSRE（Site Reliability Engineer）和田友助が、アマゾンジャパン合同会社の公式アワードプログラムにおける「2026 Japan AWS Top Engineers」に選出されたことをお知らせいたします。





■ 「2026 Japan AWS Top Engineers」の概要

「Japan AWS Top Engineer Program」は、AWS Partner Network （APN）に参加している会社に所属しているAWSエンジニアを対象にした日本独自の表彰プログラムです。特定の AWS認定資格を持ち、AWSビジネス拡大につながる技術力を発揮した活動を行っている方を Japan AWS Top Engineersとして、AWS Japanが審査し選出しています。

■ 当社のAWSへの取り組みについて

詳細はこちら :https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/

スマートラウンドでは、スタートアップと投資家のためのデータ作成・共有プラットフォーム「smartround」をはじめ、社内の各種システムもAWSを中心に構築・運用しています。



これらの基盤を支えているのがSREチームです。AWSマルチアカウント戦略やIaC（Infrastructure as Code）の推進を通じて、プロダクトの信頼性と開発スピードの両立を追求しています。



また、セキュリティの継続的な向上にも注力しており、これらが第三者から評価され、SOC2 Type2保証報告書※1の受領、AWS認定ソフトウェア※2の取得につながりました。

こうした基盤づくりをご評価いただき、2023～2025で3年連続で「Japan AWS Top Engineers」に選出された当社執行役員VP of Reliabilityの山原※3に続き、今年はその業務を引き継いだ当社SREの和田が同賞に選出されたものです。

※1 smartround、2度目のSOC2 Type2報告書を取得。1年間に渡って、セキュリティ・可用性・処理の完全性・機密保持・プライバシーの国際基準を継続的に達成。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000088.000042542.html)



※2 smartround、AWS認定ソフトウェアに(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000042542.html)

※3 当社執行役員VP of Reliabilityの山原が「Japan AWS Top Engineers」を受賞(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000042542.html)





■ SRE 和田のコメント

スマートラウンドSRE 和田 友助



Japan AWS Top Engineersの1人として選出いただき、大変光栄に思います。スマートラウンドのSREとしては2人目の選出となり、チームとして継続的に評価いただけたことを何より励みに感じています。

smartroundでは、スタートアップと投資家をつなぐプラットフォームを支える基盤づくりにSREとして取り組んできました。この1年はAI活用を支えるインフラの設計・実装、運用監視やセキュリティ体制の強化など、プロダクトの信頼性を支える土台づくりに地道に向き合ってきました。

ご支援頂きました関係者の皆さまや仲間に、心より感謝申し上げます。これからも学びを社内外へ発信し続けるとともに、スマートラウンドのサービスの信頼性をさらに高めてまいります。



■SRE 和田のプロフィール

2008年よりライブ配信系自社サービスの運営・ディレクションに従事。2015年からは開発進行管理・スクラムマスターを歴任し、2017年よりエンジニアリーダーとしてAWSインフラ管理・コーポレートITを統括。2023年8月、SREとしてスマートラウンドに参画し、現在に至る。好きなAWSサービスはWAF。





■smartroundとは

smartroundは、スタートアップと投資家間のやり取りを効率化するためのデータ作成・共有プラットフォームです。現在7,500社以上のスタートアップ及びVCや個人投資家等を含む7,000以上の投資家にご利用いただいています。

smartroundサービスサイト：https://jp.smartround.com

ご利用者様の声：https://jp.smartround.com/voc





■ 株式会社スマートラウンドについて

「スタートアップが可能性を最大限に発揮できる世界をつくる」

会社名：株式会社スマートラウンド

所在地：東京都千代田区丸の内1丁目6－5 丸の内北口ビルディング9F

設立日：2018年5月30日

代表者：砂川大

コーポレートサイト：https://jp.smartround.com/corporate

採用情報：https://jobs.smartround.com

■ 本件もしくはスマートラウンドに関する取材・お問合せ先

スマートラウンド 広報担当宛

pr@smartround.com