7月2日（木）より桃スイーツが登場！神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH」で桃香る、優雅なティータイムを。

株式会社ポトマック

四季の移ろいをあしらった果実たっぷりのタルトや、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子をお届けしている神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)」のサロン・カフェにて、桃の香りに包まれる、クレープやパフェなどのスイーツが登場。2026年7月2日（木）より。



ひと口ごとに広がる桃の豊かな香りと果汁感。

旬の桃をさまざまな表情で味わうスイーツが、きらめく夏を彩ります。

【本店限定販売】

◆桃のアフタヌーンティー

3,850円（税込）

>> ご予約はこちら(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/33755)（ご予約無しでも当日注文可）

上段

・桃のタルト

・桃と紅茶クリームのミルフィーユ

・桃のマカロン

・フランボワーズと桃のヴェリーヌ

下段

・桃のフルーツサンド

・桃とフランボワーズのパウンド

・スコーン

・マスカルポーネクリームと白桃ベリーソース

▼お好みのドリンクをお選びいただけます

・ホットティー (ティーポットでご提供） ・アイスティー

・コーヒー

・ジュース （アップル / マンゴー）

・季節のティーエード

【本店限定販売】

◆桃のパルフェ・フロマージュ

1,870円(税込)

みずみずしい桃にさっぱりとしたフロマージュクリームを重ねた夏のパルフェ。



ふんわり軽やかな桃ムースや桃シャーベット、フロマージュクリームに紅茶ホワイトチョコクランチを合わせ、桃の甘みと紅茶の華やかな余韻をお楽しみいただけます。

◆桃とアールグレイクリームのクレープ バニラアイス添え

1,870円（税込）

香り高いアールグレイクリームと桃を包み込んだクレープ。

桃のやさしい甘みと紅茶の華やかな香りが広がります。

【シーサイドカフェ限定販売】

◆アーモンドプラリネのバタークレープ

1,200円（税込）

濃厚なプラリネとザクザク食感のヌガティーヌを合わせました。

ナッツの香ばしさ広がるシーサイドカフェ限定のバタークレープです。

◆神戸産トマトと生ハムの冷製パスタ TOOTHTOOTHリングイネ

1760円（税込）

神戸産トマトと生ハムの程よい旨みを添えた冷製パスタ。

TOOTHTOOTHのもっちり食感の特製リングイネで季節の味わいをお楽しみください。





お食事にデザートもセットでご注文いただけます。

※画像はイメージです

※商品により販売店舗が異なります。一部商品は、お取り扱いがない店舗がございます。

※イベントやフェア、仕入れ状況により、予告なくメニュー内容を変更させていただく場合がございます。

《Sparkle Summer》

みずみずしいフルーツタルトや冷たいデザートにドリンク、グラススイーツを

目で見て、選んで、味わって。

夏のきらめきや高揚感を、トゥーストゥースで楽しもう。

PATISSERIE TOOTH TOOTH

（パティスリー トゥーストゥース）

『PATISSERIE TOOTH TOOTH』パティスリートゥーストゥースは、お菓子づくりへ情熱を注ぐ職人たちの”こだわり”と、私たちが大好きなアートやモード、音楽といった”遊び心”がマリアージュした、神戸の洋菓子屋です。

1986年、神戸の路地裏の片隅に『TOOTH TOOTH』トゥーストゥースが開業。 手作りの小さなお店は、アートやモード、音楽を目指す若者のコミュニティーでした。 神戸に新しい風を吹かせたトゥーストゥース。 心地よい音楽が流れる賑やかなお店で、みんながお目当てにしたのが、四季の移ろいを感じる果実たっぷりのタルトと、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちでした。

1997年に洋菓子の専門店として生まれたパティスリートゥーストゥースは、開業以来、美味しいもの好きな神戸っ子たちに喜んでいただけるよう、丁寧に、ときにはやんちゃに、”こだわり”と”遊び心”を重ねています。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)

>> Instagram(https://www.instagram.com/patisserie_toothtooth/)