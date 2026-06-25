本日開幕！日本一のカリスマ店員を決める接客コンテスト『STAFF OF THE YEAR 2026 supported by スマレジ』特設サイト公開、一般投票スタート

株式会社バニッシュ・スタンダード

店舗スタッフDXサービス「STAFF START（スタッフスタート）」を提供する株式会社バニッシュ・スタンダード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小野里 寧晃）は、"令和のカリスマ店員"を決める接客コンテスト「STAFF OF THE YEAR 2026 supported by スマレジ」を本日2026年6月25日（木）より開幕いたしました。

あわせて、大会特設サイトを公開し、予選ステージにおける一般WEB投票の受付を本日より開始いたします。全国の店舗で日々お客様と向き合うスタッフたちの接客力・発信力・人間力をぜひご覧いただき、あなたの一票をお寄せください。

特設サイト公開・一般投票受付開始

本日より、STAFF OF THE YEAR 2026 supported by スマレジ 公式特設サイトを公開いたしました。特設サイトでは、今大会に出場するスタッフのプロフィールや実績をご覧いただけるほか、一般WEB投票も受け付けております。

特設サイトURL：https://soty.staff-start.com/

予選ステージの一般WEB投票は、審査基準のひとつとして、各スタッフの順位に影響いたします。ぜひ特設サイトからお気に入りのスタッフに投票をお願いいたします。

「STAFF OF THE YEAR 2026 supported by スマレジ」とは

「STAFF OF THE YEAR 2026 supported by スマレジ」は、リアル店舗での接客力に加え、オンライン接客やSNS発信などを通じて活躍する店舗スタッフに光を当て、日本一の店舗スタッフを決定する大会です。大会を通じて、店舗スタッフ一人ひとりの接客力・提案力・発信力を可視化し、店舗で働く人の価値向上を目指しています。2021年に初開催後、受賞者はテレビや雑誌、ラジオなど多くのメディアに取り上げられる他、社内でもステップアップを実現し、名実ともに「カリスマ店員」として活躍しています。昨年の様子はこちら：『STAFF OF THE YEAR 2025』“令和のカリスマ店員”を決める接客コンテスト開催！アパレル頂点はトゥモローランド Nitoさん、初代物販部門グランプリはJINS Mariさん(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000010183.html)

冠協賛パートナー：株式会社スマレジについて

冠協賛パートナーの株式会社スマレジは、「お店を元気に、街を元気に」を掲げ、店舗現場をテクノロジーで支える企業として、“人にしか生み出せない接客の価値”を高めるSTAFF OF THE YEARの理念に深く共感し、本大会に参画いただいています。

タイトル：STAFF OF THE YEAR 2026 supported by スマレジ

大会期間：2026年6月25日（木）～2026年11月12日（木）

予選ステージ 2026年6月25日（木）～8月12日（水）

セミファイナルステージ 9月上中旬

ファイナルステージ 11月12日（木）＠渋谷ヒカリエホールA

また本年度は、若手スタッフの発掘・育成を目的とした25歳以下の大会「STAFF OF THE YEAR 2026：NEXT AGE supported by スマレジ」も同時期開催いたします。

※スケジュールや審査内容などは予告なく変更になる可能性がございます。

※より詳細な情報をご希望の方は以下お問い合わせ先までご連絡ください。

※本大会の趣旨にご賛同いただける協賛企業・団体からのお問い合わせも受け付けています。

スタッフDXアプリケーションサービス「STAFF START」について

「STAFF START」は、店舗スタッフによる「店舗」と「EC」の接客を支援し、売り上げ最大化を実現するスタッフDXサービスです。

店舗スタッフが商品のスタイリングやレビューを自社EC・SNSに投稿できるオンライン接客機能に加え、オフライン（店舗）では、お客様の店舗・EC双方の購買・行動データをAI分析し、その情報を把握した上で店舗スタッフがお客様対応できる「オムニチャネル接客」を実現し、お客様一人ひとりに寄り添った豊かな体験を提供することが可能です。

ご利用いただいているブランド数は3,000を超え、アパレルや化粧品、家具・家電、雑貨、食品、サービスなど多様な業種・業界に広がっており、流通経由売上（※）は、2,212億円を達成しました。

※流通経由売上：各社ECサイトにおいて、STAFF STARTで投稿したコンテンツ経由で購入された売上（期間：2024年9月～2025年8月）。複数のコンテンツを経由した場合は最後に見たコンテンツのみを計上した総額。

サービス導入に関する問い合わせ先 :https://www.staff-start.com/contact.html?utm_source=press&utm_medium=pr&utm_campaign=SS9th担当：今井・大泉

冠協賛パートナー

株式会社スマレジ

本社所在地： 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 3F

代表取締役：宮崎 龍平

事業内容：「クラウドPOSスマレジ」をはじめとするクラウドサービスの提供

URL ： https://corp.smaregi.jp/

大会主催

株式会社バニッシュ・スタンダード

本社所在地：東京都渋谷区神宮前1-8-14

代表取締役：小野里 寧晃

事業内容：「STAFF START」「LINE STAFF START」「FANBASSADOR」の開発、運用。

「STAFF OF THE YEAR」企画、制作、運営。

URL： https://www.v-standard.com/

STAFF START：https://www.staff-start.com/

LINE STAFF START：https://www.staff-start.com/line-staffstart/

STAFF OF THE YEAR：https://soty.staff-start.com/