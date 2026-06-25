【新機能リリース】履歴書・職務経歴書作成サービス「ととのう応募書類」、履歴書インポート機能を追加。既存の書類をアップロードするだけでフォームに自動で入力。

circus株式会社

circus株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：⽮部貴志）が運営する履歴書・職務経歴書作成サービス「ととのう応募書類」は、過去に作成した履歴書データを取り込み、フォームへ自動入力できる「履歴書インポート機能」を追加したことをお知らせいたします。

ととのう応募書類とは

「ととのう応募書類」は、2026年1月にサービス提供を開始した履歴書・職務経歴書の作成サービスです。職種や転職回数を問わず、あらゆる求職者が利用できる「最も標準的な応募書類作成ツール」として開発しました。

パソコンやスマートフォンの操作のみで、採用担当者の目に留まりやすい「ととのった」構成の書類を、誰でも無料で作成・出力することができます。

【サービス概要】

サービス名：ととのう応募書類

利用料金：無料

URL：https://circus-career.jp/services/totonou

新機能の特徴

過去に作成した履歴書データを、「ととのう応募書類」へ取り込める「履歴書インポート機能」を追加いたしました。

「新しく作成ツールを使い始めるたびに、自分の連絡先や学歴、職歴を一から入力し直すのが面倒」という求職者の声は少なくありません。本機能は、こうした使い始めにおける入力の手間を軽減し、ご自身のキャリアを振り返る内省の時間や面接の準備など、より本質的な活動に時間を充てられる環境を提供することを目的に開発されました。

「履歴書インポート機能」は、書類作成において一般的に広く利用されている主要なファイル形式（Word・Excel・テキストPDF）に対応しています。お手持ちのファイルをアップロードするだけで基本的な情報が自動で反映されるため、応募書類を最新の状態に「ととのえる」作業からスタートできます。

本機能の開発に合わせ、編集中の項目が画面右側のプレビュー上でハイライトされるなど、細かなUI/UXの改善も実施いたしました。今どこを入力しているかが分かりやすくなり、より直感的に応募書類の作成を進めていただけます。

今後の展望

「ととのう応募書類」は、日本一使いやすい書類作成ツールを目指し、今後もユーザーの声に寄り添った機能開発に取り組んでまいります。直近では、スマートフォンでも手軽に応募書類が作成できるよう、UI/UXの改善を伴うプロダクトのリニューアルを予定しています。より多くの求職者が自身のキャリアを最大限に活かした「後悔のない意思決定」ができるよう、さらなる進化を続けてまいります。

会社概要

circus株式会社は、「ともに、HRに正解を」をミッションに掲げ、HR領域における構造的な課題に、テクノロジーと人の力の両面から挑むHRTech企業です。

採用企業とエージェントを繋ぐプラットフォーム「circusAGENT(https://service.circus-group.jp/circus/)」をはじめ、企業人事向け業務支援SaaS「circusHRβ」、求職者とキャリアアドバイザーをマッチングする「転職AGENT Navi(https://service.circus-group.jp/circus/agentnavi/)」、履歴書・職務経歴書作成サービス「ととのう応募書類(https://circus-career.jp/services/totonou)」等、HR領域における構造的な課題に応えるプロダクトを展開。採用・転職・経営判断などの、あらゆる意思決定を支えるビジネスインフラの構築に取り組んでいます。

業界最大級のデータ基盤と、ユーザー起点で設計されたプロダクト、そして現場に根ざした「おせっかい」な支援スタイルを強みに、人と組織が「後悔のない意思決定」をあたりまえにできる社会の実現を目指しています。

所在地：〒104-0031東京都中央区京橋1-13-1WORKVILLAKYOBASHI9F

代表者：代表取締役 矢部貴志

設立日：2017年7月

資本金：29,560,000円（資本準備金含む）

事業内容：HRTech・プラットフォーム事業、人材獲得支援事業

URL：https://circus-group.jp/