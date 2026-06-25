「GO OUT CAMP vol.22」第2弾アーティストは、レジェンド級レゲエ陣＆DJ HASEBE主催「スナックはせべ」ら豪華ラインナップ！

株式会社 三栄

アウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催する、キャンプ初心者からソロ、カップル、ファミリーまで、誰もが楽しめるキャンプフェス「GO OUT CAMP vol.22」。

2026年10月2日（金）～10月4日（日）の3日間、静岡県富士宮市「ふもとっぱら」にて開催決定!!

今回は、注目の第2弾出演アーティストの発表するとともに、先行チケットの販売も開始しました。

自然のなかで遊ぶ楽しさを、これでもかと詰め込んだのがGO OUT CAMP。ライブはもちろん、お買い物やアクティビティ、ワークショップなど、今年も幅広いコンテンツが勢ぞろい。子どもから大人まで、一日中たっぷり楽しめる3日間をお届けします。

第2弾アーティスト発表

今回発表されたのは、ジャンルを超えて会場を盛り上げる豪華なアーティストたち。

日本のヒップホップ／R&Bシーンを牽引し続けるDJ HASEBEが、嶋野百恵、ZEN-LA-ROCKを迎えて贈るスペシャルステージ「スナックはせべ」の出演が決定しました。

さらにレゲエシーンからは、日本を代表するアーティストたちが集結。圧倒的なスキルとキャッチーなスタイルで支持を集めるRYO the SKYWALKERに加え、MIGHTY JAM ROCKからJUMBO MAATCH、TAKAFIN、BOXER KIDの3名が出演します。



さらに、会場を盛り上げてくれるDJ陣には、ICHI-LOW、Satoshi Miya、+music、Get Seriousの4組、そして熱狂的なファンも多い歌声ナイトクラブも決定。

キャンプフェスならではの開放感のなか、ジャンルレスなグッドミュージックをお届けします。

【出演アーティスト一覧】

PUSHIM × 韻シストBAND／スナックはせべ（DJ HASEBE、ZEN-LA-ROCK、嶋野百恵）／RYO the SKYWALKER／JUMBO MAATCH／TAKAFIN／BOXER KID／Ｔ字路s／D.W.ニコルズ／ICHI-LOW／Satoshi Miya／+music／GetSerious／歌声ナイトクラブ

6月25日(木)12:00より先行チケットの販売を開始！

6月25日(木)12:00より、ローソンチケット・イープラスにて、お得な先行チケットの販売を開始しました。

是非この機会にお買い求めください。

チケットをご購入の際は、チケットに関する注意事項、ガイドラインを必ずご確認のうえ、お手続きください。

販売期間：6月25日（木）12:00～7月28日（火）22:00

＜販売券種＞

2泊3日入場券1枚＋オートキャンプ駐車券1枚 \19000

2泊3日入場券2枚＋オートキャンプ駐車券1枚 \32500

2泊3日入場券3枚＋オートキャンプ駐車券1枚 \46000

2泊3日入場券4枚＋オートキャンプ駐車券1枚 \59500

1泊2日入場券1枚＋オートキャンプ駐車券1枚 \17000

1泊2日入場券2枚＋オートキャンプ駐車券1枚 \28500

1泊2日入場券3枚＋オートキャンプ駐車券1枚 \40000

1泊2日入場券4枚＋オートキャンプ駐車券1枚 \51500

2泊3日入場券2枚＋区画キャンプサイト駐車券1枚 \37000

1泊2日入場券2枚＋区画キャンプサイト駐車券1枚 \33000

2泊3日入場券1枚＋場内駐車場券1枚 \16500

2泊3日入場券2枚＋場内駐車場券1枚 \30000

1泊2日入場券1枚＋場内駐車場券1枚 \14000

1泊2日入場券2枚＋場内駐車場券1枚 \25500



チケット購入はこちらから(https://www.gooutcamp.jp/goc/ticket/)

【GO OUT CAMP vol.22】

公式サイト：https://www.gooutcamp.jp/goc/

開催日：2026年10月2日（金）、3日（土）、4日（日）

会場：ふもとっぱら（静岡県富士宮市）

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