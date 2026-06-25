『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、「アリス ～覚醒せよ、スーパーノヴァ！～」がスケールフィギュアになって登場！！

写真拡大 (全5枚)

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、ミレニアムサイエンススクール所属・ゲーム開発部の「アリス」をスケールフィギュア化し、2026年6月25日(木)から予約開始いたしました。




- グッドスマイルオンラインショップ

販売ページ：https://www.goodsmile.com/ja/product/62019


予約受付期間：2026年6月25日(木)12：00～2026年9月16日(水)23：59



- 商品詳細

人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、ミレニアムサイエンススクール所属・ゲーム開発部の「アリス」がスケールフィギュア化。


巨大レールガン「光の剣：スーパーノヴァ」を軽々と振るう、迫力の瞬間を立体化いたしました。


躍動感あふれるポージングに加え、元気いっぱいの笑顔や勢いよく広がるロングヘアが、無邪気でまっすぐなアリスらしさを演出。


圧倒的なボリュームを誇る「光の剣：スーパーノヴァ」は、重厚感あるメカディテールや開閉ギミックまで丁寧に再現しています。


華奢な身体で超重量級の武器を自在に扱う、アリスならではのギャップを魅力たっぷりに表現いたしました。


勇者アリスの勇姿を、ぜひお手元でお楽しみください。





※「ネル ～コールサインダブルオー～」は付属しません。





- 商品情報

商品名　　 　 ：アリス ～覚醒せよ、スーパーノヴァ！～
作品名　　　 ：ブルーアーカイブ -Blue Archive-
発売月　　 　 ：2027年7月
価格　　　 　 ：34,800円(税込）
仕様　　　 　 ：プラスチック製 塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属
全高　　　 　：約230mm
原型制作　　 ：西部秀寿


彩色　　　　 ：パン大好き主婦


制作協力　　 ：GSC制作部


Design　　　：DoReMi
発売元　　 　 ：グッドスマイルカンパニー
販売元　　 　 ：グッドスマイルカンパニー
※掲載の写真は実際の商品とは多少異なる場合があります。
※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.



- グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。


2026年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。



会社名　：株式会社グッドスマイルカンパニー


代表者　：代表取締役社長　岩佐厳太郎


本社　　：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル


設立　　：2001年5月


事業内容：


玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売


玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行


玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務


ゲームの企画・開発・運営


アニメーションの企画・製作・プロデュース


映像・音楽の企画、制作


モータースポーツ事業


投資支援


飲食店経営

〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉


https://corporate.goodsmile.com/ja/