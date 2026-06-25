『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、「アリス ～覚醒せよ、スーパーノヴァ！～」がスケールフィギュアになって登場！！
株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、ミレニアムサイエンススクール所属・ゲーム開発部の「アリス」をスケールフィギュア化し、2026年6月25日(木)から予約開始いたしました。
- グッドスマイルオンラインショップ
販売ページ：https://www.goodsmile.com/ja/product/62019
予約受付期間：2026年6月25日(木)12：00～2026年9月16日(水)23：59
- 商品詳細
人気ゲーム『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』より、ミレニアムサイエンススクール所属・ゲーム開発部の「アリス」がスケールフィギュア化。
巨大レールガン「光の剣：スーパーノヴァ」を軽々と振るう、迫力の瞬間を立体化いたしました。
躍動感あふれるポージングに加え、元気いっぱいの笑顔や勢いよく広がるロングヘアが、無邪気でまっすぐなアリスらしさを演出。
圧倒的なボリュームを誇る「光の剣：スーパーノヴァ」は、重厚感あるメカディテールや開閉ギミックまで丁寧に再現しています。
華奢な身体で超重量級の武器を自在に扱う、アリスならではのギャップを魅力たっぷりに表現いたしました。
勇者アリスの勇姿を、ぜひお手元でお楽しみください。
※「ネル ～コールサインダブルオー～」は付属しません。
- 商品情報
商品名 ：アリス ～覚醒せよ、スーパーノヴァ！～
作品名 ：ブルーアーカイブ -Blue Archive-
発売月 ：2027年7月
価格 ：34,800円(税込）
仕様 ：プラスチック製 塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属
全高 ：約230mm
原型制作 ：西部秀寿
彩色 ：パン大好き主婦
制作協力 ：GSC制作部
Design ：DoReMi
発売元 ：グッドスマイルカンパニー
販売元 ：グッドスマイルカンパニー
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- グッドスマイルカンパニーについて
グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。
2026年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。
会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー
代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎
本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル
設立 ：2001年5月
事業内容：
玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売
玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行
玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務
ゲームの企画・開発・運営
アニメーションの企画・製作・プロデュース
映像・音楽の企画、制作
モータースポーツ事業
投資支援
飲食店経営
〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉
https://corporate.goodsmile.com/ja/