ライアットゲームズ、『リーグ・オブ・レジェンド』の新チャンピオン「灰の祓魔師、ロック」が6月25日（木）より実装！

合同会社ライアットゲームズ

Riot Games, Inc.（米国）の日本法人である合同会社ライアットゲームズ（東京都港区六本木）は、PCオンラインゲーム「リーグ・オブ・レジェンド」（League of Legends）において、新しいチャンピオン「灰の祓魔師、ロック」が6月25日（木）に実装したことをお知らせします。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=YRbvY5RNOH4 ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=2WBOrc9xEK0 ][動画3: https://www.youtube.com/watch?v=BRHn_aazynw ]



■新チャンピオン「ロック」について

禁忌の儀式に通じ、釘を武器にする祓魔師コーヴィン・ロックは、デマーシアの秘術師たちの末裔である。嘘と偽善に囲まれて育った彼は、悪魔が人間の闇を生むのではなく、人間の闇が悪魔を呼び寄せるのだと若くして悟った。時を経てロックは、次々と魂の闇を暴き浄め続ける。嘘偽りのない世界をつくる覚悟で…。

「悪魔も大概だけど、本当の化け物は……人間さ」

● 固有スキル - シルバー・ステイク

ロックは攻撃で敵の魂を刺し留め、通常攻撃時に敵の減少体力に応じて増加する追加魔法ダメージを与える。

● Q - リチュアル・ネイル

ロックは一連の「魂の釘」を用意して前方に投げ、魔法ダメージを与えて、命中した敵をマークする。釘はスタック数に応じてスロウ効果を付与する。その敵を攻撃すると「魂の釘」を消費し、スタック数に応じた魔法ダメージを与える。消費されなかった釘の数に応じて、クールダウンとマナが一部回復する。

● W - ソウル・イグニッション

ロックが自身の封印を解き、移動速度が上昇する。ただしこれは一定時間で減衰する。この効果の発動中は、自身の体力の%にあたる確定ダメージを毎秒受ける。ただし効果終了時に、受けたダメージや減少体力、経過時間に応じて体力を回復する。封印は数秒間、解かれたままとなり、その間の再発動で効果時間を終了できる。

● E - 灰塵（かいじん）の追撃

ロックが指定地点にブリンクし、着地点周辺に魔法ダメージを与える。その後、次の通常攻撃で対象までダッシュし、進路上のすべての敵にも法ダメージを与える。これらが命中するたびに「魂の釘」が消費される。キルまたはアシストを獲得するとクールダウンがリセットされる。

● R - 煉獄

ロックが、バインドするトーテムを指定地点に蹴り飛ばす。トーテムは到達地点で展開され、範囲内の敵に鎖で繋がった「魂の釘」を放って魔法ダメージを与え、スロウ効果を付与する。マークされたチャンピオンの体力がしきい値以下まで下がると、引きずり込んでキルする。チャンピオンが処刑されると、効果を受けている他のチャンピオンに対するバインドの持続時間はカウントされ直される。数秒後、チャンピオンが一人でも封印された場合、トーテムは閉じ、その場に留まる。ロックがそのトーテムを拾うと、とどめを刺せる体力のしきい値が恒久的に高くなり、封印したチャンピオンの数に応じて現在のクールダウンの一部が短縮される。

本発表に関するアセットはこちら(https://www.dropbox.com/scl/fo/x7lu9b19581ab990ojl2x/ACUr5O3ebno-ejTSDC02zxA?dl=0&rlkey=wnwd0pafpvy7sud6aij84pcij)からご覧いただけます。



◆Riot Games（ライアットゲームズ）について

Riot Gamesは世界で最もプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。2009年にリリースされたデビュータイトル『リーグ・オブ・レジェンド』は、世界トップクラスのプレイヤー数を誇るPCゲームとして愛されています。その後も、『VALORANT』、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『リーグ・オブ・レジェンド：ワイルドリフト』をリリースし、世界中で最も観戦され、広く認知されているeスポーツタイトルを生み出してきました。その頂点ともいえる大会「League of Legends World Championship（Worlds）」や「VALORANT Champions Tour（VCT）」は、毎年数百万人のファンが観戦しています。またライアットは、音楽やコミックブック、ボードゲーム、さらにはエミー賞受賞アニメシリーズ『Arcane』といった様々なマルチメディアプロジェクトを通じて、自社のIPをさらに深く掘り下げています。

関連リンク：

ライアットゲームズ公式サイト： https://www.riotgames.com/ja

Riot Games Japan 公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/riotgamesjapan

メディア「FISTBUMP」：https://fistbump-news.jp/

◆リーグ・オブ・レジェンドについて

2009年10月に米国でサービスを開始、2016年9月時点で月間アクティブプレイヤーが１億人を突破し、世界各地で大規模な大会が行われている人気オンラインゲーム。マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ（通称MOBA）と呼ばれる5人対5人の対戦型PCゲームで、プレイヤーが操作する「チャンピオン」と呼ばれるキャラクターで相手本陣の攻略を競う。RTS（リアルタイムストラテジー）のテンポと迫力にRPG要素を加え、スピード感のある展開が特徴で、その競技性の高さから、eSportsの代名詞として世界中でプロリーグが開催されている。毎年行われるeスポーツ最高峰の世界的祭典「League of Legends World Championship(WCS)」は視聴者数9,960万人を記録するなど大きな注目を集める。多彩なキャラクターや作りこまれた世界観、映像や音楽、などゲーム以外のコンテンツも魅力で、コスプレやファンアートをはじめとした熱狂的なコミュニティ活動も各地で行われている。

関連リンク：

リーグ・オブ・レジェンド公式サイト： http://jp.leagueoflegends.com/

リーグ・オブ・レジェンド公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/loljpofficial