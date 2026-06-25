NHN テコラスのエンジニアが「2026 Japan AWS Top Engineers」など複数の AWS 表彰プログラムに選出

NHN テコラス株式会社

NHN テコラス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：白倉 章照、以下：NHN テコラス）所属のエンジニアが AWS の表彰プログラムに選出されました。

NHN テコラスに所属する選出者の紹介

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45365/table/115_1_0b7327fe04285a80db4e33723af58eed.jpg?v=202606250251 ]

今回の受賞は、お客様への AWS 活用支援を通じて培った技術力や知見、そして継続的な学習・技術発信活動が評価されたものです。

NHN テコラスは今後もクラウド技術の専門性向上に取り組み、お客様の課題解決とビジネス成長に貢献してまいります。

AWS の表彰プログラムについて

「AWS Ambassador Program」 は、AWS パートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。

AWS Ambassador Program では、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWSの技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。AWS Ambassadors に認定された個人は、複数のAWS 認定資格を持ち、AWS に関する詳細な知識も持っています。

「Japan AWS Top Engineers」とは、APN に加入している会社に所属している AWS エンジニアの皆様を対象にした日本独自の表彰制度となります。「2026 Japan AWS Top Engineers」は、AWS パートナー企業に所属するエンジニアのうち、2025年4月～2026年3月の活動期間内で、こちら(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers-criteria/)のブログ記載のクライテリアを基準に AWS Japan での審査を経て選出しています。

「Japan AWS Jr. Champions」とは、APN に加入している会社に所属している若手 AWS エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰制度です。「2026 Japan AWS Jr. Champions」は、AWS パートナー企業に所属し、社会人歴 1 ～ 3 年目のエンジニアのうち、2025年4月～2026年3月の活動期間において、こちら(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2025-japan-aws-jr-champions-criteria/)のブログ記載のクライテリアを基準として AWS Japanでの審査を経て選出しています。

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、APN に参加している会社に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」 AWS エンジニアの皆様を対象にした表彰プログラムです。

こちら(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers-criteria/)のブログ記載のクライテリアを基準に AWS Japan での審査を経て選出しています。

AWS Summit Japan 2026 出展情報

NHN テコラスは本日より幕張メッセで開催中の AWS 主催の国内最大級イベント『AWS Summit Japan 2026』に出展しています。

展示ブースでは、コスト最適化・FinOps、セキュリティ・ガバナンス、AI・データの総合支援をテーマに、ソリューションをご案内いたします。

ぜひ NHN テコラスのブース「P010」へお越しください。

NHN テコラスのAWS Summit Japan 特設サイト(https://nhn-techorus.com/aws-summit)

AWS Summit Japan 2026 に プラチナスポンサーとして協賛出展します【6/25-26開催】(https://nhn-techorus.com/news/2026_0420_1)

NHN テコラス 採用情報

NHN テコラスはエンジニアを含むさまざまな部門で、キャリア採用・第二新卒採用・27卒新卒採用などを実施中です。

AWS などの IT インフラに関わりたいエンジニアや IT 業界で活躍したい営業の方など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

NHN テコラス 採用ページ：https://recruit.nhn-japan.com/techorus

NHN テコラス株式会社について

NHN テコラスは「Cloud Chorus」を中心に、主要クラウドサービスにおける導入・運用、セキュリティ対策、FinOps 実践支援、AI・データ活用など先端技術領域の支援を得意とするマネージドサービスプロバイダーです。

会社名 ：NHN テコラス株式会社

本社所在地：東京都港区西新橋三丁目1番8号 NHN アトリエ

代表者 ：代表取締役社長 白倉 章照

事業内容 ： ITインフラ・ソリューション事業

設立 ：2007年4月

URL ：

会社公式：https://nhn-techorus.com/

Cloud Chorus：https://nhn-techorus.com/c-chorus/

技術ブログ：https://techblog.nhn-techorus.com/

公式note：https://note.nhn-techorus.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@nhn-techorus_ch

※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

NHN テコラス株式会社

広報担当：古川

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