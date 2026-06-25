2026年6月26日（金）京都府長岡京市に「魚民のすし 長岡天神西口駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額の新店オープン記念セール”を実施！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年6月26日(金)に「魚民のすし 長岡天神西口駅前店」をリニューアルオープンいたします。

リニューアルオープン記念「全品半額セール」！

◆リニューアルオープン記念「全品半額セール」

開催期間：2026年6月26日（金）～2026年6月27日（土）の2日間限定

実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」で提供いたします。

【ご留意事項】

・店内でのご飲食にかぎります。

・一部対象外商品がございます。

・テイクアウト、デリバリーは対象外です。

・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。

・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

この機会にぜひ「魚民のすし 長岡天神西口駅前店」でご飲食をお楽しみください。

「魚民のすし」について

「魚民」のブランドコンセプトをベースに新鮮で豊富な旬の寿司ネタをリーズナブルに提供します。

本格派のお寿司と居酒屋メニューを気軽に“ちょい飲み”できるほか、海鮮系の丼ぶりなどお食事メニューも充実しており、ご家族連れでも気軽にご利用いただけるのも特徴です。

魚民のすし 長岡天神西口駅前店 店舗情報

開店日時：2026年6月26日（金） 16：00～

営業時間：日～木 12：00～23：00

金・土 12：00～3：00

住 所：京都府長岡京市天神1-1-8 1階

電話番号：075-954-8188

席 数：100席

喫 煙 室 ：あり

U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871087/

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes