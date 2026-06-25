【7/27～31開催】CX（顧客体験）とEX（従業員体験）の実践知があつまる5日間。株式会社mct、「Experience Design Week」を開催。先進企業5社の推進リーダーが登壇

株式会社mct

人間中心デザインとCX経営を支援する株式会社mct（本社：東京都渋谷区、代表取締役：白根英昭、以下mct）は、2026年7月27日（月）から7月31日（金）までの5日間、各分野の先進企業でCX・EXを牽引する実践者を招いたウェビナー『Experience Design Week』を開催することをお知らせいたします。

※セミナーの詳細やお申し込みはこちらより

https://mctinc.jp/cx_exweek2026

■ セミナー開催の背景

CX（顧客体験）やEX（従業員体験）に取り組む企業は増えています。その一方で、その実践知や具体的なノウハウは十分に共有されておらず、CXとEXが分断されたまま運用されているケースも少なくありません。

本企画では、先進企業の取り組み事例や実践経験をもとに、CXとEXを一体として捉える視点と具体的なアプローチを共有します。顧客体験と従業員体験がどのように相互に影響し合い、組織の成長や価値創出につながるのかを考えながら、参加者の皆さまが自社の取り組みを前進させるためのヒントや学びを得られる機会を提供します。

■ セッション内容

※各日程の具体的な講演タイトルや詳細なセッション内容は、開催に向けて順次公開してまいります。最前線を走る各社のリーダーから、どのようなリアルな実践知や試行錯誤のストーリーが飛び出すのか、ぜひ公式発表を楽しみにお待ちください！

※各日12:00～12:45の開催となります。全日程共通のURLからご参加いただけます。

【MON 7/27】

スピーカー：白根 英昭（株式会社mct 代表取締役 CEO）、ジョナサン ブラウン（株式会社mct 取締役/CXMコンサルティング・リーダー）

【TUE 7/28】

スピーカー：岩野 佳太氏（NTTドコモビジネス 経営企画部 営業戦略部門／CX推進PT 担当課長）

【WED 7/29】

スピーカー：倉林 祐気氏（パナソニック エレクトリックワークス株式会社 ビジネス共創推進室 ビジネス開発部 主務）

【THU 7/30】

スピーカー：中谷 健一氏（クアルトリクス合同会社 プリンシパルXMアドバイザー CX）

【FRI 7/31】

スピーカー：酒井 健太氏（大鵬薬品工業株式会社 CXデザイン室 室長）

■ このような方におすすめ

- CX(顧客体験)の考え方を取り入れながら、日々の業務の改善に取り組んでいる方- CXの社内浸透やCX経営の推進を担当している方- EX(従業員体験)の向上や従業員エンゲージメント強化に取り組んでいる方- これからCX・EXに取り組みたい方、何から始めるべきか模索している方

■ 実施概要

開催日時：2026年7月27日(月) - 7月31日(金) 各日12:00 - 12:45

開催形式：オンライン開催（Zoomウェビナー）

参加費：無料

主催：株式会社mct

■ 登壇者プロフィール

岩野 佳太氏

（NTTドコモビジネス 経営企画部 営業戦略部門／CX推進PT 担当課長）

大企業・中堅中小・パートナーまで、あらゆる営業の最前線を横断的に経験。現場で培った実践知を強みに、現在は全社CXの企画・推進を担う。

倉林 祐気氏

（パナソニック エレクトリックワークス株式会社 ビジネス共創推進室 ビジネス開発部 主務）

既存事業の枠を越えた新規事業の創出に取り組む。部門や立場を越え、生活者の本音に正面から向き合うリサーチ事業の立ち上げを実践。

中谷 健一氏

（クアルトリクス合同会社 プリンシパルXMアドバイザー CX）

2011年よりCXコンサルタントとしてプロジェクトを支援。2022年にQualtricsに入社し、およそ100社・130事業の支援実績を持つ。米国のCX専門家団体CXPA会員。Certified CX Professional

酒井 健太氏

（大鵬薬品工業株式会社 CXデザイン室 室長）

製薬業界で学術職、マーケティングでのリサーチ・分析を経て、現在は顧客体験の設計に取り組む。「顧客視点でつなぐ」ことの重要性を実践。

白根 英昭

（株式会社mct 代表取締役 CEO）

1988年、大伸社に入社。2002年からペルソナやエスノグラフィを使ったイノベーションサービスを開始。ペルソナ＆カスタマエクスペリエンス学会理事。

ジョナサン ブラウン

（株式会社mct 取締役/CXMコンサルティング・リーダー）

2000年にフォレスター・リサーチのジャパン・オフィスを設立し、日本にペルソナやカスタマージャーニーマップを導入。2019年よりmctに参画。

■ セミナー詳細・お申込み

以下のサイトでセミナー詳細のご確認とお申し込みをいただけます。

https://mctinc.jp/cx_exweek2026

■ 会社概要

【株式会社mct】

人間中心デザインとCX経営を軸に、企業の顧客価値創造と事業成長を支援するコンサルティングファーム。サービスデザイン、商品開発、CX測定・改善など幅広い領域で実績を持つ。

https://mctinc.jp/