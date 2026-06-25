MF文庫J『秋の学園祭』を今年も開催！ 後日公開の最新情報もお見逃しなく！
株式会社KADOKAWA
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、 取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛 以下、KADOKAWA）は、MF文庫J『秋の学園祭2026』を11月22日（日）に開催することをお知らせします。
MF文庫Jが贈る、年に一度のお祭りを今年も開催いたします！
今年も『秋の学園祭』として、皆様に楽しんでもらえるコンテンツを沢山準備していますので、後日発表予定の最新情報をお待ちいただけますと幸いです。
▼MF文庫J『秋の学園祭2026』特設サイトはこちら
https://mfbunkoj-fes.com/
MF文庫Jとは
2002年に創刊したライトノベルレーベル。近年のレーベルの代表作に、『Re:ゼロから始める異世界生活』『ようこそ実力至上主義の教室へ』『探偵はもう、死んでいる。』『ノーゲーム・ノーライフ』や、大人気ボカロ曲を原案とした小説『グッバイ宣言』などがある。
「見つけよう、キミのおもしろい！」をレーベルキャッチコピーに掲げ、読者に「おもしろい！」の発見と共有をお届けできるよう、No.1レーベル※として日々作品を作り続けている。
※2022年1月1日～2024年12月31日までの紙書籍販売数