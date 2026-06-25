有村智恵・菊地明砂美・堀奈津佳・藤本麻子ら女子プロゴルファーが出場！アースモンダミンカップ直前！BS10 パネルクイズ アタック25 女子プロゴルファー大会6月28日（日）午後1：25～2：25放送！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

全国無料のBS放送局『BS10（読み：ビーエステン）』で放送している『BS10パネルクイズ アタック25』。6月28日（日）午後1：25からは、同日午後2：25から放送する国内最高峰の女子プロゴルフトーナメント「アース・モンダミンカップ」直前スペシャルとして、女子プロゴルファー大会をお届けいたします。通常のクイズ対決に加え今回限定のアプローチ対決も！女子プロゴルファーの普段は見られない激闘をぜひご覧ください。

■有村智恵・菊地明砂美・堀奈津佳・藤本麻子ら実力派女子プロゴルファーが集結！クイズ&アプローチ対決でパネルの奪い合い！サイン入りヘッドカバーのプレゼントも

１.誤答ペナルティーなし！攻めの姿勢が鍵を握る「特別ルール」

今回はスペシャル企画を記念した特別ルールを採用！普段の「アタック25」では、お手つきや誤答をしてしまうと「2問お休み」という厳しいペナルティーが科せられますが、今回は特別ルールとしてペナルティーはなし。プロたちがリスクを恐れず、果敢にボタンを押し合う超ハイペース＆スリリングなクイズバトルが展開されます。

２.スタジオ騒然！？勝利を引き寄せる「アプローチ対決」

クイズの合間には、プロの意地とプライドがぶつかり合う「アプローチ対決」！1人につき5球ずつ、スタジオ内に設置された特設の的を狙ってアプローチショットを放ちます。最も多くのボールを的の中に入れた勝者には、クイズを有利に進めるためパネルを1枚贈呈。普段のゴルフ場とは一味違う、独特の緊張感に包まれた神業アプローチにぜひご注目ください。

３.女子プロゴルファー大会特別視聴者プレゼント！出場のプロ4名による「直筆サイン入りヘッドカバー」

日頃から番組を応援してくださる視聴者の皆様へ、感謝を込めたスペシャルプレゼントをご用意。

今回番組に出場している、有村智恵プロ・菊地明砂美プロ・堀奈津佳プロ・藤本麻子プロの4名全員の直筆サインが書かれた「特製ヘッドカバー」を、抽選で1名様にプレゼントいたします。※応募方法は番組内、または公式SNSにて発表いたします。

■出場選手コメント

・有村智恵プロ

アタック25はもちろん昔から知っていましたし、普通のクイズ番組と違ってパネルを戦略的に選ばなければいけないところが特徴的だと思っていました。「自分だったらこうするのにな」と考えながら見ていたので、いざそれを体験できるということですごく楽しみにしてきました。でも、実際にあの場に立つと見ていた側とは全然違う景色や感覚がありました。私たちは普段、大会前に綿密な準備をして正解を探す生活をしていますが、今回のクイズ番組はまったく準備をさせてもらえない中での一発勝負だったので、いつもと違うジャンルで切羽詰まっている私たちだったり、なかなか出てこない珍回答なども含めて楽しく観ていただけると思います。バラエティでの姿を楽しんでもらいつつ、この後に放送されるリアルな試合との「良い温度差」や、違った魅力の感じ方を、アースモンダミンカップの中継とあわせて2番組続けて楽しんでもらえると嬉しいです。

・菊地明砂美プロ

小さい頃から見ていた番組だったので、お話をいただいてすごく嬉しかったです。最初は「クイズの問題に答えられるかな」と不安でしたし、ボタンを押すのをちょっと躊躇していたというか、「こうじゃないかな」と思っても少し遠慮している部分がありました。でも、後半になるにつれてだんだん慣れてきてパンパンと押せるようになっていきました。頑張って答えようとしていたのですが、できたりできなかったり（笑）。でも、すごく楽しかったので、そういう姿を温かい目で見てほしいなと思います。

・堀奈津佳プロ

私は今回が2回目の出演です。前回出演したあと周囲から「見たよ」と言ってもらえたりものすごい反響があって、この番組に出たことをたくさんの方に喜んでもらえたのが嬉しかったです。今回また出させていただけて本当に嬉しいですし、前回は2位だったので「今回は頑張ろう」「優勝してやろう」という気持ちで挑みました。クイズ番組自体なかなか出られることではないですし、いつもとは違った緊張感がありました。多分、ゴルフ場ではまったく見せないような姿になっていると思います（笑）。パネルを取ろうと一生懸命頑張ったので、ぜひ皆さん見てください。

・藤本麻子プロ

「私で大丈夫かな？」という不安が一番にありましたが、人生で初めての経験だったので、すごく楽しみでもありました。「ある意味」活躍できたので、ぜひ見てください（笑）。

■放送概要

1975年4月6日朝日放送（現：朝日放送テレビ）にてスタートした「パネルクイズ アタック25」。赤・緑・白・青に分かれた4人の出場者が25枚のパネルをかけて早押しクイズで競い合う、日本で最も長く続いている視聴者参加型のクイズ番組です。パーフェクト達成者には賞金100万円！アタックチャンスで運命（パネル）を変えろ！

【放送時間】

6月28日（日）午後1：25～2：25

【出演者】

司会：谷原 章介

問題出題者：沢木美佳子

【放送形態】

BS10（BS200ch）

※公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）、コネクテッドTVサービス（無料）での同時配信あり

※TVerでの見逃し配信あり

■国内女子ゴルフレギュラーツアー最高となる賞金総額４億円！「アース・モンダミンカップ2026」放送概要

BS10は、6月25日（木）～28日(日)に開催される「アース・モンダミンカップ2026」予選＆決勝ラウンド4日間を全国無料放送いたします。BS10だけで楽しめる岡本綾子プロをはじめとした豪華解説陣によるスペシャル解説や、視聴者プレゼント、BS10ゴルフ番組とのコラボ企画など目白押しでお届けします。詳細は以下のリリースをご覧ください。

■放送概要リリース：https://www.bs10.jp/202606010_golf/

■大会公式ホームページ：https://www.earth-mondahmin-cup.com/(https://www.earth-mondahmin-cup.com/)

【放送時間】

6月25日（木）～28日(日)

午後3:00～よる8:00

※6/28(日)は、午後2：25から放送

【解説】

6月27日（土）【大会3日目】

岡本綾子 古閑美保

6月28日（日）【大会最終日】

岡本綾子 若林舞衣子 青山加織

【放送形態】

BS10（BS200ch）

※ディレイ放送です。本大会はアプリの同時配信はございません。BSテレビ放送にてお楽しみください。

■６月のBS10ゴルフ番組は「アース・モンダミンカップSP月間」！「アース・モンダミンカップ2026」を盛り上げるスペシャル企画が盛りだくさん！

・【6月28日（日）よる８：00～】ゴルフジョーカー

今大会のJOKERは、還暦を過ぎてもキャリー260ヤード超＆生涯獲得賞金6億円超の加瀬秀樹プロ、

2023年 ドラコン世界大会シニア王者の平野正行アマが参戦！超飛ばし屋のパワーの前に、女子プロはどう立ち向かうのか！？さらに、アース製薬の商品を視聴者のみなさまにプレゼント！

【放送時間】

6月28日（日）よる8：00～

【出演者】

加瀬秀樹プロ(JOKER)、倉田珠里亜プロ、廣田真優プロほか

【放送形態】

BS10（BS200ch）

※公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）、コネクテッドTVサービス（無料）での同時配信あり

※TVerでの見逃し配信あり

・【6月28日（日）よる９：00～】蛍原徹の真剣ゴルフ部！ホトオープン

アース・モンダミンカップSPと題し、TV初ゴルフのコブクロの黒田俊介がゲスト登場！さらに真剣ゴルフ部の常連・後藤楽々は初のレギュラーティーで勝負に挑む！蛍原部長率いる真剣ゴルフ部を迎え撃つはプロ2年目の新星・本明夏プロ！

プレーはまさにダイヤの原石。圧巻のゴルフで真剣ゴルフ部を迎え撃ちます。

アース・モンダミンカップ開催地・カメリアヒルズカントリークラブで熱い勝負が幕を開ける！

【放送時間】

6月28日（日）よる９：00～

【出演者】

蛍原徹、コブクロ黒田俊介、後藤楽々、本明夏プロ

【放送形態】

BS10（BS200ch）

※公式アプリ「つながるジャパネット」（無料）、コネクテッドTVサービス（無料）での同時配信あり

※TVerでの見逃し配信あり

■公式アプリ「つながるジャパネット」

本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができるほか、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しんだり、番組企画への応募をすることができます。

※詳細は下記URLをご覧ください

https://www.bs10.jp/app/

■放送局概要

BS10ではゴルフ・野球・バスケットボールといったスポーツ中継を全国無料でお届けしております。さらに、日本一の長寿クイズ番組に認定された「パネルクイズ アタック25」や、映画・ドラマ・旅などの豊富な番組ラインナップで、視聴者の皆様がワクワクするような放送局を目指してまいります。

放送局：BS10（読み：ビーエステン）

チャンネル番号：BS200ch

放送エリア：全国（BS放送）

放送形態：無料

■BS10ホームページ：https://www.bs10.jp/

■BS10公式X：https://x.com/BS10_TEN

■BS10ゴルフ部instagram：https://www.instagram.com/bs10_golf/?hl=ja