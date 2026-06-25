中村堂／『遊んで 学べる 東京中央区かるた』を発行

株式会社 中村堂

中村堂（東京都中央区）は、東京都中央区の歴史、文化、まちの魅力を楽しく学べる郷土かるた『中央区かるた』を制作いたしました。

『中央区かるた』は、日本橋、銀座、築地、月島、晴海など、中央区ならではの歴史資源、文化施設、名所、行事、人物などを題材にした読み札と絵札で構成されており、遊びながら地域への理解と愛着を深めることができる内容となっています。

中央区は2027年3月15日に区制80周年を迎えます。本作品は、その節目を前に、次世代を担う子どもたちにふるさとの魅力を伝えるとともに、地域住民や来訪者にも中央区の新たな魅力を再発見していただくことを目的として企画・制作されました。

『中央区かるた』の特長

■ 中央区の歴史・文化を楽しく学べる

江戸以来の商業文化を育んできた日本橋や銀座、食文化を支えてきた築地、下町情緒が残る月島など、中央区を代表する地域資源を取り上げています。

■ 子どもから大人まで楽しめる

かるた遊びを通じて自然と地域学習につながる内容となっており、小中学校での郷土学習や家庭でのコミュニケーションツールとして活用できます。

■ 中央区を訪れるきっかけづくりに

観光案内や地域イベントなどでも活用できるほか、区外在住者にとっても中央区への関心を高めるきっかけとなります。

●制作者コメント

「中央区には、全国に誇る歴史や文化、暮らしの魅力が数多くあります。かるたという親しみやすい形を通じて、子どもたちが地域を好きになり、大人も改めて中央区の魅力を再発見できる作品にしたいと考えました。」

●今後の展開

今後は、区内小中学校への紹介、地域イベントでの体験会開催、書店、ホテル等での販売を予定しています。また、英語版の説明書の制作など訪日観光客向けの展開も視野に入れています。

●商品概要

商品名：遊んで学べる 東京 中央区

内容：読み札44枚、絵札44枚、解説書(A3判カラー表裏)

対象年齢：6歳以上

発売日：2026年6月26日

価格：2,200円（税込）

ISBN 978-4-911682-02-9

企画・制作：中村堂

販売場所：中央区内書店、ネット書店、イベント会場ほか

2026年6月26日段階の販売店MAP

https://x.gd/NBkGZ

【本件に関するお問い合わせ】

中央区かるた制作委員会（中村堂内）

〒104-0043 東京都中央区湊3-11-7 湊92ビル4階

Tel.03-5244-9939

Fax.03-5244-9938

E-mail：mail@nakadoh.com

遊んで学べる 東京 中央区かるた絵札一覧パッケージ