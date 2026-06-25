【Amazon タイムセール40％OFF】DOOGEE フルアクセサリー付属U13セット版 13インチ Android16タブレットが限定28,900円！キーボード・マウス・ペン・ケース・保護フィルム

深圳市道格创想电子商务有限公司DOOGEE U13セット版 タイムセール40％OFFで28,900円

タブレットブランドDOOGEEは、アマゾンにて人気モデル「DOOGEE U13 タブレットセット版」のタイムセールを開始いたしました。

通常価格47,900円（税込）のところ、期間限定で40％OFFとなる28,900円（税込）で販売いたします。

さらに、本モデルはBluetoothキーボード、Bluetoothマウス、タッチペン、専用保護ケース、強化ガラスフィルムを含む豪華セット版となっており、購入後すぐにパソコン感覚で使用できます。

数量限定となるため、在庫がなくなり次第終了となります。

【Amazon販売ページ】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM)

■ Amazonで注目を集める「13インチ大画面Androidタブレット」が特別価格

近年、オンライン学習、リモートワーク、動画配信サービスの普及により、大画面タブレットへの需要が急増しています。

DOOGEE U13は、13インチFHD+（1920×1200）ディスプレイを搭載し、ノートPCに近い作業環境を実現。

大画面だからこそ、

・ Office作業

・ Web会議

・ 電子書籍

・ 動画視聴

・ オンライン授業

・ イラスト制作

・ SNS運用

・ 動画編集

・ 在宅ワーク

・ 副業利用

など幅広い用途で快適に利用できます。

「ノートパソコンは高すぎる」「コスパの良いAndroidタブレットが欲しい」というユーザーから高い支持を集めています。

DOOGEE U13セット版 ブラックイメージ図

■ 購入メリット

１. Android 16搭載の新世代タブレット

GeminiAI搭載の Android 16を採用。

快適な操作性とセキュリティ性能を兼ね備え、アプリの互換性も向上しています。

Google Play対応で、仕事・学習・エンターテインメントまで幅広く活用できます。

２. 最大32GB RAM＋256GB ROMでサクサク動作

6GB実RAMに加え、最大26GBの仮想RAM拡張に対応。

合計32GB RAMを実現し、

・ 動画編集

・ マルチタスク

・ オンライン会議

・ ゲーム

・ オンライン授業

・ ブラウザ複数起動

もスムーズに動作します。

さらに256GBストレージ搭載で、大量の写真や動画も保存可能。

最大2TBのmicroSDカードにも対応しています。

「大容量タブレット」「メモリ32GBタブレット」を探している方にもおすすめです。

３. 11000mAh大容量バッテリーで長時間駆動

11000mAhバッテリーを搭載し、長時間利用を実現。

外出先や出張時でも充電を気にせず使用できます。

オンライン会議や動画視聴、電子書籍の閲覧も安心です。

旅行や出張、大学の講義などでも活躍します。

４. Widevine L1対応＆クアッドスピーカー搭載で映画館級の映像体験

Netflix、Prime Video、Disney+、Huluなどの動画配信サービスを高画質で楽しめるWidevine L1に対応。

13インチ大画面との組み合わせで、映画館のような没入感を体験できます。

さらにクアッドスピーカー搭載により迫力あるサウンドを実現。

動画視聴用タブレットとしても高い評価を獲得しています。

５. 総額1万円相当のアクセサリーが全部付属

本セット版には以下のアクセサリーが標準付属。

・ Bluetoothキーボード

・ Bluetoothマウス

・ タッチペン

・ 専用保護ケース

・ 強化ガラスフィルム

購入後すぐに仕事や学習環境を構築できます。

追加購入の必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。

「キーボード付きタブレット」「ペン付きタブレット」を探している方にも最適です。

■ ノートPC代わりにも使える高コスパモデル

DOOGEE U13は、キーボードとマウスを接続することでノートパソコンのような操作環境を実現。

レポート作成、メール返信、資料閲覧、オンライン授業、リモートワークなど幅広いシーンで活躍します。

学生、ビジネスパーソン、在宅ワーカー、動画視聴ユーザーまで幅広い層におすすめできるAndroidタブレットです。

■ スタイリッシュな薄型デザイン

DOOGEE U13は約7.5mmの超薄型ボディを採用。

スタイリッシュな外観と持ち運びやすさを両立しています。

13インチの大画面ながら軽快に持ち歩くことが可能です。

カフェやオフィス、学校、自宅など場所を選ばず活躍します。

■ 製品仕様

商品名：DOOGEE U13 フルアクセサリーセット版

・ OS：Android 16 GeminiAI付き

・ ディスプレイ：13インチ FHD+（1920×1200）

・ リフレッシュレート：90Hz

・ CPU：UNISOC T7280 オクタコア

・ RAM：32GB（6GB＋最大26GB拡張）

・ ROM：256GB

・ バッテリー：11000mAh

・ リアカメラ：13MP

・ フロントカメラ：5MP

・ Widevine L1対応

・ Bluetooth 5.0対応

・ 顔認証対応

・ 最大2TB microSD対応

■ セール概要

対象商品：DOOGEE U13 フルアクセサリーセット版

通常価格：47,900円

セール価格：28,900円

割引率：40％OFF

販売先：Amazon.co.jp

数量限定・在庫限り

商品ページ：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM)

■ DOOGEEについて

DOOGEEは世界市場で展開するスマートデバイスブランドとして、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル製品などを提供しています。

高性能とコストパフォーマンスを両立した製品開発を行い、多くのユーザーから支持を集めています。