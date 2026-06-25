【Amazon タイムセール40％OFF】DOOGEE フルアクセサリー付属U13セット版 13インチ Android16タブレットが限定28,900円！キーボード・マウス・ペン・ケース・保護フィルム
DOOGEE U13セット版 タイムセール40％OFFで28,900円
タブレットブランドDOOGEEは、アマゾンにて人気モデル「DOOGEE U13 タブレットセット版」のタイムセールを開始いたしました。
通常価格47,900円（税込）のところ、期間限定で40％OFFとなる28,900円（税込）で販売いたします。
さらに、本モデルはBluetoothキーボード、Bluetoothマウス、タッチペン、専用保護ケース、強化ガラスフィルムを含む豪華セット版となっており、購入後すぐにパソコン感覚で使用できます。
数量限定となるため、在庫がなくなり次第終了となります。
【Amazon販売ページ】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM)
■ Amazonで注目を集める「13インチ大画面Androidタブレット」が特別価格
近年、オンライン学習、リモートワーク、動画配信サービスの普及により、大画面タブレットへの需要が急増しています。
DOOGEE U13は、13インチFHD+（1920×1200）ディスプレイを搭載し、ノートPCに近い作業環境を実現。
大画面だからこそ、
・ Office作業
・ Web会議
・ 電子書籍
・ 動画視聴
・ オンライン授業
・ イラスト制作
・ SNS運用
・ 動画編集
・ 在宅ワーク
・ 副業利用
など幅広い用途で快適に利用できます。
「ノートパソコンは高すぎる」「コスパの良いAndroidタブレットが欲しい」というユーザーから高い支持を集めています。
DOOGEE U13セット版 ブラックイメージ図
■ 購入メリット
１. Android 16搭載の新世代タブレット
GeminiAI搭載の Android 16を採用。
快適な操作性とセキュリティ性能を兼ね備え、アプリの互換性も向上しています。
Google Play対応で、仕事・学習・エンターテインメントまで幅広く活用できます。
２. 最大32GB RAM＋256GB ROMでサクサク動作
6GB実RAMに加え、最大26GBの仮想RAM拡張に対応。
合計32GB RAMを実現し、
・ 動画編集
・ マルチタスク
・ オンライン会議
・ ゲーム
・ オンライン授業
・ ブラウザ複数起動
もスムーズに動作します。
さらに256GBストレージ搭載で、大量の写真や動画も保存可能。
最大2TBのmicroSDカードにも対応しています。
「大容量タブレット」「メモリ32GBタブレット」を探している方にもおすすめです。
３. 11000mAh大容量バッテリーで長時間駆動
11000mAhバッテリーを搭載し、長時間利用を実現。
外出先や出張時でも充電を気にせず使用できます。
オンライン会議や動画視聴、電子書籍の閲覧も安心です。
旅行や出張、大学の講義などでも活躍します。
４. Widevine L1対応＆クアッドスピーカー搭載で映画館級の映像体験
Netflix、Prime Video、Disney+、Huluなどの動画配信サービスを高画質で楽しめるWidevine L1に対応。
13インチ大画面との組み合わせで、映画館のような没入感を体験できます。
さらにクアッドスピーカー搭載により迫力あるサウンドを実現。
動画視聴用タブレットとしても高い評価を獲得しています。
５. 総額1万円相当のアクセサリーが全部付属
本セット版には以下のアクセサリーが標準付属。
・ Bluetoothキーボード
・ Bluetoothマウス
・ タッチペン
・ 専用保護ケース
・ 強化ガラスフィルム
購入後すぐに仕事や学習環境を構築できます。
追加購入の必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。
「キーボード付きタブレット」「ペン付きタブレット」を探している方にも最適です。
■ ノートPC代わりにも使える高コスパモデル
DOOGEE U13は、キーボードとマウスを接続することでノートパソコンのような操作環境を実現。
レポート作成、メール返信、資料閲覧、オンライン授業、リモートワークなど幅広いシーンで活躍します。
学生、ビジネスパーソン、在宅ワーカー、動画視聴ユーザーまで幅広い層におすすめできるAndroidタブレットです。
■ スタイリッシュな薄型デザイン
DOOGEE U13は約7.5mmの超薄型ボディを採用。
スタイリッシュな外観と持ち運びやすさを両立しています。
13インチの大画面ながら軽快に持ち歩くことが可能です。
カフェやオフィス、学校、自宅など場所を選ばず活躍します。
■ 製品仕様
商品名：DOOGEE U13 フルアクセサリーセット版
・ OS：Android 16 GeminiAI付き
・ ディスプレイ：13インチ FHD+（1920×1200）
・ リフレッシュレート：90Hz
・ CPU：UNISOC T7280 オクタコア
・ RAM：32GB（6GB＋最大26GB拡張）
・ ROM：256GB
・ バッテリー：11000mAh
・ リアカメラ：13MP
・ フロントカメラ：5MP
・ Widevine L1対応
・ Bluetooth 5.0対応
・ 顔認証対応
・ 最大2TB microSD対応
■ セール概要
対象商品：DOOGEE U13 フルアクセサリーセット版
通常価格：47,900円
セール価格：28,900円
割引率：40％OFF
販売先：Amazon.co.jp
数量限定・在庫限り
商品ページ：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM)
■ DOOGEEについて
DOOGEEは世界市場で展開するスマートデバイスブランドとして、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル製品などを提供しています。
高性能とコストパフォーマンスを両立した製品開発を行い、多くのユーザーから支持を集めています。