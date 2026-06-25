【Amazon タイムセール40％OFF】DOOGEE フルアクセサリー付属U13セット版 13インチ Android16タブレットが限定28,900円！キーボード・マウス・ペン・ケース・保護フィルム

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深圳市道格创想电子商务有限公司

DOOGEE　U13セット版　タイムセール40％OFFで28,900円

タブレットブランドDOOGEEは、アマゾンにて人気モデル「DOOGEE U13 タブレットセット版」のタイムセールを開始いたしました。


通常価格47,900円（税込）のところ、期間限定で40％OFFとなる28,900円（税込）で販売いたします。


さらに、本モデルはBluetoothキーボード、Bluetoothマウス、タッチペン、専用保護ケース、強化ガラスフィルムを含む豪華セット版となっており、購入後すぐにパソコン感覚で使用できます。


数量限定となるため、在庫がなくなり次第終了となります。


【Amazon販売ページ】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM)





■ Amazonで注目を集める「13インチ大画面Androidタブレット」が特別価格


近年、オンライン学習、リモートワーク、動画配信サービスの普及により、大画面タブレットへの需要が急増しています。


DOOGEE U13は、13インチFHD+（1920×1200）ディスプレイを搭載し、ノートPCに近い作業環境を実現。


大画面だからこそ、


・ Office作業


・ Web会議


・ 電子書籍


・ 動画視聴


・ オンライン授業


・ イラスト制作


・ SNS運用


・ 動画編集


・ 在宅ワーク


・ 副業利用


など幅広い用途で快適に利用できます。


「ノートパソコンは高すぎる」「コスパの良いAndroidタブレットが欲しい」というユーザーから高い支持を集めています。



DOOGEE U13セット版 ブラックイメージ図


■ 購入メリット


１. Android 16搭載の新世代タブレット


GeminiAI搭載の Android 16を採用。


快適な操作性とセキュリティ性能を兼ね備え、アプリの互換性も向上しています。


Google Play対応で、仕事・学習・エンターテインメントまで幅広く活用できます。






２. 最大32GB RAM＋256GB ROMでサクサク動作


6GB実RAMに加え、最大26GBの仮想RAM拡張に対応。


合計32GB RAMを実現し、


・ 動画編集


・ マルチタスク


・ オンライン会議


・ ゲーム


・ オンライン授業


・ ブラウザ複数起動


もスムーズに動作します。


さらに256GBストレージ搭載で、大量の写真や動画も保存可能。


最大2TBのmicroSDカードにも対応しています。


「大容量タブレット」「メモリ32GBタブレット」を探している方にもおすすめです。





３. 11000mAh大容量バッテリーで長時間駆動


11000mAhバッテリーを搭載し、長時間利用を実現。


外出先や出張時でも充電を気にせず使用できます。


オンライン会議や動画視聴、電子書籍の閲覧も安心です。


旅行や出張、大学の講義などでも活躍します。





４. Widevine L1対応＆クアッドスピーカー搭載で映画館級の映像体験


Netflix、Prime Video、Disney+、Huluなどの動画配信サービスを高画質で楽しめるWidevine L1に対応。


13インチ大画面との組み合わせで、映画館のような没入感を体験できます。


さらにクアッドスピーカー搭載により迫力あるサウンドを実現。


動画視聴用タブレットとしても高い評価を獲得しています。







５. 総額1万円相当のアクセサリーが全部付属


本セット版には以下のアクセサリーが標準付属。


・ Bluetoothキーボード


・ Bluetoothマウス


・ タッチペン


・ 専用保護ケース


・ 強化ガラスフィルム


購入後すぐに仕事や学習環境を構築できます。


追加購入の必要がなく、コストパフォーマンスに優れています。


「キーボード付きタブレット」「ペン付きタブレット」を探している方にも最適です。






■ ノートPC代わりにも使える高コスパモデル


DOOGEE U13は、キーボードとマウスを接続することでノートパソコンのような操作環境を実現。


レポート作成、メール返信、資料閲覧、オンライン授業、リモートワークなど幅広いシーンで活躍します。


学生、ビジネスパーソン、在宅ワーカー、動画視聴ユーザーまで幅広い層におすすめできるAndroidタブレットです。





■ スタイリッシュな薄型デザイン


DOOGEE U13は約7.5mmの超薄型ボディを採用。


スタイリッシュな外観と持ち運びやすさを両立しています。


13インチの大画面ながら軽快に持ち歩くことが可能です。


カフェやオフィス、学校、自宅など場所を選ばず活躍します。




■ 製品仕様


商品名：DOOGEE U13 フルアクセサリーセット版


・ OS：Android 16 GeminiAI付き


・ ディスプレイ：13インチ FHD+（1920×1200）


・ リフレッシュレート：90Hz


・ CPU：UNISOC T7280 オクタコア


・ RAM：32GB（6GB＋最大26GB拡張）


・ ROM：256GB


・ バッテリー：11000mAh


・ リアカメラ：13MP


・ フロントカメラ：5MP


・ Widevine L1対応


・ Bluetooth 5.0対応


・ 顔認証対応


・ 最大2TB microSD対応





■ セール概要


対象商品：DOOGEE U13 フルアクセサリーセット版


通常価格：47,900円


セール価格：28,900円


割引率：40％OFF


販売先：Amazon.co.jp


数量限定・在庫限り


商品ページ：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4KKHCZM)




■ DOOGEEについて


DOOGEEは世界市場で展開するスマートデバイスブランドとして、スマートフォン、タブレット、ウェアラブル製品などを提供しています。


高性能とコストパフォーマンスを両立した製品開発を行い、多くのユーザーから支持を集めています。