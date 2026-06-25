『VGP2026 SUMMER』で部門賞を受賞いたしました！

株式会社アイ・オー・データ機器

この度、アイ・オー・データ機器は、『VGP2026 SUMMER』において、映像音響部会 部門賞を受賞いたしました！

今後もお客様に末永く愛用される商品づくりを目指し、励んでまいります。

HDL-RAHシリーズ

ハイレゾ対応ストリーミングプレーヤー

HDL-RAHシリーズ(https://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl-rah/index.htm)

詳細を見る :https://www.iodata.jp/product/nas/personal/hdl-rah/index.htmHFAS2-X40

Roon対応ハイエンドオーディオサーバーfidata

HFAS2-X40(https://www.iodata.jp/product/audio/audioserver/hfas2-x40/index.htm)

『VGP2026 SUMMER』

詳細を見る :https://www.iodata.jp/product/audio/audioserver/hfas2-x40/index.htm

「VGP2026 SUMMER」では、オーディオビジュアル機器の魅力を熟知した評論家と全国の有力販売店による、プロの厳正なる審査によって、“絶対買い”のプロダクトが選出されます。

概要は以下URLよりご確認ください。

URL：https://vgp.phileweb.com/vgp2026summer/

株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤