横濱 JAZZ PROMENADE 2026 ホールライブ出演者決定！

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

1993年にスタートした横浜の秋を代表するイベント「横濱 JAZZ PROMENADE」（ジャズプロ）。

国内外のJAZZ界のトップランナーから期待の若手までをセレクトし、ジャズプロならではの企画で旬なJAZZを届けます。

関内ホール（大ホール）では10日、横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホールでは10日、11日、この2会場で各日2～3ステージ、2日間で計8ステージを実施。ジャズプロならではの個性際立つミュージシャンの演奏が光ります。

中区制100周年記念特別ステージ

2025年 ユーイン・シュー Elektrikkkk 5（撮影：菅原康太）

10/10（土） 横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホール 開場 12：30 開演 13：00

【12：50より記念セレモニーを実施します】

日本のJAZZのふるさと・横浜において、JAZZと深いゆかりを持つ中区は、2027年に区制100周年を迎えます。横濱 JAZZ PROMENADEでは、この節目に向けて、中区にゆかりのあるミュージシャンによる特別なライブを開催。音楽を通じて、中区の100周年を盛り上げます。

キャロル山崎中区 JAZZ オールスターズ

キャロル山崎 (vo) 、皆川トオル (ts)、小室響 (pf)

仲石祐介 (b)、塚田陽太 (ds)

【出演者コメント（キャロル山崎さん）】

2027年に迎える中区の100年、おめでとうございます！この大きな節目のコンサートで歌えますことを大変光栄に思います。歴史や文化に包まれ、心豊かになれる大好きな中区。長年暮らしていますが、まだまだ新たな魅力に出会えそう。JAZZを通して感謝と祝福の気持ちが伝わりますように♪

台湾スペシャルステージ

10/10（土） 横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホール 開場 16：00 開演 16：30

昨年、「横浜ジャズ100年」の特別企画として実施した台湾からのバンド招へい。今年もそのご縁を受け継ぎ、台湾から2組のバンドを招き、音楽を通じた国際交流を行います。さらに今回は、横浜のミュージシャンとのコラボレーションバンドを結成する新たな試みも実施。国や地域を越えた交流の輪を、より一層広げていきます。

【横浜市役所アトリウムにて、同日11：00～11：30にプレコンサートも開催します（無料）】

曾筯譯 ツェン・ツェンイー曾筯譯 ツェン・ツェンイー トリオ

曾筯譯 ツェン・ツェンイー（pf）

劉育嘉 ジャック・リウ （b）

韓家柏 ハン・ジアバイ （ds）

羅妍婷 ルオ・イェンティンYenTing Lo featuring Taiwan x Yokohama Band

羅妍婷 ルオ・イェンティン（vo , fl）

蕭育融 シャオ・ユージョン（g）

林庭揚 ブランドン・リン（tb）

鈴木瑶子（pf）

小美濃悠太（b）

北沢大樹（ds）

10/10（土）関内ホール（大ホール）

櫻井哲夫

櫻井哲夫バンド

開場 12：00 開演 12：50

櫻井哲夫（eb）

小野塚晃（key）

井上銘（g）

川口千里（ds）

ユッコ・ミラー

ユッコ・ミラーグループ

開場 14：50 開演 15：40

ユッコ・ミラー（as）

平手裕紀（pf）

中村ヒロキ（b）

Dennis Lwabu（ds）

大西順子

大西順子スペシャルカルテット

開場 17：40 開演 18：30

大西順子（pf）、中林薫平（b）

吉良創太（ds）、大儀見元（pers）

10/11（日）横浜赤レンガ倉庫1号館3Fホール

小室響

小室響スペシャルクインテット

開場 12：20 開演 13：00

小室響（pf）

井上銘（g）

安藤康平（as）

高木祥太（eb）

福森康（ds）

高木里代子

高木里代子トリオ

開場 15：00 開演 15：40

高木里代子（pf）

小美濃悠太 (b)

福森康（ds）

板橋文夫

板橋文夫ジャズオーケストラ

開場 17：40 開演 18：20

板橋文夫（pf）

林栄一（as）、纐纈之雅代（as）、吉田隆一（bs）

山田丈造（tp）、後藤篤（tb）、高岡大祐（tub）

太田惠資（vn）、瀬尾高志（b）、外山明（ds）

特別ゲスト：細井徳太郎 (g)

◆公演の詳細は随時、公式ウェブサイト・X・Facebookで公開いたします。

◆都合により公演内容を変更する場合があります。

◆ホールライブ・チケットの販売開始は8月3日を予定しております。

【お問合せ】

横濱 JAZZ PROMENADE実行委員会

TEL：045-211-1510 E-mail: press@jazzpro.jp

〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町２ 産業貿易センタービル１F

(公財)横浜市芸術文化振興財団内

公式ウェブサイト：https://www.jazzpro.jp X＆Facebook ID：@jazzpromenade