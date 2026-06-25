「食べない療法食」を、完食へ。国産フレッシュの犬用食事療法食 「ペトコトフーズ・ケア」 新発売

株式会社PETOKOTO

「ペットを家族として愛せる世界へ」をミッションにペットウェルネス事業を展開する株式会社PETOKOTO（東京都渋谷区、代表取締役社長 大久保 泰介、以下ペトコト）は、犬用の食事療法食シリーズ 「ペトコトフーズ・ケア」 を2026年6月25日より発売します。慢性腎臓病・下部尿路疾患（尿石）・消化器疾患という、シニア期に増える3つの健康上の悩みに対応した国産フレッシュ療法食（手づくり・低温調理）で、冷凍・常温の2フォーマットを揃えました。臨床経験20年以上の現役獣医師の監修のもと、ヒューマングレードの国産食材をメインに、療法食に求められる栄養設計と「最後まで食べてくれるおいしさ」の両立を目指しています。

※食事療法食です。ご使用の際は必ず獣医師の指導か獣医師がいるペトコト専門サポートのもとでお与えください。

開発の背景：療法食の“三つの不満”に応える

詳細を見る :https://shop.petokoto.com/shop/product_categories/vet

健康管理が必要な愛犬の食事として療法食は欠かせない一方で、飼い主からは大きく三つの声が聞かれます。「療法食に切り替えたら食べなくなった」「原材料や配合がよく分からない」「成分値が十分に開示されていない」。食べてくれなければ栄養設計は意味をなさず、情報が乏しければ納得して続けることも難しくなります。シリーズ累計1億食※を突破したペトコトフーズの定期便をご利用いただくお客様の解約理由の7%は「療法食に切り替えないといけない」お客さまでした。

「ペトコトフーズ・ケア」は、この“食べる・分かる・選べる”の3点に正面から向き合い、フレッシュフードの作り方で療法食の栄養基準に応えるという発想で開発しました。

※2026年2月末時点。3kgの小型犬がトッピングで利用した場合の換算。

「ペトコトフーズ・ケア」5つの新しさ

1. まず、食べる。低温調理のフレッシュ療法食

新鮮な国産のお肉と野菜を低温調理で仕上げる手づくり製法により、療法食レベルまで栄養を調整しながら、素材本来の香りとうまみを残しました。栄養設計を満たしたうえで「完食」を目指せることが最大の特長です（完食率95% ※1）。

2. アレルギーに配慮したシングルプロテイン設計

各ラインの動物性タンパク質を1種類に絞り込みました（消化器サポート＝国産鶏ささみ／腎臓サポート＝国産豚肉／尿石サポート＝国産牛肉）。タンパク源を限定することで、食物アレルギーや新しいタンパク源への切り替えに配慮した設計です。

3. 国産ヒューマングレード × 「配合割合」の開示

厳選した国産食材をメインに、人間向け食品と同等の衛生管理基準を満たす国内食品工場で製造。さらに、主原料の配合割合（％）まで開示します。たとえば消化器サポートは「国産鶏ささみ肉30%・国産白米29%・カリフラワー10%…」のように、何がどれだけ入っているかを明示します。

4. 主要成分値を“すべて”開示する透明性

たんぱく質・脂質・各種ミネラル（リン、ナトリウム、マグネシウム等）・カロリーなど、療法食の判断に必要な主要成分値を網羅的に開示します。獣医師と相談しながら、数値で納得して選べる療法食を目指しました。

5. 冷凍・常温の2フォーマット、水分約70%

ライフスタイルに合わせて選べる冷凍・常温の2タイプを用意。いずれも水分を約70%含み、腎臓・尿路の健康維持で大切な水分摂取を、毎日の食事から自然に補えます。腸内環境に配慮した乳酸菌・ビフィズス菌・オリゴ糖、抗酸化に着目したブロッコリースプラウトも配合しました。

商品ラインナップ（全3種）

■ 腎臓サポート（慢性腎臓病・全グレード対応）

・設計のポイント：たんぱく質・リン・ナトリウムなどを調整し、腎臓の健康維持をサポート

・動物性タンパク質：国産豚肉（単一）

・主原料（配合割合）：国産豚肉24%、国産さつまいも17%、国産かぼちゃ10%、国産にんじん10%、国産キャベツ9%、オートミール9%、国産小松菜7%、フィッシュオイル2% ほか

・主要成分値（乾物時・代表値）：たんぱく質 約19.9%／脂質 約24.0%／リン 約0.40%／ナトリウム 約0.20%／約154kcal/100g

■ 尿石サポート（ストルバイト・シュウ酸カルシウム結石症両対応）

・設計のポイント：マグネシウム・リン・カルシウムを調整し、下部尿路の健康維持をサポート

・動物性タンパク質：国産牛肉（単一）

・主原料（配合割合）：国産かぼちゃ25%、国産牛肉18%、じゃがいも17%、国産おから（大豆）15%、オートミール5%、オクラ5%、フィッシュオイル1% ほか

・主要成分値（乾物時・代表値）：たんぱく質 約24.8%／脂質 約14.9%／マグネシウム 約0.17%／ナトリウム 約0.13%／約113kcal/100g

■ 消化器サポート（低脂肪チキン）

・設計のポイント：脂質を約70%OFF（※3）に抑え、消化器の健康維持をサポート

・動物性タンパク質：国産鶏ささみ（単一）

・主原料（配合割合）：国産鶏ささみ肉30%、国産白米29%、カリフラワー10%、れんこん9%、オクラ7%、にんじん5%、フィッシュオイル3%、くず粉2% ほか

・主要成分値（乾物時・代表値）：たんぱく質 約26.0%／脂質 約8.4%／ナトリウム 約0.57%／約120kcal/100g

・想定される対象：下痢・消化不良・膵炎・胆汁うっ滞・高脂血症・リンパ管拡張症・膵外分泌不全・慢性肝炎 など

ペトコト代表・大久保のコメント

詳細を見る :https://shop.petokoto.com/shop/product_categories/vet

「足が内股」という理由で元保護犬だった愛犬のコルクも10歳になりました。

2017年の試作時からペトコトフーズだけを食べて育ってきました。

健康診断では数値で問題ないものの、少しずつシニア期に入り、消化機能が弱ってきたため、全メニューではなく、総合栄養食の低脂肪チキンを食べるようにしています。

これから療法食指定された時にも、ペトコトフーズを食べ続けて、最期まで美味しく健康なごはんを与えたい、そんな想いからペトコトフーズ・ケアは生まれました。

健康な時も、病気の時も、美味しく、健康で、新鮮なごはんをこれからも世界中の犬や猫たちのためにお届けしてまいります。

商品開発顧問獣医師・佐藤のコメント

【所属・資格】

獣医循環器学会認定医

東京都獣医師会理事

【主な著書】

・犬の急病対応マニュアル

・猫の急病対応マニュアル

・犬の悩みなんでも相談室

家族であるペットの健康を食から支えることは、重要なテーマだと思っています。今回、監修させていただいた療法食（腎臓サポート、尿石サポート、低脂肪の消化器サポート）は、各疾患で求められる厳格な栄養バランスの基準を満たしつつ、食事本来の美味しさを決して妥協しないことを目指しました。

食事療法においてご家族が最も直面する壁は、食べてくれないことと、それを継続することの難しさです。だからこそ、新鮮な食材の香りが生きるフレッシュフードの形にこだわりました。愛するご家族との健やかな日常が、この食事を通じて一日でも長く続くことを心より願っております。

製品仕様

名称：ペトコトフーズ・ケア（犬用食事療法食）

メーカー：株式会社PETOKOTO

特徴：国産食材メイン／ヒューマングレード／グルテンフリー／無添加（※4）

保存方法・賞味期限：

冷凍（-18℃以下）：製造後2年。解凍後は未開封・冷蔵（10℃以下）で2週間。

常温：製造後2年。

いずれも開封後はお早めにお与えください。

製造：人間向け食品と同等の衛生管理基準を満たす国内食品工場

ご使用にあたって

本製品は食事療法食です。必ず獣医師の指導のもとでご使用ください。判断に迷われる場合は、かかりつけの獣医師、または当社の獣医師・栄養士専門チーム（お問い合わせ窓口）へご相談ください。

https://page.line.me/669yilqw

国産フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」とは

ペトコトフーズは、「エサからごはんへ」をコンセプトに、肉や野菜など人間と同じ品質の国産食材にこだわり、配合割合や生産者の顔も開示することで透明性のあるごはんづくりを大切にしています。

また、人間の食品をつくる冷凍食品工場で製造し、従来のドライフードの高温圧縮加熱ではなく、低温スチームで加熱することで食材本来の旨味や香り、栄養素、水分量を保ち、手作りのように美味しい食いつき抜群のごはんです。

レシピは社内獣医師や栄養士が開発し、ビタミンやミネラルのサプリメントをブレンドすることで総合栄養食をお届けしています。

■ペットウェルネスカンパニー「PETOKOTO」について

代表の大久保は、起業する3年前まで犬や猫が苦手でしたが、一匹の犬との出逢いをきっかけに動物が大好きになり、デジタル化の遅れや殺処分問題をはじめとした社会問題などの負を解決するため、2015年に起業しました。

「ペットを家族として愛せる世界へ」をミッションに掲げ、「犬や猫の一匹一匹の一生によりそう」事業を展開しています。現在は、出逢いの場として保護犬猫マッチングサイト「ペトコトお結び（OMUSUBI）」、情報の場としてペットライフメディア「ペトコトメディア」、食事の場として「ペトコトフーズ」、保護犬猫に支援できるクレジットカード「ペトコトカード」、保護犬猫に支援できるペット保険「ペトコトペット保険」を展開し、JR東日本とは日本で初めてペット専用新幹線を運行するなど、ペットライフの一生に寄り添うペットライフのコンシェルジュを目指しています。

ペットサービス史上初めて優勝した日本最大級のスタートアップピッチコンテスト「IVS LAUNCHPAD NAHA2022」での様子は、PETOKOTOの想いが閉じ込められています。

ぜひ、こちらの動画をご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=O9lxZUjHwXA ]

【会社概要】

会社名：株式会社PETOKOTO

所在地：東京都渋谷区桜丘町２３－３ 篠田ビル 3階

代表者：代表取締役社長 大久保泰介

設立日：2015年3月23日

資本金：307,100,647円

ホームページ：https://corp.petokoto.com

事業内容：

・保護犬・保護猫マッチングサイト「ペトコトお結び（OMUSUBI）」https://omusubi.petokoto.com/

・国産フレッシュペットフード「ペトコトフーズ」https://shop.petokoto.com/

・ペットライフメディア「ペトコトメディア」https://petokoto.com/

・保護犬・保護猫に支援できるクレジットカード「ペトコトカード」https://www.eposcard.co.jp/collabo/petokoto/index.html?s=003

・保護犬・保護猫に支援できるペット保険「ペトコトペット保険」https://www.petfamilyins.co.jp/agent/petokoto01e/

・飼い主の万が一の際にペットを守る新しい保険「みらいの約束」https://www.littlefamily-ssi.com/lp/mirai-01/?utm_medium=petokoto&utm_source=referral&utm_campaign=normal&insAgentNo=littlefamily22(https://www.littlefamily-ssi.com/lp/mirai-01/?utm_medium=petokoto&utm_source=referral&utm_campaign=normal&insAgentNo=littlefamily22)

＜受賞実績＞

IVS LAUNCHPAD 2022 NAHA 優勝（ペットサービス史上初）

東洋経済 すごいベンチャー100（ドッグフードサービス史上初）

2020年度グッドデザイン賞（ドッグフードサービス史上初）

総務省主催「異能ジェネレーションアワード」特別賞（ドッグフードサービス史上初）

日経トレンディ スタートアップ大賞 優秀賞（ペットサービス史上初）



注記

※1 完食率95%：2024年10月 当社調べ、n=454。（対象商品・調査条件は確認のうえ確定）

※2 「3疾患すべてに対応した国産フレッシュ療法食」：当社調べ。

※3 脂質約70%OFF：当社「ペトコトフーズ チキン」との比較。

※4 無添加とは、保存料・酸化防止剤・増粘安定剤・pH調整剤・着色料・調味料・香料を一切使用していないことを指します。

成分値は乾物時換算の代表値であり、製造ロット等により変動する場合があります。