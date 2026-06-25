【公開3日で支援総額約400万円突破】超時短×超コンパクト洗濯機「CLEAN-X」分け洗い需要に応える新発想のミニ洗濯機がMakuakeで話題

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kurozora



Makuakeプロジェクトはこちら :
https://www.makuake.com/project/clean-x_mini_washing_machine/


公開直後から大きな反響


支援実績 支援総額：3,996,630円 サポーター：262人 達成率：1,332％超



公開後、多くの方から下着だけ洗いたい、子ども用品を分け洗いしたい、ペット用品専用で使いたい、洗濯機を回すほどではないという声をいただいております。







CLEAN-Xとは





超時短×超コンパクト


わずか約3分で洗浄可能。



A5サイズ以下のコンパクト設計ながら、日常のちょっとした洗濯を手軽に行えるミニ洗濯機です。





CLEAN-Xは「2つの使い方」ができる




除菌モード


水と塩だけで除菌水を生成。



洗剤を使いたくない


・ベビー用品


・ペット用品


・マスク


・タオル


などにおすすめです。



通常洗濯モード


水と洗剤を使用した通常洗濯も可能。


・下着


・靴下


・インナー


・ハンカチ


などの日常使いにも活躍します。




４.なぜ支持されているのか



分け洗い需要に対応


一般的な洗濯機では


・洗濯物が少なすぎる


・毎回回すのが面倒


・他の洗濯物と一緒にしたくない


という悩みがあります。



CLEAN-Xは、そんな「少量洗い専用機」として開発されました。



こんなシーンで活躍





除菌性能試験





第三者機関による試験において、高い除菌性能を確認しています。


※詳細は試験データ参照






CLEAN-Xについて


■ まだ間に合う！数量限定プランのご案内


最安の「超超早割」は大変ご好評につき完売となりましたが、現在もMakuake限定のお得な割引プラン（超早割・早割など）をご用意しております。


公開からわずか数日で支援総額約400万円・262名を突破し、多くの方にご支援いただいております。


各プランとも数量限定・先着順となっておりますので、気になっている方はお早めにプロジェクトページをご確認ください。



【プロジェクト概要】


プロジェクト名：超時短×超コンパクト洗濯機 たった3分の少量洗い「CLEAN-X」



代表製品：超時短×超コンパクト洗濯機「CLEAN-X」


プロジェクト期間：2026年6月22日（月）～


本体価格：税込19,800円


サイズ：21cm×16cm×17cm



下着や靴下、ベビー用品、ペット用品など、


「これだけ洗いたい」を約3分で手軽に実現。


さらに、水と塩だけで除菌水を生成する除菌モードと、洗剤を使った通常洗濯モードの2つの使い方に対応しています。


洗濯機を回すほどではない少量洗いを、もっと手軽に、もっと衛生的に。


この機会にぜひ、CLEAN-Xの新しい洗濯体験をお試しください。




Makuakeプロジェクトページ :
https://www.makuake.com/project/clean-x_mini_washing_machine/