【公開3日で支援総額約400万円突破】超時短×超コンパクト洗濯機「CLEAN-X」分け洗い需要に応える新発想のミニ洗濯機がMakuakeで話題
Makuakeプロジェクトはこちら :
https://www.makuake.com/project/clean-x_mini_washing_machine/
公開直後から大きな反響
支援実績 支援総額：3,996,630円 サポーター：262人 達成率：1,332％超
公開後、多くの方から下着だけ洗いたい、子ども用品を分け洗いしたい、ペット用品専用で使いたい、洗濯機を回すほどではないという声をいただいております。
CLEAN-Xとは
超時短×超コンパクト
わずか約3分で洗浄可能。
A5サイズ以下のコンパクト設計ながら、日常のちょっとした洗濯を手軽に行えるミニ洗濯機です。
CLEAN-Xは「2つの使い方」ができる
除菌モード
水と塩だけで除菌水を生成。
洗剤を使いたくない
・ベビー用品
・ペット用品
・マスク
・タオル
などにおすすめです。
通常洗濯モード
水と洗剤を使用した通常洗濯も可能。
・下着
・靴下
・インナー
・ハンカチ
などの日常使いにも活躍します。
４.なぜ支持されているのか
分け洗い需要に対応
一般的な洗濯機では
・洗濯物が少なすぎる
・毎回回すのが面倒
・他の洗濯物と一緒にしたくない
という悩みがあります。
CLEAN-Xは、そんな「少量洗い専用機」として開発されました。
こんなシーンで活躍
除菌性能試験
第三者機関による試験において、高い除菌性能を確認しています。
※詳細は試験データ参照
CLEAN-Xについて
■ まだ間に合う！数量限定プランのご案内
最安の「超超早割」は大変ご好評につき完売となりましたが、現在もMakuake限定のお得な割引プラン（超早割・早割など）をご用意しております。
公開からわずか数日で支援総額約400万円・262名を突破し、多くの方にご支援いただいております。
各プランとも数量限定・先着順となっておりますので、気になっている方はお早めにプロジェクトページをご確認ください。
【プロジェクト概要】
プロジェクト名：超時短×超コンパクト洗濯機 たった3分の少量洗い「CLEAN-X」
代表製品：超時短×超コンパクト洗濯機「CLEAN-X」
プロジェクト期間：2026年6月22日（月）～
本体価格：税込19,800円
サイズ：21cm×16cm×17cm
下着や靴下、ベビー用品、ペット用品など、
「これだけ洗いたい」を約3分で手軽に実現。
さらに、水と塩だけで除菌水を生成する除菌モードと、洗剤を使った通常洗濯モードの2つの使い方に対応しています。
洗濯機を回すほどではない少量洗いを、もっと手軽に、もっと衛生的に。
この機会にぜひ、CLEAN-Xの新しい洗濯体験をお試しください。
Makuakeプロジェクトページ :
https://www.makuake.com/project/clean-x_mini_washing_machine/