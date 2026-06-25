【公開3日で支援総額約400万円突破】超時短×超コンパクト洗濯機「CLEAN-X」分け洗い需要に応える新発想のミニ洗濯機がMakuakeで話題

kurozora

Makuakeプロジェクトはこちら :https://www.makuake.com/project/clean-x_mini_washing_machine/

公開直後から大きな反響

支援実績 支援総額：3,996,630円 サポーター：262人 達成率：1,332％超

公開後、多くの方から下着だけ洗いたい、子ども用品を分け洗いしたい、ペット用品専用で使いたい、洗濯機を回すほどではないという声をいただいております。

CLEAN-Xとは

超時短×超コンパクト

わずか約3分で洗浄可能。

A5サイズ以下のコンパクト設計ながら、日常のちょっとした洗濯を手軽に行えるミニ洗濯機です。

CLEAN-Xは「2つの使い方」ができる

除菌モード

水と塩だけで除菌水を生成。

洗剤を使いたくない

・ベビー用品

・ペット用品

・マスク

・タオル

などにおすすめです。

通常洗濯モード

水と洗剤を使用した通常洗濯も可能。

・下着

・靴下

・インナー

・ハンカチ

などの日常使いにも活躍します。

４.なぜ支持されているのか

分け洗い需要に対応

一般的な洗濯機では

・洗濯物が少なすぎる

・毎回回すのが面倒

・他の洗濯物と一緒にしたくない

という悩みがあります。

CLEAN-Xは、そんな「少量洗い専用機」として開発されました。

こんなシーンで活躍

除菌性能試験

第三者機関による試験において、高い除菌性能を確認しています。

※詳細は試験データ参照

CLEAN-Xについて

■ まだ間に合う！数量限定プランのご案内

最安の「超超早割」は大変ご好評につき完売となりましたが、現在もMakuake限定のお得な割引プラン（超早割・早割など）をご用意しております。

公開からわずか数日で支援総額約400万円・262名を突破し、多くの方にご支援いただいております。

各プランとも数量限定・先着順となっておりますので、気になっている方はお早めにプロジェクトページをご確認ください。

【プロジェクト概要】

プロジェクト名：超時短×超コンパクト洗濯機 たった3分の少量洗い「CLEAN-X」

代表製品：超時短×超コンパクト洗濯機「CLEAN-X」

プロジェクト期間：2026年6月22日（月）～

本体価格：税込19,800円

サイズ：21cm×16cm×17cm

下着や靴下、ベビー用品、ペット用品など、

「これだけ洗いたい」を約3分で手軽に実現。

さらに、水と塩だけで除菌水を生成する除菌モードと、洗剤を使った通常洗濯モードの2つの使い方に対応しています。

洗濯機を回すほどではない少量洗いを、もっと手軽に、もっと衛生的に。

この機会にぜひ、CLEAN-Xの新しい洗濯体験をお試しください。

Makuakeプロジェクトページ :https://www.makuake.com/project/clean-x_mini_washing_machine/