シンプルフォームのエンジニア4名が「2026 Japan AWS All Certifications Engineers」に認定

シンプルフォーム株式会社

シンプルフォーム株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：田代翔太、以下「当社」）は、アマゾン ウェブ サービスジャパン合同会社（以下「AWS Japan」）より弊社社員4名が「2026 Japan AWS All Certifications Engineers」に認定されたことをお知らせいたします。（AWS公式発表はこちら(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/)）

本認定は、AWSが提供する全12種類の対象資格をすべて取得し、かつ高い専門性と実務応用力を兼ね備えた技術者のみが選出されるものです。資格体系は継続的に進化しており、全資格を保持し続けることには継続的な学習と実践が求められます。シンプルフォームからは昨年の1名に続き、今年は4名が選出されました。

認定者の紹介

法人データの収集から審査体制の構築まで一気通貫で手がける当社にとって、データ基盤、インフラ・セキュリティ、開発組織、オペレーション基盤はいずれも事業の根幹を担う存在です。それぞれの現場で力を発揮する4名のエンジニアが、今回認定に至りました。

入江 純（技術開発本部 マネージャー）

入江 純（技術開発本部 マネージャー）

2011年に日立製作所に入社。自社ソフト開発に携わったのち公共分野のSEとして主にクラウドのアーキテクト・コンサルを経験。約1年半の業務委託期間を経て、2024年3月より現職。

インフラとセキュリティの両領域を担うマネージャーとして、数ある技術の中から最適解を選び、現場の課題を解決して顧客価値の最大化に繋げたいという信念が、今回の取り組みの根底にあると話す。

守屋 邦昭（プロダクト本部 部長）

守屋 邦昭（プロダクト本部 部長）

新卒で株式会社アカツキに入社してモバイルゲームのバックエンド及びインフラ開発業務に従事。その後、株式会社GA technologiesのSREチームでの経験を経て、2024年2月より現職。

急拡大する開発組織を技術と組織の両面から牽引する立場として、改めて体系的な知識を会得する重要性を感じ、今回の認定取得に至った。

山岸 裕樹（技術開発本部 テックリード）

山岸 裕樹（技術開発本部 テックリード）

2018年NTTデータ入社。分散処理OSSやデータ基盤技術のR&Dに従事。約1年間の業務委託期間を経て、2023年1月より現職。クラウドインフラ・データ基盤の構築・運用を担う。

昨年に続き2年連続の選出。社内のデータ活用環境の整備から顧客との安全なデータ連携まで、データ基盤が担う役割が急速に広がる中、その設計と運用を担い続けてきた。基盤の信頼性がそのまま顧客への価値につながる現場に立つ者として、体系的な知識を磨き続けることの意味を実感している。

山田 正史（オペレーション本部 エンジニア）

山田 正史（オペレーション本部 エンジニア）

新卒でNTTデータに入社し、他事業部への事業支援に従事。その後AWSへ転職し、技術サポートを担う。2024年9月より現職。

シンプルフォームが独自に収集・整形し続ける法人データの基盤を技術面から支える立場として、拡張し続けるシステムの設計・運用に向き合ってきた。AI活用が進むオペレーションの信頼性を担う今、知識が実装の現場で直接活きていると語る。

挑戦を支える組織と環境

当社は、「全ての法人がフェアにつながれる世界」の実現を目指し、非対面取引の拡大とともに複雑化・巧妙化する金融犯罪やリスクに、技術で立ち向かう開発組織を築いています。

お客様の増加に伴い扱うデータも増大し続け、開発には生成AIの活用も進んでいます。プロダクトの複雑性が増す中で、信頼性とスケーラビリティを両立する基盤の設計・維持の重要性は、これまで以上に高まっています。

そのため当社のエンジニアには、単なる技術力だけでなく、複雑な法規制や顧客の業務・運用課題を深く理解しながら、長く使われる基盤を作る力が求められます。当社は次のような環境でその挑戦を支えています。

CTO 小間洋和 コメント

- 資格取得支援制度：AWS認定資格をはじめ業務に必要な学び、資格取得に対する費用補助や学習時間の確保を行っています- 学習・共有文化の醸成：社内勉強会、技術書輪読会、モブプログラミング、技術記事の執筆・書籍発行など、ナレッジのシェアを推奨しています- 柔軟な働き方の推進：フレックスタイム制やリモートワークの導入により、個々のライフスタイルに合わせた働き方を実現しています- 心理的安全性の確保：部門間の垣根を越えたフラットなコミュニケーションを重視し、意見を言いやすい環境づくりに努めています

山岸さんは昨年に続いて2年連続の選出、入江さん・守屋さん・山田さんの3名は今回が初めての選出となります。日々の業務と並行して地道に学びを積み重ねてきた皆様に、心から敬意を表します。

私がシンプルフォームで仕事をする上で、常に問い続けていることがあります。「自分たちの技術を、何のために使うのか」という問いです。

AIが詐欺や金融犯罪に悪用される時代に、私たちはその逆側に立ち、取引の信頼基盤を支える技術を作ることを選んでいます。技術そのものに善悪はなく、誰のために、どのような意志で使うかが問われています。

今回の4名の選出は個人の努力の結果であると同時に、皆さんの誇りある選択をシンプルフォームという場が支えてきた証でもあると感じています。社会的意義のある課題に技術で立ち向かう。その覚悟を持ったエンジニアが、今後も存分に力を発揮できる会社であり続けたいと思います。

シンプルフォーム株式会社 取締役CTO 小間 洋和

採用情報

私たちは、「面倒を愛する」という信念を持ち、複雑で手間のかかる課題にも真正面から向き合い、地道に解決していく姿勢を持つ方を歓迎しています。現在、クラウドインフラ、セキュリティ、データエンジニアリング、R&Dなど多様なポジションで仲間を募集しています。社会を技術で明るくしたいと考えるエンジニアの方は、ぜひお気軽にお声がけください。

会社概要

- シンプルフォーム 採用情報：https://www.simpleform.co.jp/careers- エンジニア向け 採用情報：https://www.simpleform.co.jp/careers/engineering

法人取引における審査業務を、非対面を前提とした最適な形へアップデートすることを目指し、審査体制の構築及び運用支援を行っています。審査業務に必要な、全国500万法人に関する定性情報の収集とデータベース構築に取り組み、このデータベースを基盤としたプロダクト「SimpleCheck」「SimpleMonitor」「SimpleInterview」を開発、提供しています。銀行・クレジットカード会社・プラットフォーマーなどを中心に採用され、金融犯罪防止や業務生産性の向上に寄与しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101212/table/56_1_f8d3b0cfc7eb775352a8e75260d4e15a.jpg?v=202606250352 ]

※記載されている情報は発表時点のものであり、予告なく変更されることがあります