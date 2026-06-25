＜ ひんやり！冷やしておいしい ＞ 瀬戸内レモンを使用した 『レモンケーキ〔マスカルポーネ＆アーモンド〕』が【THE DROS】より7月1日（水）に、さらに美味しくなって登場！
株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都 港区)は、チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店【THE DROS（ザ・ドロス）】より、『レモンケーキ〔マスカルポーネ＆アーモンド〕』を2026年7月1日(水)から期間限定で発売いたします。
マスカルポーネとアーモンドを重ねた【THE DROS】らしいレモンケーキ
昨年、大好評いただいた『レモンケーキ〔マスカルポーネ＆アーモンド〕』が味わいに磨きをかけ、さらにおいしくなって今年も登場。
瀬戸内レモン※ピールの砂糖漬けを生地に練り込み、マスカルポーネのまろやかなコクとアーモンドの香ばしさを重ねたレモンケーキ。配合を見直すことで、生地をさらにしっとり、ふんわりとした口どけに仕上げました。レモンピールとアーモンドの食感が、心地よいアクセントを添えます。仕上げのグラサージュがレモンの風味を引き立て、軽やかな酸味を演出します。
「マスカルポーネのコク」「アーモンドの香ばしさ」「レモンの爽やかさ」の絶妙なハーモニーをお楽しみいただける、冷やしておいしい夏にぴったりの一品です。
東京駅土産や、夏の手土産にはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。さらにおいしくなった特製レモンケーキを、この機会に是非、お買い求めくださいませ。
※レモン中、瀬戸内産レモン87％使用
◆商品概要
【商品名】レモンケーキ〔マスカルポーネ＆アーモンド〕
【価 格】1,296円（税込）
【内 容】4個入
【発売日】2026年7月1日（水）
※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります
◆メディア関係者様へ
掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。
また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)
◆THE DROS 商品紹介
サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕
ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコ(※)をサンドしました。塩味がやさしく引き立てる、甘さとの繊細なバランスに仕上げたクッキーです。
(※)チョコレートコーチングを使用
9個入 1,404円（税込）
18個入 2,808円（税込）
27枚入 4,212円（税込）
フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕
クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの魅惑の逸品です。
（チーズパウダー中カマンベール75％以上使用）
5個入 1,296円(税込)
フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル〕
濃厚なゴルゴンゾーラと、皮付きヘーゼルナッツのナッティな味わいを詰め込んだフィナンシェ。バターの香りと百花蜜の甘みが一層深みのある味わいへと誘います。（チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60％以上使用）
5個入 1,296円(税込)
※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
◆THE DROS ブランドコンセプト
チーズの芳醇なコクと、ほのかな甘味。
木の実の華やかな味わいと、太陽のかおり。
ひとくち食べれば、みんなうっとり、
甘美な甘美なマリアージュ。
そのおいしさに誘われて、
鳥や動物、人間たちも集まって
今日もどこかで楽しい宴が始まる。
―THE DROS。
魅惑の味わい、神様からの贈り物。
◆店舗情報
THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店
東京都千代田区丸の内1丁目9-1
JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）
営業時間：8:00～22:00
※日・祝～21:00まで
※祝前日は22:00まで
※営業時間は変更となる場合がございます。
◆公式サイト
ホームページ ： https://sucreyshopping.jp/thedros(https://sucreyshopping.jp/thedros)
インスタグラム ： https://www.instagram.com/thedros_official/(https://www.instagram.com/thedros_official/)
◆会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、
オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、
ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、
フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、
キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、
フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ 、ソルトラ
バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ