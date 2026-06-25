＜ ひんやり！冷やしておいしい ＞ 瀬戸内レモンを使用した 『レモンケーキ〔マスカルポーネ＆アーモンド〕』が【THE DROS】より7月1日（水）に、さらに美味しくなって登場！

写真拡大 (全7枚)

株式会社シュクレイ


株式会社シュクレイ (代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都 港区)は、チーズと木の実を使ったプレミアムギフトスイーツ専門店【THE DROS（ザ・ドロス）】より、『レモンケーキ〔マスカルポーネ＆アーモンド〕』を2026年7月1日(水)から期間限定で発売いたします。


マスカルポーネとアーモンドを重ねた【THE DROS】らしいレモンケーキ

昨年、大好評いただいた『レモンケーキ〔マスカルポーネ＆アーモンド〕』が味わいに磨きをかけ、さらにおいしくなって今年も登場。



瀬戸内レモン※ピールの砂糖漬けを生地に練り込み、マスカルポーネのまろやかなコクとアーモンドの香ばしさを重ねたレモンケーキ。配合を見直すことで、生地をさらにしっとり、ふんわりとした口どけに仕上げました。レモンピールとアーモンドの食感が、心地よいアクセントを添えます。仕上げのグラサージュがレモンの風味を引き立て、軽やかな酸味を演出します。



「マスカルポーネのコク」「アーモンドの香ばしさ」「レモンの爽やかさ」の絶妙なハーモニーをお楽しみいただける、冷やしておいしい夏にぴったりの一品です。



東京駅土産や、夏の手土産にはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。さらにおいしくなった特製レモンケーキを、この機会に是非、お買い求めくださいませ。



※レモン中、瀬戸内産レモン87％使用



◆商品概要


【商品名】レモンケーキ〔マスカルポーネ＆アーモンド〕


【価 格】1,296円（税込）


【内　容】4個入


【発売日】2026年7月1日（水）







※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります



◆メディア関係者様へ


掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。


また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。


お問い合わせはこちら ＞(https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr)



◆THE DROS 商品紹介

サンドクッキー〔マスカルポーネ＆ヘーゼルナッツ〕



ヘーゼルナッツとプラリネ、沖縄宮古島の雪塩を練り込んだクッキー生地に、マスカルポーネ風味のチョコ(※)をサンドしました。塩味がやさしく引き立てる、甘さとの繊細なバランスに仕上げたクッキーです。


(※)チョコレートコーチングを使用



9個入 1,404円（税込）　　　　　


18個入 2,808円（税込）


27枚入 4,212円（税込）






フィナンシェ〔カマンベール＆レモン〕



クリーミーなカマンベールと、レモンの上品な酸味が織りなす、異国情緒あふれる味わいのフィナンシェ。レモンミンチの食感がアクセントの魅惑の逸品です。


（チーズパウダー中カマンベール75％以上使用）



5個入　1,296円(税込)






フィナンシェ〔ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル〕



濃厚なゴルゴンゾーラと、皮付きヘーゼルナッツのナッティな味わいを詰め込んだフィナンシェ。バターの香りと百花蜜の甘みが一層深みのある味わいへと誘います。（チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60％以上使用）



5個入　1,296円(税込)





※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。


◆THE DROS ブランドコンセプト


チーズの芳醇なコクと、ほのかな甘味。


木の実の華やかな味わいと、太陽のかおり。



ひとくち食べれば、みんなうっとり、


甘美な甘美なマリアージュ。



そのおいしさに誘われて、


鳥や動物、人間たちも集まって


今日もどこかで楽しい宴が始まる。



―THE DROS。


魅惑の味わい、神様からの贈り物。





◆店舗情報


THE DROS（ザ・ドロス）東京グランスタ店



東京都千代田区丸の内1丁目9-1


JR東日本東京駅構内地下1階（改札内）



営業時間：8:00～22:00


※日・祝～21:00まで
※祝前日は22:00まで


※営業時間は変更となる場合がございます。　　





◆公式サイト

ホームページ ： https://sucreyshopping.jp/thedros(https://sucreyshopping.jp/thedros)


インスタグラム ： https://www.instagram.com/thedros_official/(https://www.instagram.com/thedros_official/)


◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、


　　　　　　　オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、


　　　　　　 ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、


　　　　　　　フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、


キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、


フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ 、ソルトラ


バニスタ、シュシュ、ミリ ミリ