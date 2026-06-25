トレノケート株式会社「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」にトレノケートのAWS認定インストラクター4名が選出

トレノケート株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：早津 昌夫）は、あらゆる業界のお客様におけるAI活用により加速するビジネス変革を支援するため、生成AIとクラウド技術を備える認定技術者を拡大いたします。その取り組みにおいてこの度、弊社所属の【AWS認定インストラクターである高山裕司、山下光洋、久保玉井純、三浦美緒の4名】が、「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」を受賞したことを発表いたします。

「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のパートナープログラムであるAWS Partner Network（APN）に参加している企業に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」AWSエンジニアが表彰されます。今週幕張メッセにて開催されたAWS Summit Japan 2026においてAWSが発表したもので、当社の社員が認定されました。

トレノケートは2012年からAWS認定トレーニングを提供し、累計受講者数は4.3万人を突破。企業のクラウド人材育成を支援してきました。今回の選出は、当社インストラクター陣の継続的な学習と技術力、そして実践的なAWS人材育成への取り組みが評価されたものです。

Japan All AWS Certifications Engineersとは

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、APNに参加している会社に所属し、「AWS認定資格を全て保持している」AWSエンジニアの皆様を対象にした表彰プログラムです。こちら(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers-criteria/)のブログ記載のクライテリアを基準にAWS Japanでの審査を経て選出しています。

※参考：https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/

本選出が示す人材育成力とトレーニング価値

本選出は、AWS認定資格を全て保有する高度な専門性と最新技術への継続的なキャッチアップが評価されたものであり、当社のAWS人材育成の質を裏付ける重要な指標の一つです。

選出されたインストラクターは、日々の検証・実務知見・コミュニティ活動を通じて培った最新かつ実践的な知識をトレーニングへと還元しており、受講者は試験対策にとどまらない幅広い理解と、現場で活用できるスキルを効率的に習得することが可能です。これにより、当社のAWS認定トレーニングおよびAWS人材育成支援は、より高い専門性と即戦力人材の育成に直結する価値を提供しています。

Japan All AWS Certifications Engineers選出メンバーのご紹介

今回選出されたメンバーは以下の通りです。

高山 裕司（たかやま ゆうじ）｜Takayama Yuji高山 裕司（たかやま ゆうじ）プロフィール

独立系SIerにて約10年、システム設計・開発・運用に従事した後、外資系ソフトウェア企業でリードエンジニアおよびプロダクトマネジャーを歴任。現在はAWS認定インストラクターとして幅広いトレーニングを提供し、2021年「AWS Authorized Instructor Champion Best Numbers for Class Delivery and Students Trained」で1位、2023年「Best Course Delivery Coverage」で3位を受賞。JAWS-UGにも登壇。

高山 裕司 コメント

今年も全冠を達成し続けることができました。AWS認定インストラクターは、最新のAWSクラウドの情報を常にアップデートし続けることが必要であり、個人的には楽しみでもあります。その知識をベースに試験に合格することができているので、自分自身の自信にも繋がっています。新しい資格にもチャレンジし続けることを決して恐れない！

山下 光洋（やました みつひろ）｜Yamashita Mitsuhiro山下 光洋（やました みつひろ）プロフィール

毎年1,500名以上にAWS認定トレーニングを提供。「AWS Authorized Instructor Award」を日本で唯一3年連続受賞（2018-2020）し殿堂入り、2023年にも通算4回目を受賞。個人活動として「ヤマムギ」名義でブログやYouTubeで情報を発信、コミュニティの運営やスピーカーとしても精力的に活動。

山下 光洋 コメント

受講者様にご安心いただくため、また周辺技術もあわせて広く知ることで点と点をつなげて皆さまにお伝えし、自身も活用するため、その目的で受験できる試験は全て受けております。弊社AWS講師の認定試験費用は全て経費となるため、自身の理解度を試すチャレンジの意味も込めて、私は試験向けの勉強はいっさい行わずに受験するようにしております。その結果、全ての試験に合格できたことは、自身の知識が正しいことの証明となり、成功体験としても非常に嬉しいです！

久保玉井 純（くぼたまい じゅん）｜Kubotamai Jun久保玉井 純（くぼたまい じゅん）プロフィール

沖縄県在住。1995年より県内SIerにて営業から開発・インフラまで幅広く経験し、システム全体の管理に従事。2000年以降は専門学校グループで社内SEとしてインフラを担当し、2018年のAWS移行後は教育部門へ。ネットワークやセキュリティ、AWS分野の講師として高い合格実績を持ち、LinuC合格率向上など人材育成に貢献。

久保玉井 純 コメント

今年も表彰の機会をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。AWSは古い試験が引退し、新しい試験が登場する新陳代謝が活発で、その流れに乗れているのが嬉しく感じます。また私は他クラウドの講師も兼任しているからこそ、各サービスを比較・照合でき、知識に深みが出ると感じています。これからも楽しく学び、実践的に触りながら伝えていきますので、ぜひトレーニングでお会いしましょう！

三浦 美緒（みうら みお）｜Miura Mio三浦 美緒（みうら みお）プロフィール

外資系UNIXベンダーにて、UNIX中心のオープン環境における運用管理システムの提案・設計・構築に従事。その後、エンジニア育成の重要性を実感し現職へ。2002年よりLinux・OSS研修を担当し、2018年からAWS認定インストラクターとして活動。インストラクター歴20年以上。現在は人材教育コンサルタントとしてDX・クラウド人材育成を支援。

三浦 美緒 コメント

初受賞から毎年、「とりあえずあと1年」「次は厳しいかも」「モウムリ…」と思いながらも、なんとか更新を続けて4年連続で表彰をいただくことができました。今年、8年務めたAWS認定インストラクターを卒業しましたが、変わらず溢れるこのAWS愛を表明するために、やっぱり来年も更新を目指しているような気がします。

今後とも日々学び、研鑽してまいります。AWS人材育成のご相談をお待ちしております。

トレノケートのAWS認定トレーニングについて

トレノケートは、2012年に日本国内でいち早くAWS認定トレーニングの提供を開始し、これまでに累計4.3万人以上のITエンジニア・クラウド人材の育成を支援してきました。実務経験が豊富で、高い教育スキルを備えたAWS認定インストラクターが質の高い研修を提供しています。

その実績と高品質なトレーニング提供が評価され、AWSより、全世界のトップクラスのトレーニングパートナーに贈られる「AWS Global Training Partner of the Year」を2022年から2025年まで4年連続で受賞いたしました。

トレノケートは今後も、最先端の技術トレンドを捉えた実践的な学習機会を通じて、AI時代における企業のAWS・クラウド人材育成に貢献してまいります。

詳細は当社WebサイトのAWS研修（AWS認定トレーニング）(https://www.trainocate.co.jp/reference/aws/index.html?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260625&utm_campaign=pressrelease)をご確認ください。

【お問い合わせ】

https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx(https://www.trainocate.co.jp/gkinfo/form.aspx?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260625&utm_campaign=pressrelease)

【トレノケート株式会社 会社概要】

代表取締役社長：早津 昌夫

設立：1995年12月6日

本社所在地：東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー20・27階

事業内容：IT技術教育、ビジネススキル教育を中心とした人材育成業務

URL：https://www.trainocate.co.jp/(https://www.trainocate.co.jp/?utm_medium=referral&utm_source=prtimes20260625&utm_campaign=pressrelease)

＊掲載された社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。