株式会社アンチパターンのエンジニア 穴田竜大・内田隆が「2026 Japan AWS Top Engineers」に選出されました

株式会社アンチパターン

「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げる株式会社アンチパターン（本社：東京都港区、代表取締役：小笹 佑京、以下当社）は、アマゾン ウェブ サービス（以下AWS）による表彰プログラム「2026 Japan AWS Top Engineers」において、当社エンジニア 穴田竜大、内田隆が選出されたことをお知らせします。

また、内田隆は「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」にも併せて選出されました。

◆ 2026 Japan AWS Top Engineers 認定について

「Japan AWS Top Engineers」とは、AWS Partner Network（APN）に参加している会社に所属する AWS エンジニアを対象とした、日本独自の表彰プログラムです。

AWS に関する専門知識や経験を有し、AWS ビジネスの拡大につながる技術力を発揮した活動、または技術力を発揮した重要な活動・成果があるエンジニアを、AWS Japan が審査し選出しています。

・選出基準詳細はこちら

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers-criteria/



この度、当社エンジニアである穴田竜大、内田隆が「2026 Japan AWS Top Engineers」に認定されました。

当社は、SaaS 開発・運用・販売を支援する「SaaSus Platform」の提供をはじめ、AWS を活用した SaaS 開発支援、アーキテクティング、技術支援、エンジニア育成に取り組んでまいりました。

今回の認定は、当社エンジニアによる AWS 技術の活用・発信・顧客支援における取り組みが評価されたものと考えています。

・受賞者発表ページはこちら

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-top-engineers/

◆ 2026 Japan All AWS Certifications Engineers 認定について

「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、APN に参加している会社に所属し、対象となる AWS 認定資格をすべて保持している AWS エンジニアを対象とした表彰プログラムです。

・選出基準詳細はこちら

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers-criteria/

この度、当社エンジニアである内田隆が「2026 Japan All AWS Certifications Engineers」に認定されました。内田は「2025 Japan All AWS Certifications Engineers」にも選出されており、今回で2年連続の認定となります。

・受賞者発表ページはこちら

https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/

◆ 穴田竜大について

株式会社アンチパターン 穴田竜大

株式会社アンチパターン 穴田竜大

学生時代より大学生向けプログラミング学習コミュニティPOSSEにてプログラミング、アーキテクティング、エンジニア教育の仕組みづくり・マネジメントに取り組む。

2024年、「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」という理念に強く共感し、株式会社アンチパターンへ新卒入社。

現在は、エンタープライズ企業を含むお客様へ、SaaSus Platformを用いたSaaS開発の支援、AWSのアーキテクティング、トレーニングなどを中心に活動。

◆ 内田隆について

株式会社アンチパターン 内田隆

株式会社アンチパターン 内田隆

新卒にてクラウド環境のインフラ構築、運用・保守を経験。その後、フリーランスとしての活動を経て株式会社アンチパターンへ参画。

現在はマルチテナントSaaSの開発・運用・販売を支援する自社プロダクト「SaaSus Platform」の開発・SREメンバーとして活動。

今後も、AWS 技術の活用・実践を通じて、お客様の SaaS 開発および事業成長を支援してまいります。

◆株式会社アンチパターンについて

当社は「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げるスタートアップ企業です。理念実現に向け、ソフトウェア開発支援や内製化支援、ならびにソフトエンジニアの教育事業や採用事業を展開しています。

◆「SaaSus Platform」とは

SaaSus Platform は、SaaS 開発/運用/販売を支援する SaaS です。SaaS の開発期間の短縮や運用効率の向上、販売プロセスの自動化をご支援いたします。

【公式サイト】https://saasus.io/

【提供機能】

・マルチテナント SaaS の認証

・ユーザー管理

・テナント管理

・役割（ロール）管理

・料金プラン管理機能

・請求処理 Stripe 連携機能

・PHP、TypeScript、Java、Go、Python、C# のSDKを公開

・Amazon EventBridge 連携機能

・行動履歴ログ機能

・SaaSインフラ管理機能

・Smart API Gateway機能

・SaaSus API MCP Server 機能

・Smart MCP Server 機能

◆「AWS Marketplace 掲載支援サービス」とは

AWSアドバンストティアパートナー及び、SaaSコンピテンシーパートナーとして、お客様のSaaS製品をAWS Marketplaceにスムーズに掲載するためのサービスを提供しています。SaaS 提供事業者として、自社 SaaS 製品を掲載した経験と実績に基づいたノウハウで、 AWS Marketplace へ掲載できる状態のプロダクト開発を支援し、販路拡大に寄与いたします。

【公式サイト】https://anti-pattern.co.jp/services/support-for-aws-marketplace-listing

◆「engineed」とは

engineed は、AWS を活用できるエンジニア向けのマッチングプラットフォームです。エンジニアに対して実業務に近い要件を盛り込んだ実技試験を提供し、スキルを可視化、その結果をもとに企業がエンジニアにスカウトできる仕組みを提供することで、AWS エンジニアのさらなる活躍の場を広げてまいります。

【公式サイト】https://info.engineed.io/engineer/

◆「CloudDriver」とは

CloudDriver は、AWS エンジニアのスキル可視化・実力向上を実現する、模擬プロジェクト型スキルアップサービスです。これまで研修やOJTでは補いきれなかった実践経験を、模擬プロジェクト型試験を通じて積んでいただけます。それにより、お客様社内の AWS エンジニアの実力向上を促します。

【公式サイト】https://clouddriver.net/

◆株式会社アンチパターン

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目15－9 MINOWA表参道3階

創業：2019年7月

代表者：代表取締役 小笹佑京

事業内容：システム開発事業、コワーキングスペース運営、エンジニアマッチング事業

認証：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)

JIS Q27001:2014(ISO/IEC 27001:2013) 認証番号 IS 794005

URL：https://anti-pattern.co.jp/

X：https://x.com/antipatterninc