【本格的な夏に向けて】『ELFBAR ICE KING 25K』がこれからの季節に大活躍！自分好みの″氷結感″にカスタマイズできるクール度調整機能搭載VAPE

Vapesourcing Japan

世界中のベイパーから支持を集めるVAPEブランド「ELFBAR（エルフバー）(https://vapesourcing.jp/elf-bar.html)」の販売店であるVapesourcing Japan(https://vapesourcing.jp/)は、現在人気上昇中の使い捨て電子タバコ『ELFBAR ICE KING 25K（エルフバー・アイスキング 25K）』の特設キャンペーンを2026年6月25日より開催いたします。

日頃のご愛顧への感謝を込めて、公式オンラインストアにてご利用いただける期間限定の特別割引クーポンを配布いたします。

近年、使い捨てVAPE市場では「長寿命化」と「フレーバー体験の向上」が重要なトレンドとなっています。その中でELFBAR ICE KING 25Kは、大容量設計とクール度調整機能を融合し、よりパーソナライズされた吸引体験を提供する新世代デバイスとして注目を集めています。

■ 夏のVAPEライフをより快適にする『ELFBAR ICE KING 25K』の特長

vapesourcing.jp【1】クール度（氷結レベル）調整機能を搭載

本製品最大の特長は、ボタン操作でメンソールの強さを5段階に調整できるクール度調整機能です。

屋外レジャーや暑い季節には強い清涼感を楽しみたい時に、室内やリラックスタイムには穏やかな清涼感を楽しみたい時に、シーンや好みに合わせて自由に調整できます。

従来の使い捨てVAPEにはなかった、新しいフレーバー体験を提供します。

【2】最大25,000パフ対応＆スマートディスプレイ搭載

20mlの大容量リキッドと850mAhバッテリーを搭載し、最大約25,000回の吸引が可能です。

長期旅行やアウトドア、フェスイベントなどにも適しており、頻繁な交換や持ち運びの負担を軽減します。

また、本体前面には液晶ディスプレイを搭載。

・リキッド残量

・バッテリー残量

をリアルタイムで確認できるため、外出先でも安心して使用できます。

※吸引回数はメーカー公称値であり、使用環境や吸引方法によって異なります。

【3】トリプルメッシュコイルによる安定したフレーバー再現

最先端のトリプルメッシュコイルを採用。

リキッドを効率よく加熱することで、フレーバー本来の味わいをより豊かに引き出します。

吸い始めから終盤まで安定した風味を楽しめる設計となっています。

【4】ニコチン1％（10mg）のバランス設計

ニコチン濃度は1％（10mg）に設定。

強すぎる刺激感を抑えながら、スムーズな吸引感と満足感のバランスを追求しています。

■ 全9種類のフレーバーラインナップ

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クール度調整機能と相性の良いフレーバーを厳選しました。

【フルーツ系】

・シャインマスカット

・スイカ

・ウォーターメロンアイス

・パイナップルアイス

・パッションフルーツ

【リフレッシュ・ティー系】

・ジャスミングリーンティー

・ユズ茶

【ミント・フレッシュ系】

・ミント

・コーラアイス

おすすめの楽しみ方として、「ジャスミングリーンティー」や「ユズ茶」は低いアイスレベル（0～1）で香りや風味をゆっくり楽しむことができ、「ウォーターメロンアイス」などのフレーバーは高いアイスレベル（4）でより強い清涼感を体感できます。



アイスレベルの調整により、フレーバーごとに異なる味わいの変化を楽しめる点も本製品の特徴です。

■ 製品仕様

製品名：ELFBAR ICE KING 25K

吸引回数：最大約25,000パフ

ニコチン濃度：1％（10mg）

リキッド容量：20ml

バッテリー容量：850mAh

充電方式：USB Type-C

搭載コイル：トリプルメッシュコイル

■ 期間限定・特別割引クーポン

より多くの方に「ELFBAR ICE KING 25K」をご体験いただくため、公式ストアでご利用いただける期間限定の特別クーポンをご用意いたしました。

クーポンコード：PRELFBAR(https://vapesourcing.jp/elfbar-ice-king-25k.html)

特典内容：ご注文総額より10％OFF

有効期限：2026年12月31日 23:59まで

ご利用方法：公式ストア決済画面にてクーポンコードをご入力ください。

商品ページ：

https://vapesourcing.jp/elfbar-ice-king-25k.html

■ Vapesourcing Japanについて

vapesourcing.jp

Vapesourcing Japanは2014年創業のグローバルVAPE専門通販サイトです。

使い捨て電子タバコ、ポッド型デバイス、リキッド、関連アクセサリーなど幅広い製品を取り扱い、世界中で人気のVAPEブランド製品を提供しています。

当店取扱製品はすべて正規流通ルートから仕入れた正規品です。

また、日本語によるカスタマーサポート体制を整え、初めてVAPEをご利用される方にも安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

【新規会員様限定】

初回注文時に利用できる800円OFFクーポンをご用意しております。

クーポンコード：OFF800

対象：Vapesourcing Japanでの初回ご注文

公式サイト：

https://vapesourcing.jp/