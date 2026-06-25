鈴木みのりさん（両部）＆安野希世乃さん（2部のみ）をゲストに迎え、津田美波さんによる番組『津田のラジオっだー！！』のイベントを2026年8月8日に開催！ 現在、参加チケット一般抽選受付中!!

株式会社アニメイトホールディングス

声優の津田美波さんがパーソナリティを務め、津田さんの最近の出来事を気ままに語ったり、リスナーから集めたお便りに突っ込んだりしつつ、ほのぼのと楽しいひと時をお送りしている番組『津田のラジオっだー！！』が、今年2回目のイベントを開催します！

会場はアニメイト池袋本店 B2Fにある多目的ホールアニメイトシアター。

イベントは2回公演で、第1部は13:30開演、第2部は17:00開演。

また、ゲストとして1部、2部の両部に鈴木みのりさん、2部に安野希世乃さんにご出演いただきます。

参加チケットは現在、一般抽選受付中です！

チケットページはこちら【抽選受付は2026年7月12日(日) 23:59まで】

https://livepocket.jp/e/daaaaa88

(C) MARINE ENTERTAINMENT

チケットはグッズ付きチケットと一般チケットの2種類。イベント内で行う企画やイベントグッズの情報等は、今後の番組内もしくは番組公式Xにて随時おしらせして参ります。是非、番組公式チャンネル（https://ch.nicovideo.jp/daaaaa2(https://ch.nicovideo.jp/daaaaa2)）を聞きながら楽しみにお待ち下さい！

◆イベント情報◆

津田のラジオっだー!!イベント2026夏（仮）

【開催日時】

開催日：2026年8月8日（日）※2回公演

・第1部 開場13:00／開演13:30

・第2部 開場16:30／開演17:00

【出演】

津田美波、鈴木みのり（両部ゲスト）、安野希世乃（2部ゲスト）

【場所】

アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）

⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/

【チケット価格】

１. グッズ付きチケット

金額 9,000円（税込）

冷感フェイスタオル（１部、２部で色違い）付きのチケット

※グッズは当日会場にてお渡し致します。

２. 一般チケット

金額 6,600円（税込）

※上記１.のチケットより後方のお席となります。

【チケット（抽選受付）】

チケット受付：～2026年7月12日(日) 23:59まで

※注意事項・詳細は、チケットページにてご確認下さい。

⇒ https://livepocket.jp/e/daaaaa88

(C) MARINE ENTERTAINMENT

◆関連情報◆

【関連サイト】

『津田のラジオっだー！！』公式HP

⇒ https://www.marine-e.net/sp/daaaaa/

『津田のラジオっだー！！』公式X

⇒ https://x.com/danoraji

『津田のラジオっだー!!イベント2026夏（仮）』チケットページ

⇒ https://livepocket.jp/e/daaaaa88

【著作権表記】

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