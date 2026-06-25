鈴木みのりさん（両部）＆安野希世乃さん（2部のみ）をゲストに迎え、津田美波さんによる番組『津田のラジオっだー！！』のイベントを2026年8月8日に開催！ 現在、参加チケット一般抽選受付中!!
声優の津田美波さんがパーソナリティを務め、津田さんの最近の出来事を気ままに語ったり、リスナーから集めたお便りに突っ込んだりしつつ、ほのぼのと楽しいひと時をお送りしている番組『津田のラジオっだー！！』が、今年2回目のイベントを開催します！
会場はアニメイト池袋本店 B2Fにある多目的ホールアニメイトシアター。
イベントは2回公演で、第1部は13:30開演、第2部は17:00開演。
また、ゲストとして1部、2部の両部に鈴木みのりさん、2部に安野希世乃さんにご出演いただきます。
参加チケットは現在、一般抽選受付中です！
チケットページはこちら【抽選受付は2026年7月12日(日) 23:59まで】
https://livepocket.jp/e/daaaaa88
(C) MARINE ENTERTAINMENT
チケットはグッズ付きチケットと一般チケットの2種類。イベント内で行う企画やイベントグッズの情報等は、今後の番組内もしくは番組公式Xにて随時おしらせして参ります。是非、番組公式チャンネル（https://ch.nicovideo.jp/daaaaa2(https://ch.nicovideo.jp/daaaaa2)）を聞きながら楽しみにお待ち下さい！
◆イベント情報◆
津田のラジオっだー!!イベント2026夏（仮）
【開催日時】
開催日：2026年8月8日（日）※2回公演
・第1部 開場13:00／開演13:30
・第2部 開場16:30／開演17:00
【出演】
津田美波、鈴木みのり（両部ゲスト）、安野希世乃（2部ゲスト）
【場所】
アニメイトシアター（東京都豊島区東池袋1-20-7 アニメイト池袋本店 B2F）
⇒ https://www.animate.co.jp/ex/ikebukuro2023/theater/
【チケット価格】
１. グッズ付きチケット
金額 9,000円（税込）
冷感フェイスタオル（１部、２部で色違い）付きのチケット
※グッズは当日会場にてお渡し致します。
２. 一般チケット
金額 6,600円（税込）
※上記１.のチケットより後方のお席となります。
【チケット（抽選受付）】
チケット受付：～2026年7月12日(日) 23:59まで
※注意事項・詳細は、チケットページにてご確認下さい。
⇒ https://livepocket.jp/e/daaaaa88
(C) MARINE ENTERTAINMENT
◆関連情報◆
【関連サイト】
『津田のラジオっだー！！』公式HP
⇒ https://www.marine-e.net/sp/daaaaa/
『津田のラジオっだー！！』公式X
⇒ https://x.com/danoraji
『津田のラジオっだー!!イベント2026夏（仮）』チケットページ
⇒ https://livepocket.jp/e/daaaaa88
【著作権表記】
(C) MARINE ENTERTAINMENT