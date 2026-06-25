クルミッ子と蜜柑、おどろきの出会い！蜜柑クルミッ子 8個入

株式会社鎌倉紅谷

和洋菓子の製造販売を行う株式会社鎌倉紅谷（所在地：神奈川県鎌倉市/代表取締役：有井宏太郎 ）は、2026年7月20日(月・祝)より順次、「蜜柑クルミッ子 8個入」を発売します。鎌倉紅谷 一部直営店舗（抽選販売／事前WEB受注）、一部百貨店WEB販売、および鎌倉紅谷 公式オンラインショップ（抽選販売会）にて販売する他、7月31日(金)～8月9日(日)ジェイアール名古屋タカシマヤで開催される催事「2026 アムール・デュ・ガトー ～夏のスウィーツ大好き！～」でも販売いたします。

商品詳細とこだわり

「蜜柑クルミッ子 8個入」

鎌倉紅谷の代表商品「クルミッ子」では、これまでコラボレーション企画において他社様の商品の要素を取り入れた限定フレーバーを開発してまいりましたが、今回は初の鎌倉紅谷独自開発フレーバーとなります。

クルミと自家製キャラメルを、温州みかんを使用したジャムと蜜柑風味の生地で挟み焼き上げました。

クルミのほろ苦さとキャラメルのほどよい甘さに、蜜柑の酸味と爽やかさが絶妙なバランスで重なり合い、蜜柑の香りが心地よい余韻となって口の中に広がります。

蜜柑クルミッ子「蜜柑クルミッ子 8個入」パッケージのこだわり

パッケージには、蜜柑をイメージしたみずみずしいオレンジ色で夏らしいストライプラインを施し、全体に淡い色合いで蜜柑のイラストを散りばめました。

スリーブからのぞくイラストには、蜜柑から登場する子リスくんの姿が。スリーブの表面、裏面、個包装フィルムで異なるリスくんのイラストにもご注目ください。

「蜜柑クルミッ子 ８個入」パッケージ「蜜柑クルミミ 7個入」も登場

「蜜柑クルミッ子」をカットした際にできる切れ端（ミミ）の部分を詰めました。通常の「蜜柑クルミッ子」よりも生地部分が多い、また違った味わいをご賞味いただけます。

※「蜜柑クルミミ 7個入」は一部直営店舗および一部百貨店WEB販売限定。

商品名／税込価格

「蜜柑クルミミ ７個入」

●蜜柑クルミッ子 ８個入／2,322円

●蜜柑クルミミ 7個入／1,274円

販売概要

〈抽選販売／後日店頭受取〉

●2026年7月20日（月・祝）午前10時～

・八幡宮前本店 ※「蜜柑クルミッ子 8個入」のみ

・小町横路店

⇒両店舗とも、「鎌倉紅谷 店頭予約販売」サイト(https://reserva.be/kamakurabeniya9635_retail/aikotoba)（2026年7月6日（月）10時公開予定、事前会員登録・事前カード決済）よりお申し込みください。

［お渡し］

8月3日（月）～8月11日（火・祝）各店舗にて



〈事前WEB受注／後日店頭受取〉

・横浜高島屋店(https://beniya-ajisai.co.jp/shop/yokotaka/) ※セット販売のみ。

［受注期間］

高島屋オンラインストア(https://www.takashimaya.co.jp/shopping/)にて

2026年7月20日（月・祝）午前10時～

［お渡し］

8月5日（水）～8月11日（火・祝）地下一階Foodies’ Port1〈鎌倉紅谷〉にて



・伊勢丹新宿店(https://beniya-ajisai.co.jp/shop/isetan-shinjuku/) ※「蜜柑クルミッ子 8個入」2個セットのみ

［受注期間］

三越伊勢丹オンラインストア(https://www.mistore.jp/shopping)にて

エムアイカード会員先行：2026年7月20日（月・祝）午前10時～

一般：2026年7月22日（水）午前10時～

［お渡し］

2026年8月4日（火）～8月12日（水）本館地下一階フードサービスカウンターにて



〈WEB販売〉

●2026年7月20日（月・祝）午前10時～

・日本橋三越本店（三越伊勢丹オンラインストア）(https://www.mistore.jp/shopping/search-word/list?q=%E9%8E%8C%E5%80%89%E7%B4%85%E8%B0%B7)

・阪急うめだ本店（阪急百貨店オンラインストア）(https://web.hh-online.jp/hankyu-food/shop/index.html?shoptype=1&cid=fds_beniya&stm=1)

・MOO:D MARK by ISETAN（ムードマーク バイイセタン）(https://web.hh-online.jp/hankyu-food/shop/index.html?shoptype=1&cid=fds_beniya&stm=1)

※いずれもセット販売のみ。



〈抽選販売会〉

●2026年7月20日（月・祝）午後15時～

鎌倉紅谷 公式オンラインショップ

(https://www.kamakurabeniya.com/blogs/news/mikankurumi_2026_pre)※「蜜柑クルミッ子 8個入」のみ

※詳細は2026年7月9日（木）に公開予定です。



〈催事・店頭販売〉

●2026年7月31日（金）～8月9日（日）

ジェイアール名古屋タカシマヤ

「2026 アムール・デュ・ガトー ～夏のスウィーツ大好き！～」

(https://amour.jr-takashimaya.co.jp/2026s/)

【ご案内】

※2商品ともに、冷蔵でのお渡し・お届けとなります。

※一人でも多くのお客様に手に取っていただけるよう、下記の通り個数制限を設けさせていただきます。

［店舗］

●蜜柑クルミッ子 8個入：お一人様2点まで

●蜜柑クルミミ 7個入：お一人様3点まで

［鎌倉紅谷 公式オンラインショップ］

●蜜柑クルミッ子 8個入：お一人様2点まで

鎌倉紅谷について

1954年10月、和菓子職人の初代と洋菓子職人の2代目が、鎌倉市雪ノ下一丁目十二番四号の北条泰時小町邸跡地（現在の本店所在地）に、「常においしさを追求し続ける」という理念のもと創業しました。

これからも「『 おいしい 』 の先にある気持ちを一番大切にするお菓子屋」として「笑顔」と「しあわせ」づくりに貢献してまいります。

◆鎌倉紅谷 公式サイト https://beniya-ajisai.co.jp/

◆鎌倉紅谷 公式オンラインショップ https://www.kamakurabeniya.com

代表商品「クルミッ子」