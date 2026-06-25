あなたの″推し方″は何タイプ？全16タイプでわかる新コンテンツ「推し活タイプ診断」を公開

株式会社YOAKE entertainment

株式会社YOAKE entertainment（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森山聡太、以下「当社」）は、主催するアイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION Supported by TGC」の公式アプリ「IRC APP」内にて、自身の「推し活スタイル」を診断できる新コンテンツ「推し活タイプ診断」を公開いたしました。登録不要・無料で全14問の質問に答えるだけで、一人ひとり異なる推し活スタイルを全16タイプの中から判定します。診断結果は、タイプごとのオリジナルキャラクターとともに表示され、SNSへ簡単にシェアすることが可能です。

■背景

「推し活」という言葉が広く浸透した今も、その“かたち”は人の数だけあります。ライブ会場で声を枯らす人も、自室でひっそりと配信を見守る人も、SNSに想いを発信し続ける人も、それぞれが、自分なりの愛し方で推しと向き合っています。

しかし、自分がどんなスタイルで推しを応援しているか、改めて言葉にする機会はなかなかありません。当社は、ファン一人ひとりの推し活スタイルを可視化し、「自分はこういう推し方をするんだ」という発見と、ファン同士が語り合えるきっかけをつくりたいという思いから、「推し活タイプ診断」を企画・設計・開発しました。

■「推し活タイプ診断」とは

14の設問に回答するだけで、推しの対象やジャンルを問わず、一人ひとり異なる“推しへの向き合い方”を16のタイプに分類できます。推し活における「行動スタイル」・「発信スタイル」・「価値観」・「距離感」という4つの視点から深層心理を紐解き、直感的に理解しやすい4文字のアルファベットコードで算出します。診断結果には、個性を象徴するオリジナルキャラクターとキャッチコピーが添えられ、自分だけのスタイルを視覚的にも楽しめます。

今すぐ診断する（登録不要・無料）：

https://app.idolrunwaycollection.jp/ja/oshi-type(https://app.idolrunwaycollection.jp/ja/oshi-type?utm_source=oshi&utm_medium=jppress&utm_campaign=20260625_ev000090)

■全16タイプ一覧

あなたのスタイルはどれ？ 個性豊かな全16タイプの診断結果をご紹介します。

FOBN（ぞっこんメガホン）FOBD（人間ペンライト）FOCN（カーニバル幹事）FOCD（毎日凱旋公演）FSBN（全愛貯蔵庫）FSBD（界隈のラスボス）FSCN（ハピらぶキャッチャー）FSCD（微笑み地蔵）HOBN（無償広告代理店）HOBD（バズ聖火ランナー）HOCN（推しログに願いを）HOCD（もう一つの公式）HSBN（匿名スポンサー）HSBD（海底ランタン）HSCN（脳内プラネタリウム）HSCD（見守り邸領主）

■ご利用方法

「推し活タイプ診断」は、登録なし・無料でどなたでもご利用いただけます。診断結果は、タイプ名・コード・キャッチコピー・オリジナルキャラクターとともに、SNS（X、Instagram 等）に投稿・シェアすることができます。ハッシュタグ「＃推し活タイプ診断」を通じて、同じタイプのファンとのつながりも広がります。

また、当サービスに会員登録（無料）いただくと、16タイプそれぞれの特性を分析し、波長の合うタイプを3つの切り口で導き出す「相性診断機能」をご利用いただけます。

ライブやイベントとはひと味違うかたちで“推し活”そのものを楽しめる「推し活タイプ診断」。ぜひこの機会に、あなたの推し活スタイルを診断してみてください。

『推し活タイプ診断』公式サイト：

https://app.idolrunwaycollection.jp/ja/oshi-type(https://app.idolrunwaycollection.jp/ja/oshi-type?utm_source=oshi&utm_medium=jppress&utm_campaign=20260625_ev000090)

■「IDOL RUNWAY COLLECTION Supported by TGC」について

本機能を搭載した当サービスは、当社が主催するアイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION Supported by TGC」（IRC）の公式サービスです。本年は、初となるAUTUMN/WINTER公演を「GROWTH」というシーズンテーマを掲げて、9月20日(日)に横浜アリーナにて開催いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135510/table/36_1_88e5fc8b70ac162b84b67358200e0a10.jpg?v=202606250352 ]

【IDOL RUNWAY COLLECTION とは】

IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）は、アイドルとファッションの融合を実現するイベント。2023年以来、4度目の開催となります。

ガールズアイドル文化の発展に伴い、アイドルのファッション性への注目度が高まり、異性だけでなく同性からの支持を強くもつグループも増える昨今。同性である女性が来場しやすく、楽しむことができるイベントを作るとともに、ジャパニーズアイドルカルチャーを支えるアイドルにとっても、様々な魅力を国内だけでなく世界にも発信、活躍の場をさらに広げていくことを目的に、TGCの協力を得て本イベントを開催しております。

＜オフィシャルサイト＞

https://idolrunwaycollection.jp/

【株式会社YOAKE entertainment とは】

株式会社YOAKE entertainmentは、エンターテインメント領域において新しい挑戦を続けるアソビシステム株式会社（代表取締役 中川悠介／東京都渋谷区）、株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（代表取締役 矢嶋健二／東京都渋谷区）、株式会社W TOKYO（代表取締役 村上範義／東京都渋谷区）、株式会社Y&N Brothers（代表取締役 秋元伸介／東京都千代田区）らが集まり、合弁会社として設立いたしました。

エンターテインメント業界で数多くの功績を残し、今もなお第一線で活躍する秋元康氏を総合プロデューサーとして迎え、取締役には日本を代表するブロックチェーン起業家の渡辺創太氏と各社の代表者が就任し、テクノロジーを活用したグローバルなエンターテインメントプロジェクトを展開しています。

＜コーポレートサイト＞

https://yoake-entertainment.jp/