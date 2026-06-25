アクアイグニス仙台の全面リニューアルに伴い、新エリア「Digital Fun Park」にARアクティビティ「HADO」導入決定

株式会社meleap

株式会社meleap（本社：東京港区、代表取締役：福田浩士）は、アクアイグニス仙台（宮城県仙台市藤塚地区）の全面リニューアルに伴い、Fun株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：藤野道哉）が新たに展開する「Digital Fun Park（デジタルファンパーク）」内に、ARアクティビティ「HADO（ハドー）」が導入されることをお知らせします。

「Digital Fun Park」は、デジタル技術を活用した体験型コンテンツを通じて、子どもから大人まで楽しめる新たなエンターテインメントエリアとして誕生します。2026年7月16日（木）にプレオープン、7月17日（金）に本オープン予定です。

プラン・料金・キャンペーン・予約受付に関する最新情報は、Digital Fun Park公式LINEにて順次公開してまいります。

公式LINEはこちら(https://line.me/R/app/2010466070-v7t6VPyv?type=app&b=4632&v=21048&_platform=line&ref=dfpsendaiHP)

アクアイグニス仙台に誕生する新エリア「Digital Fun Park」

アクアイグニス仙台（宮城県仙台市若林区藤塚）は、地域の未来を創る「治・食・育」の複合施設です。天然温泉や食、地域の魅力に触れられる施設として、多くの来場者に親しまれてきました。

今回の全面リニューアルでは、第1弾「OCHACCO」「Rebornハウス」（2026年4月21日オープン）、第2弾「FUJITSUKA Table」（2026年7月1日オープン予定）に続き、新たに新感覚の次世代体験型施設「Digital Fun Park」をオープンします。

当社が地域の賑わい創出に向けたコンセプトとして掲げる「治する、食する、育む」のうち、”育む”を軸にさらに発展させていくために、最先端の技術も取り入れながら、未来につながる新しい文化を創出する場所として生まれ変わります。

ARアクティビティ「HADO」について

HADO（ハドー）は『アニメや漫画の世界を実現したい』そんな想いから生まれた次世代アクティビティです。自らの手でエナジーボールを放ったり、シールドを展開したりしながら対戦します。

ルールはシンプルでわかりやすく、運動経験や年齢に関係なく楽しめる一方で、チームでの作戦やコミュニケーションが勝敗を左右する奥深さもあります。

「HADO」は日本発のコンテンツとして世界40以上の国と地域に広がっています。スポーツとして、ゲームとして、体育や探究学習などの教育現場での体験型コンテンツとして、また社会人のチームビルディングアクティビティとして、さまざまなシーンで活用されています。

プロジェクションマッピング「IMMERSIA」（イマーシア）も導入予定

「Digital Fun Park」では、HADOに加えて、プロジェクションマッピングを活用した没入型コンテンツ「IMMERSIA（イマーシア）」も展開予定です。

光や映像によって空間そのものを演出することで、来場者は非日常の世界観を体験できます。

HADOのように身体を動かすアクティブな体験と、IMMERSIA（イマーシア）のように映像空間に没入する体験を組み合わせることで、子どもから大人まで楽しめる新しいデジタルエンターテインメントエリアを目指します。

Fun株式会社 藤野氏 コメント

HADOやIMMERSIA（イマーシア）を通じて、子どもから大人まで、家族や友人同士で楽しめる新しい時間を提供してまいります。温泉や食とあわせて、アクアイグニス仙台で過ごす一日がより豊かなものになるよう、地域の皆さまに親しまれるエリアを目指します。

施設概要

- 名称：アクアイグニス仙台- 所在地：宮城県仙台市若林区藤塚字松の西33-3- 新エリア名：Digital Fun Park（デジタルファンパーク）- プレオープン日：2026年7月16日（木）- 本オープン日：2026年7月17日（金）- 導入コンテンツ：HADO ARENA DIGITAL FUN PARK仙台IMMERSIA（イマーシア）- 店舗ページ：https://hado-official.com/hado-arena/store/digitalfnupark-sendai/- 予約（Digital Fun Park公式LINE）：公式LINEはこちら(https://line.me/R/app/2010466070-v7t6VPyv?type=app&b=4632&v=21048&_platform=line&ref=dfpsendaiHP)

プラン・料金・キャンペーンなどの最新情報は、Digital Fun Park公式LINEにて随時公開してまいります。

その他イベント情報

HADOが仙台各地で体験可能です！詳しくは各WEBサイトをご確認ください。

■仙台放送 みやぎ元気祭り２０２６

日程：8/1~8/2

HP：https://www.ox-tv.co.jp/genki-fes/

■イオンモール 仙台上杉

日程：8/9～10

HP：https://sendaikamisugi.aeonmall.com/

アクアイグニス仙台について

「アクアイグニス仙台」は、仙台市集団移転跡地利活用事業、宮城県沿岸部交流人口拡大モデル施設整備事業として、2022年4月にオープンした複合商業施設です。地下1,000mの大深度から湧出する天然温泉、地元農産物を販売するマルシェ、こだわりのカフェやカジュアルダイニング、研修・交流の場となるコミュニティ空間、最先端技術を取り入れた体験型施設を展開し、「治・食・育」で地域の未来を創ります。

所在地： 宮城県仙台市若林区藤塚字松の西33-3

TEL : 022-355-2181

HP: https://aquaignis-sendai.jp/

さらにHADOを楽しむ！作戦で盛り上がる「スキルセット」

HADOの魅力は、身体を動かしてエナジーボールを撃ち合う爽快感だけではありません。

試合前には、プレイヤーごとに能力をカスタマイズできる「スキルセット」があります。

エナジーボールの速さ、大きさ、チャージの速さ、シールドの枚数などを、自分のプレイスタイルに合わせて調整できます。

親子や友達同士で「誰が攻める？」「誰が守る？」と作戦を立てながら楽しめます。

運動が得意な人だけが活躍するのではなく、チームの作戦や声かけで勝敗が変わるのがHADOの面白さです。

会社概要

会社名：Ｆｕｎ株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区二日町2-22

代表者：藤野 道哉

事業内容：教育事業・デジタルコンテンツ運営・AIカメラコンサルティング・サードプレイス創出・SNS運用・動画制作・その他関連事業

公式サイト：https://www.funco.info/

会社名：株式会社meleap

所在地：東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場 5F

代表者：福田 浩士

事業内容：ARスポーツ「HADO」の開発・運営、イベント企画・運営、店舗展開、ライセンス展開

公式サイト：https://meleap.com/jp

本件に関するお問い合わせ

株式会社meleap

メール：info@meleap.com

お問い合わせフォーム：https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp/contac