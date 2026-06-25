日向坂46・FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・≒JOY 人気アイドルグループが集結する豪華出演者第1弾が解禁！『IRC 2026 A/W』9月20日(日)横浜アリーナにて開催決定

アソビシステム株式会社

東京ガールズコレクション（以下、TGC）の協力のもと開催している“新時代ガールズイベント”『IDOL RUNWAY COLLECTION』（アイドルランウェイコレクション）は、初の年2回開催が決定し、2026年9月20日(日)に横浜アリーナにて『第4回 IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Supported by TGC』（以下、IRC 2026 A/W）を開催いたします。

この度、注目の豪華出演者によるライブパフォーマンスに加え、IRCでしか見ることのできない人気アイドルたちによる「スペシャルファッションステージ」の実施が決定いたしました。アイドルカルチャーとファッションが融合する、IRCならではの唯一無二のスペシャルステージにぜひご期待ください。

6月25日(木)11:30より、公式サービスにてサービス会員先行チケットの申込受付を開始いたします。詳細は公式サービスおよび公式サイトをご確認ください。

※公式サービス会員先行の申込にはIRC公式サービスへの会員登録が必要となります。

本イベントは、前回に引き続き、アソビシステム株式会社、株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）、株式会社W TOKYO、株式会社Y&N Brothersらの合弁会社として設立した、株式会社YOAKE entertainment（ヨアケ エンターテインメント、以下 YOAKE entertainment）が主催いたします。

従来の「IRC」が持つ魅力を大切に継承しながら、YOAKE entertainmentを構成する各社が培ってきたノウハウを結集し、アイドルとファッションが織りなす唯一無二の世界観をさらに進化させてまいります。

スポットライトを浴びるアイドルと、熱狂で会場を満たすファン。そのすべてが交わる“日本の推し活文化”という唯一無二の体験を、このランウェイから世界へ発信していくIRCは、今回新たなイベントビジョンとして『GO GLOBAL』を掲げてまいります。

ジャパニーズアイドルカルチャーを世界へ発信するプラットフォームとして、『GO GLOBAL』というビジョンのもと、新たな熱狂と感動を創出してまいります。

「このランウェイから、世界へ。」それぞれの「GROWTH」がはじまる。

本開催で4回目を迎えるIRCは、アイドルとファッションが融合する国内最大級のイベントとして、出演するアイドル、多くのファンとともに歩みを重ねてきました。

そして、世界へ羽ばたくためにいま必要なのは、IRCに関わる一人ひとりが成長を重ねていくこと。その想いを込め、IRC 2026 A/Wのテーマを「GROWTH」といたしました。

ランウェイでアイドルがこれまで見せたことのない装いに挑戦すること。ステージから届けられるパフォーマンスが誰かの心を動かすこと。そして、会場に集うファンから画面の向こうの視聴者までが、一つの熱狂を共有すること。

IRCで生まれる新たな表現は、アイドルにとって次なる可能性へと踏み出す「芽吹き」となり、会場を包む熱量は、ファンと推しの絆をより深める「実り」へとつながっていきます。

その一つひとつの体験が積み重なり、確かな実りから新たな芽吹きへと受け継がれていく。そして、出演者、ファン、さらにはIRCそのものが成長を続けることで、より大きな未来へとつながっていきます。

これまで培ってきた経験と実績を礎に、出演者、ファン、そして関わるすべての人それぞれの「GROWTH」がはじまる場所として、新たな挑戦と可能性を創出しながら、ジャパニーズアイドルカルチャーの未来を国内外へ向けて発信してまいります。

【出演者情報第1弾】ライブステージ＆ファッションステージの豪華出演者を発表！

日向坂46・FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・≒JOYが、IRC 2026 A/Wのライブステージ＆ファッションステージに出演決定！会場を華やかに盛り上げます！！

■日向坂46※出演メンバーは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

2019年2月11日、改名を発表し、「日向坂46」として初のシングル発売と同時に活動をスタート。

2024年9月、宮崎県にて、「ひなたフェス2024」を開催し、2日間で約4万人を動員。地域との連携やSDGsにも積極的に取り組み、九州全体で43.3億円の経済波及効果をもたらした。

2026年4月、4年連続となる横浜スタジアムでのライブを開催。

5月20日、17thシングル「Kind of love」を発売。オリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得し、17作連続での1位を獲得。

9月5日～9月6日には、宮崎県にて「ひなたフェス」の2年振りの開催を予定しており、県内外から大きな期待が寄せられている。

■FRUITS ZIPPER

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューした、月足天音・鎮西寿々歌・櫻井優衣・仲川瑠夏・真中まな・松本かれん・早瀬ノエル7人組のアイドルグループ。

「原宿から世界へ」をコンセプトに、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW KAWAII」を発信していく。

2ndシングル「わたしの一番かわいいところ」がTikTokでZ世代を中心に注目を集め、TikTok内での再生回数は約30億回、MVは6,400万再生を突破。

2025年第76回NHK紅白歌合戦に初出場。

2026年2月には、グループ最大規模となる東京ドーム公演を成功させた。

■CANDY TUNE

7人組アイドルグループ「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」。

メンバーは、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏の7人。

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より2023年3月14日にデビュー。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

2025年第76回NHK紅白歌合戦に初出演。

■≒JOY※村山結香はスケジュールの都合により本イベントへの出演はございません。

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ ≒JOY(ニアリーイコールジョイ)。

グループ名には「メンバーと応援してくださるファンの皆さんが出会ったときに喜びを感じて幸せな気持ちになってもらいたい」という指原莉乃の想いが詰まっている。

2024年1月17日(水)、ソニーミュージックよりデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』でメジャーデビュー。

2026年8月5日には5thシングルを発売。

8月18日より≒JOY 全国ツアー2026「この夏 全部 全部 僕にください」が開催。

【IRC APP】あなたの"推し活スタイル"がわかる、新コンテンツ「推し活タイプ診断」が登場

このたびIRC公式サービス「IRC APP」に、自分自身の"推し活スタイル"を診断できる新コンテンツ

「推し活タイプ診断」が登場いたしました。

「推しが好き」という想いは同じでも、その応援のかたちは人それぞれ。本コンテンツは、全14問に答えるだけで、一人ひとり異なる推し活のスタイルを全16タイプの中から診断するものです。推し活における行動・価値観・感情・距離感を4つの軸から多角的に分析し、その結果を4文字のコードで表現します。各タイプにはオリジナルキャラクターとキャッチコピーを用意しており、ご自身の推し活スタイルをビジュアルでもお楽しみいただけます。

推しのジャンルを問わず、推し活をしている人なら誰でもお楽しみいただけるのが特長です。 診断結果はSNSでそのままシェアでき、ファン同士が互いのタイプを共有し合うことで、新たなコミュニケーションのきっかけが生まれます。さらにサービス会員限定では、自身と相性のよいタイプを「SNSで最強の相棒」「オフ会で隣にいたい相手」「一生抜け出せなくなる相手」という3つの観点から導き出す"相性診断"もご利用いただけます。

ライブやイベントとはひと味違うかたちで"推し活"そのものを楽しめる新コンテンツ「推し活タイプ診断」。ぜひこの機会に、ご自身の推し活スタイルを診断してみてください。

● あなたの「推し活」はどのタイプ？「推し活タイプ診断」を今すぐスタート（登録不要・無料）

→ https://app.idolrunwaycollection.jp/ja/oshi-type

第4回 IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Supported by TGC 開催概要

イベント名称：第4回 IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Supported by TGC

（略称：IRC 2026 A/W）

日時：2026年9月20日(日) 開場 11:00／開演 12:00／終了 16:00（予定）

会場：横浜アリーナ（〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

オフィシャルサイト：https://idolrunwaycollection.jp/

ﾒｲﾝｱｰﾃｨｽﾄ：日向坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、≒JOY 他

主催：株式会社YOAKE entertainment／AGESTOCK2026実行委員会

【チケット情報】

＜IRC APP会員共通先行（抽選）＞

※IRC APP会員共通先行（抽選）申し込みはIRC公式サービス「IRC APP」への会員登録が必要となります。

・一般指定席 8,000円（税込）

受付期間：2026年6月25日(木)11:30～7月12日(日)23:59

受付場所：IRC APP内（https://app.idolrunwaycollection.jp/）にて実施

＜ticket board先行（抽選）＞

・一般指定席 8,000円（税込）

受付期間：2026年7月18日(土)12:00～7月27日(月)23:59

＜一般販売（先着）＞

・一般指定席 8,500円（税込）

販売期間：2026年8月8日(土)12:00～売切れ次第受付終了

※ticket board先行・一般販売情報詳細はオフィシャルサイト及びSNSにて順次発信。

【アップグレードチケット抽選受付のご案内】

一般指定席のチケット購入済みでご希望の方を対象に、アップグレードチケット抽選を実施いたします。

受付場所：IRC APP内（https://app.idolrunwaycollection.jp/）にて実施

＜IRC APP Gold会員対象＞

・アップグレードチケット 5,000円（税込）

受付期間：2026年7月28日(火)18:00～8月9日(日)23:59

＜IRC APP Silver会員以上対象＞

・アップグレードチケット 5,000円（税込）

受付期間：2026年8月10日(月)18:00～8月17日(月)23:59

＜IRC APP Bronze会員以上対象＞

・アップグレードチケット 5,000円（税込）

受付期間：2026年8月18日(火)18:00～8月24日(月)23:59

＜IRC APP Regular会員以上対象＞

・アップグレードチケット 5,000円（税込）

受付期間：2026年8月25日(火)18:00～8月31日(月)23:59

最新情報はオフィシャルサイトおよびオフィシャルSNSにて随時お知らせいたします。

＜オフィシャルサイト＞

https://idolrunwaycollection.jp/

＜オフィシャルSNS＞

X ：@idolrunwaycolle（https://x.com/idolrunwaycolle）

Instagram ：@idolrunwaycolle（https://www.instagram.com/idolrunwaycolle/）

TikTok ：@idolrunwaycolle（https://www.tiktok.com/@idolrunwaycolle）

IDOL RUNWAY COLLECTION とは

IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）は、アイドルとファッションの融合を実現するイベント。2023年以来、4度目の開催となります。

ガールズアイドル文化の発展に伴い、アイドルのファッション性への注目度が高まり、異性だけでなく同性からの支持を強くもつグループも増える昨今。同性である女性が来場しやすく、楽しむことができるイベントを作るとともに、ジャパニーズアイドルカルチャーを支えるアイドルにとっても、様々な魅力を国内だけでなく世界にも発信、活躍の場をさらに広げていくことを目的に、TGCの協力を得て本イベントを開催しております。

＜オフィシャルサイト＞

https://idolrunwaycollection.jp/

株式会社YOAKE entertainment とは

株式会社YOAKE entertainmentは、エンターテインメント領域において新しい挑戦を続けるアソビシステム株式会社（代表取締役 中川悠介／東京都渋谷区）、株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（代表取締役 矢嶋健二／東京都渋谷区）、株式会社W TOKYO（代表取締役 村上範義／東京都渋谷区）、株式会社Y&N Brothers（代表取締役 秋元伸介／東京都千代田区）らが集まり、合弁会社として設立いたしました。

エンターテインメント業界で数多くの功績を残し、今もなお第一線で活躍する秋元康氏を総合プロデューサーとして迎え、取締役には日本を代表するブロックチェーン起業家の渡辺創太氏と各社の代表者が就任し、テクノロジーを活用したグローバルなエンターテインメントプロジェクトを展開しています。

＜コーポレートサイト＞

https://yoake-entertainment.jp/